Folkesporten i gang igjen

Ikke misforstå; jeg er som alle andre glad for at Norge og verden er på vei mot en mer normalisert tilværelse. Korona har gjort mye negativt for folkehelse, økonomi og næringsliv. Men jeg er ikke veldig glad for at de arbeidsplassene vi vant i varehandel og norsk produksjon under pandemien, antakelig er på vei til ikke å bli varige.

INGUNN JORDHEIM, generalsekretær i Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF)

Billigere varer på andre siden av grensen har i årevis lokket nordmenn til Sverige, og løypa var svært godt kjørt opp da pandemien stengte grensene og butikkene på glesbygda i Sverige plutselig fikk bare de lokale som kunder.

Selv om det selvsagt er flere grunner til å dra til Sverige; kjernen i denne valfartingen har alltid vært pris. Folk flest synes mye er altfor dyrt i Norge. Nå når grensene gradvis åpner, ser vi igjen nordmenn på vei til Sverige med tomme biler som skal fylles opp.

Og igjen er argumentet prisene i Norge. Med andre ord; ganske mange er villige til å reise langt – og sitte i kø på grensen – for å handle billigere pol- og dagligvarer.

Ingunn Jordheim

Vi og mange andre har under koronaperioden, påpekt og mast om årsakene til grensehandling og hva som bør gjøres for å beholde arbeidsplasser og økt verdiskaping i Norge – også etter korona.

Det er skapt mange tusen nye arbeidsplasser i dagligvarehandelen, på Vinmonopolet og flere norske produsenter har opplevd en gledelig vekst. I handelen er dette jobber som for mange er inngangen til arbeidslivet. I grensenære områder som normalt har hatt høyere ledighet enn landssnittet, har nye jobber vært et lyspunkt i pandemitiden.

Vi har visst det lenge; grensehandelen har vært høy i mange år. Salgsveksten på Vinmonopolet og i varehandelen etter at grensen stengte, viser at grensehandelen har vært enda større enn tidligere antatt.

Og de positive effektene av reiserestriksjoner kom raskt: Tusenvis av nye arbeidsplasser, økt omsetning og verdiskaping, økte avgiftsinntekter og mer til felleskassen.

Vinmonopolet alene leverte 4, 6 milliarder mer til fellesskapet i 2020 enn året før. Det ligger an til et godt bidrag i år også, men så er det nok stopp.

Stopp fordi norske politikere fortsetter sin vante gang når det gjelder avgiftspolitikken, men nå på tross av dokumentasjon på hva som skjer når nordmenn handler hjemme.

Selv om FrP tvang fram noen reduksjoner, monner det dessverre ikke når det både er for lite og på for få produkter. Det ser ikke ut til at noen politikere – selv om de nå er på valg – reagerer på køer på grensen, nedgang i salget på Vinmonopolet og antakelig også i matbutikkene.

Tror de at det som kjøpes i Sverige ikke har noe å si for folkehelsen? Eller at det som er kjøpt utenfor Norges grenser ikke bidrar til målbart konsum?

Og tror de at nye arbeidsplasser og jobber folk har fått de siste månedene vil overleve når nordmenn igjen drar over grensen for å handle brennevin, pappvin, øl, kjøtt og tobakk?

Det er ingen naturlov at forbruket går opp om avgiftene kuttes. Det er mye som tyder på at nordmenns alkoholkonsum er relativt konstant; 84 % svarer i en Opinionsundersøkelse at de ikke ville drukket mer dersom avgiftene ble kuttet til svensk nivå.

Avgiftskuttene i årets budsjett var en god start – men det må mer til for å hindre at løypa til Sverige igjen blir godt vedlikeholdt av nordmenn som ikke liker norsk avgiftsnivå.

Kanskje politikerne har glemt at grensehandel også innebærer hamstring som sannsynligvis betyr overforbruk. I hvert fall viste en Opinionsundersøkelse at hver fjerde under korona har mindre alkohol i huset enn vanlig.

Og når omtrent en million nordmenn også har svart at de er klare til å grensehandle så snart det er mulig, sier det seg vel selv at det blir lavere omsetning og dertil hørende konsekvenser for arbeidsplasser og proveny.

Men verken Erna, Jonas eller Trygve og co. bryr seg nevneverdig. Men arbeidsplasser snakker de om hele tiden …