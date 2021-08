Leder

Hårreisende uttalelser

JOBBET FOR INKLUDERING: Dette gamle bildet viser tidligere statsråd Bjarne Håkon Hanssen som tok imot imam Noor Ahmad Noor (midten) og andre muslimske ledere for å diskutere marginalisering og inkludering i 2007. Foto: Lise Åserud / SCANPIX

En imam i Drammen har spredt antisemittiske innlegg på Facebook.

Det er den kristne avisen Dagen som har fått oversatt innleggene til imam Noor Ahmad Noor fra urdu til norsk. Og avisens dekning viser at det imamen i moskeen Minhaj-ul-Quran i Drammen har spredt på Facebook, slett ikke tåler dagens lys.

For han har skrevet grovt jødefiendtlige innlegg.

– Hitler sparte noen jøder slik at verden kan vite hvor ond denne nasjonen er og hvorfor det er nødvendig å drepe dem, skrev imamen i et innlegg ifølge Dagens oversettelse.

Dette er ikke det eneste innlegget i en slik tone fra imamen.

Ifølge Drammens Tidende er han nå anmeldt av en privatperson som oppdaget og skrev om innleggene. Anmeldelsen er for hatefulle ytringer og oppfordring til straffbar handling.

Imamen har beklaget, slettet innleggene og sagt at de ikke representerer det han står for. Han har forklart at de ble publisert i frustrasjon over angrep i Gaza.

Samtidig er det slik at denne imamen i flere år har samarbeidet med Kirkelig Dialogsenter for å fremme likestilling og motvirke hets og hat. Ifølge Vårt Land vil dialogsenteret til tross for dette fortsette samarbeidet. Dialogprest Ivar Flaten kaller innlegget «tilnærmet utilgivelig».

– Men når vi gjør ting som er tilnærmet utilgivelige, gjelder det å holde på kontakten og fortsette et samarbeid som løfter oss i riktig retning, sier prest Ivar Flaten til avisen.

Vårt Land skriver samtidig at imamen også i 2019 skrev «Det var viktig å drepe jøder» på Facebook.

I etterkant har Kirkelig Dialogsenter publisert i et innlegg på egne nettsider hvor det står at de neppe har vært oppmerksomme nok. De skriver at dette er særlig alvorlig siden imamen har vært aktiv i dialogarbeid for å konfrontere slike holdninger. Dialogprest Flaten kaller innlegget «skitt» og at det er over en grense, men at han inntil videre velger å tro det er en stygg og stor feil.

Det ser i tilfelle ut til å dreie seg om en gjentagende feil.

Vi forstår at de som driver med dialog på tvers av religioner må godta store meningsforskjeller fordi hele poenget er å klare å snakke sammen. Men det er grenser for hvilke krefter man kan gi legitimitet.

For dette ser ut til å være grove, gjentatte hatefulle ytringer. Det er spesielt alvorlig fordi det kan oppfattes som en direkte oppfordring til vold mot en utsatt folkegruppe.

Jødehat kan rett og slett ikke unnskyldes på denne måten.