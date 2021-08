KRITISK: I debatten som har fulgt EMD-dommene kan det synes som om det meste går galt i norsk barnevern, skriver innleggsforfatteren. Illustrasjonsbilde. Foto: Janne Møller-Hansen

Debatt

Norsk barnevern etter EMD-dommene

Hvor er nyansene?Hvor er de fremstående fagfolkene? Hvor er fagdirektoratet? Hvor er politikerne?

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

MORTEN J. JOHANSSON, sosionom og mangeårig barnevernsarbeider, ansatt i statlig barnevern

Norge er dømt i en rekke barnevernsaker i den Europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). Gjennomgående har dette handlet om samværsordninger som er håndtert lite fleksibelt og om barneverntjenestens arbeid for å, hvis mulig, kunne gjenforene barn og foreldre. Det er i liten grad rettet kritikk mot det at barna har blitt plassert utenfor hjemmet.

Det er ingen tvil om at det er stort potensiale for utvikling i norsk barnevern. Det jobbes det også aktivt med, både lokalt i kommuner og statlige etater, samt i direktorat og på høgskoler og universiteter. Effekten av brorparten av dette arbeidet vil vi imidlertid ikke se fullt ut før om noen år. Samtidig er det heller ikke tvil om at det gjøres svært mye godt barnevernsarbeid i Norge, hvilket er godt dokumentert gjennom ulike undersøkelser og formidlede erfaringer fra barn, ungdom og voksne som har fått hjelp av nasjonens mest utskjelte offentlige instans.

Morten J. Johansson Foto: Privat

les også Samhandlingssvikt rammer det offentlige hjelpetilbudet for barn og unge

I debatten som har fulgt EMD-dommene kan det synes som om det meste går galt i norsk barnevern. Og det er i liten grad nyanserende stemmer fra politikere, forskere, fremstående fagpersoner eller fagdirektoratet som imøtegår dette stemplet.

Betyr det at det er bred enighet om at barnevernet i Norge er dårlig?

Betyr det at dommene fra EMD skal bli stående uimotsagt fra andre fagperspektiver enn det juridiske?

Betyr det at ingen tør våge seg ut og mene noe?

Et av de få hederlige unntakene den siste tiden har vært professor Elisabeth Gording Stang, som i Aftenposten den 7. juli forsøkte seg på en nyansering av mulige effekter av EMD-dommene. Dette genererte så langt jeg kan se ikke annet enn et lite treffende motsvar fra advokat Geir Kjell Andersland.

les også «Jenta i kjelleren»: Barnevernet vil ikke svare på hva som sviktet

Jeg savner en bredere og mer nyansert debatt om norsk barnevern i sin helhet, og om mulige effekter av EMD-dommene spesielt. En bred faglig debatt, og gjerne i det offentlige rom. For selv om avgjørelser i EMD er førende for norsk lov og praksis, betyr det ikke at vi faglig skal legge oss flate.

Mye er bra, mye kan bli bedre, og utviklingen må fortsette i norsk barnevern. Men til dette trengs nyanserende stemmer i debatten – så dere som kan, vet og mener – meld dere på!