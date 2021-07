UTEN ARBEID: Andelen sysselsatte i befolkningen synker stadig, skriver Nils Kristen Sandtrøen.

Vanlige folks tur til trygghet og velferd

Velferdsstaten vår og vanlige folks trygghet må berges. Men Norge har nå økonomiske problemer.

NILS KRISTEN SANDTRØEN, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet

På de tre viktigste områdene for vår framtidige velferd viser tallene fra SSB at det nå har gått feil vei i flere år:

1) En mindre del av befolkningen i arbeidsfør alder har jobb.

2) Forskjellene mellom folk øker.

3) Norges underskudd utenom olje- og gasseksporten blir stadig større.

Nedstengningen av landet det siste året har gjort disse utfordringene og de økonomiske forskjellene, både større og mer urettferdige.

Arbeiderpartiet mener derfor det nå må være vanlige folks tur til å få trygghet for arbeid, inntekt og velferd.

Opp mot 40 % av folk i arbeidsfør alder står utenfor arbeid i deler av landet. Denne tankevekkende utviklingen handler blant annet om useriøse eller kriminelle forhold i deler av arbeidslivet.

Lønninger for enkelte arbeidstakere innenfor blant annet renhold, bygg og jordbruk er reelt lavere i dag enn de var for ti år siden.

Når lønnsgulvet og standardene i arbeidslivet presses nedover, presses også flere som bor i Norge ut av disse jobbene.

Lønningene er i flere tilfeller blitt så lave, at de er lavere enn hva du får i stønader fra NAV. Velferdsstaten og inntektssikring skal vi ha. Det er derfor gulvet i arbeidslivet som må løftes, og de voksende inntektsforskjellene som må ned.

Arbeiderpartiet går til valg på en storrengjøring i arbeidslivet. Vi vil forsterke arbeidsmiljøloven slik at folk får faste jobber med trygghet for både lønn og pensjon.

Alle som skal utføre oppgaver på vegne av det offentlige, må ha orden i sysakene med faste stillinger, tariffavtaler og lærlinger med på oppdragene. Vi kommer til å gjøre det billigere å være med i fagforening fordi flere må være organisert i fagforeninger om arbeidsfolk skal få forhandlingsmakt til å sikre bedre kår på gulvet.

På toppen av økte forskjeller og fallende andel av folket i arbeid, har norsk økonomi blitt stadig mer avhengig av olje- og gasseksporten. Underskuddet utenom olja har vokst hvert år i det siste.

Dette til tross for at vi har hatt både lave renter og gunstig kronekurs for eksportbasert industri. I fjor satte høyreregjeringen ny underskuddsrekord for Norge på 312.000 millioner kroner i handelen med andre land utenom petroleum.

Rekorden overgikk også deres egen rekke med påfølgende underskuddsrekorder hvert år fra 2014 til 2019. Land som over tid har underskudd, og kjøper varer for større verdier enn de selger, må finansiere underskuddet for eksempel gjennom opptak av lån.

Søreuropeiske land slet med dette over flere år. I Norge unngår vi heldigvis dette i dag på grunn av verdiene fra oljevirksomheten, men usikkerheten ligger i hvor lenge disse vil redde oss.

Forskjellen mellom verdiene av det vi eksporterer og det vi importerer utenom olje, er det beste målet på vår oljeavhengighet.

Denne enkle sammenhengen er så avslørende nettopp fordi det inkluderer helheten i vår økonomi. Industrien på fastlandet må styrkes på bred front – særlig ved å trygge eksisterende industriarbeidsplasser og sørge for flere av disse som skaper verdier fra våre felles, fornybare naturressurser.

Dersom verdiskapingen og produksjonen på fastlandet blir liggende stille på dagens nivå, blir vi et fattigere land i framtiden. Folks velferd vil i så fall svekkes når inntektene fra oljeeksporten går ned.

Dette er den virkelige kjernen i debatten om den såkalte «omstillingen».

Solberg påstod hun skulle omstille norsk økonomi i 2013. Som statsministerkandidat sa hun at «Arven etter Jens Stoltenberg er et mer oljeavhengig Norge. Men jeg vet at Norge kan bedre.»

SSB-tallene dokumenterer at Solberg selv etterlater seg et langt mer oljeavhengig Norge.

En bedre kurs for Norge må sikres med gjennomføring av aktiv og sosialdemokratisk industripolitikk. Blant annet må tilstrekkelig med rimelig og ren kraft sikres til den kraftforedlende industrien.

Politikken må sikre økte investeringer i skogsindustrien, samt belønning for å levere fersk fisk til lokale landanlegg.

Fellesnevneren for en industristrategi som fungerer, er at våre fornybare naturressurser videreforedles i Norge og dermed eksporteres i form av produkter med høyere verdi, ikke kun som råstoff.

Utviklingen de siste årene der vi i Norge for eksempel har blitt mer avhengig av å selge tømmer til Sverige, skal snus. Arbeiderpartiet har som mål å sikre industriell videreforedling av tømmer tilsvarende mengden som hogges her hjemme.

Totalt vil vi øke eksporten utenom olje og gass med 50 % innen 2030. Det er et høyt mål, men også helt nødvendig.

Med arbeid til flere, mindre forskjeller og økte inntekter kan vi skape et mer rettferdig Norge. Folk skal igjen få trygghet og framtidstro.