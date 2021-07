Leder

Gratulerer, Renate!

PRISVINNER: Renate Reinsve er årets beste kvinnelige skuespiller, ifølge Cannes-juryen, som hedret henne for innsatsen i Joachim Triers film «Verdens verste menneske». Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

«En stjerne er født», meldte den franske statskanalen France 24 da Renate Reinsve (33) lørdag kveld ble kåret til beste kvinnelige skuespiller under filmfestivalen i Cannes.

Vi slutter oss til hyllesten, og vil gratulere både henne og opphavsmennene Joachim Trier (47) og Eskil Vogt (46) for filmen som ga dem den prestisjetunge Cannes-seieren.

Renate Reinsves akutte stjernestatus, slik den har forbløffet både France 24 og filmskribenter i internasjonale medier, er både inderlig fortjent, men også interessant.

Selv om vinnerfilmen «Verdens verste menneske» ikke er sett av andre her til lands enn et knippe bransjefolk og kritikere – den har ikke Norgespremiere før i oktober – så kan vi likevel av omtale, anmeldelser og den storslagne mottagelsen i Cannes, ikke minst, kunne slutte at den skiller seg ut på mer enn én måte:

Den synes å ha sterke kunstneriske kvaliteter, noe uttaket til hovedkonkurransen i Cannes i seg selv poengterer; filmspråket er moderne, miljøet urbant, fortellingen er fra nåtid og spiller på såre strenger. Tendenser som nok bryter med noen av dagens strømninger.

Så vet vi også at regissøren anser filmen som avsluttende del av hans såkalte Oslo-trilogi. De foregående er «Reprise» (2006) og «Oslo, 31. august» (2011), sterke beretninger om vennskap i oppløsning, psykiatri og store eksistensielle spørsmål. Krevende tema som fordrer personlig mot og en del velvilje for å kunne la seg forløse kunstnerisk.

Ifølge den filmkompetente Cannes-juryen under Oscar-vinneren Spike Lees ledelse har altså Renate Reinsve stått for årets beste kvinnelige skuespillerprestasjon foran kamera, noe som formentlig også speiler juryens syn på selve filmen. De har likt det de har sett.

Prisen til Reinsve er filmhistorisk. Det er første gang en norsk produksjon overhodet oppnår en slik høythengende heder. Riktig nok begynner det å bli en stund siden uttrykket «norsk film» var omtrent like livsbejaende som begrepet «finsk fjernsynsteater». Og selv om vårt vesle land gjennom flere tiår har frembrakt skuespillere som har gjort seg bemerket internasjonalt – fra Liv Ullmann til Ingrid Bolsø Berdal – er helgens Cannes-honnør en helt spesiell anerkjennelse av – ja, norsk film.

Selv satte Renate Reinsve tankevekkende ord på det hele overfor Dagsrevyen søndag kveld, da hun ankom Gardermoen med den synlige utmerkelsen i bagasjen. Hoppende glad, absolutt, men også med en alvorlig refleksjon om at dette ikke har kommet helt av seg selv.

Det som hun, Trier og Vogt har fått uttrykt i Cannes den siste uken, og som kulminerte med høythengende pris lørdag kveld, har krevd både tid og ressurser.

«Det er vanskelig å se verdien i kunst – kanskje før noe så stort skjer», sa Reinsve til NRKs reporter, og la til: «Men det er jo mange, mange år med arbeid som kreves».

Det er en betraktning som noen hver kan grunne over før man feller lettvinte, populistiske dommer over kunstnerskap man ikke liker eller lar seg forarge over kulturstøtte til uttrykk som «ingen» forstår.

Ingen er født verdensmester. Det må jobbes, prøves, feiles. Og det må være rom for det.