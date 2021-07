Kommentar

Problemet ved stigende oljepris

Av Per Olav Ødegård

RØDE TALL: En investor fra De forente arabiske emirater (UAE) sjekker kursene på børsen i Dubai i 2020. Nå stiger oljeprisen og Emiratene ønsker en større kvote i Opec. Foto: Kamran Jebreili / AP

Høy oljepris gir gode og dårlige nyheter. Statens inntekter blir langt større enn forventet. Men i sommer må bilistene betale mer for bensin og diesel.

For klimaet er økt etterspørsel etter fossile brensler, kull, olje og gass, en dårlig nyhet. CO2-utslippene vil øke kraftig i år. Og oljealderen er ikke over. Ikke ennå.

Langt på vei er det Opec+, Organisasjonen av oljeproduserende land samt Russland, som bestemmer oljeprisen. Det forutsetter at de klarer å bli enige. I juli har Opecs oljeministre hatt flere resultatløse møter, noe som driver prisen på olje videre opp.

Striden handler om kvoter og produksjonsmål. En plan er å øke produksjonen med 400 000 fat olje daglig. De forente arabiske emirater (UAE) ønsker en større del av kaken, noe de andre medlemmene av oljeklubben ikke unner dem. UAE har økt produksjonskapasiteten og ønsker en større kvote. Opecs gigant Saudi-Arabia frykter at hvis de gir etter for ett lands krav, vil andre følge etter.

Hvis ikke Opec+ blir enige om å øke produksjonen vil oljeprisen fortsette å stige. I dag er prisen på et fat olje den høyeste på tre år, i overkant av 75 dollar. Etterspørselen er økende. Det er ikke usannsynlig at prisen kan øke til 85 dollar fatet, noen spår endog 100 dollar.

Hvis uenighet i Opec i stedet fører til at avtaler kastes og alle øker produksjonen for å vinne markedsandeler kan oljeprisen igjen falle mot 50 dollar eller lavere. De store oljeproduserende landene er tjent med stabile priser. Det taler for at de finner et kompromiss.

I Statsbudsjettet for 2021 er det regnet med en oljepris på 424 kroner fatet, noe som tilsvarer under 50 dollar fatet med dagens kurs. I dag er prisen på verdensmarkedet langt høyere. Alt overskytende er som en velkommen bonus. Statens samlede inntekter fra petroleumsvirksomheten ble i statsbudsjettet anslått til 122 milliarder kroner i år. Og oljefondet vokser.

Det enkelte forbruker får regningen, i form av høyere drivstoffpriser. Det samme har skjedd mange ganger tidligere da oljeprisen var enda høyere. Like ofte kommer det politikere på banen og krever lavere pris.

I fjor vår og sommer var situasjonen svært annerledes. Pandemien førte til en bråstans i den globale økonomien. 2020 var et unntaksår. Oljeprisen falt som en stein. Opec og Russland ble enige om betydelige produksjonskutt for å stabilisere prisen. Siden bunnmålet har oljeprisen økt med 85 prosent. Det som nå driver prisen opp er økende global etterspørsel.

Etter det store økonomiske tilbakeslaget i fjor er det igjen økonomisk vekst i de store industrilandene. Da øker behovet for fossile brensler som olje, gass og kull. Mot slutten av 2022 vil verdens oljeforbruk være like høyt som det var før pandemien, mener Det internasjonale energibyrået (IEA).

Det skaper optimisme i den viktige norske oljenæringen. En undersøkelse fra NHO blant medlemmene i Norsk olje og gass viser at 93 prosent av medlemmene vurderer markedssituasjonen som god eller tilfredsstillende. 89 prosent regner med stabil eller høyere sysselsetting fremover.

Utviklingen i oljemarkedet er et paradoks med tanke på at den politiske debatt i stor grad handler om en grønn omstilling, bort fra fossile brensler. Verdens land har forpliktet seg til å gjennomføre store utslippskutt av CO2 og satse på fornybar energi i stedet for fossile brensler.

Likevel øker etterspørselen etter olje. Oljetoppen er ennå ikke nådd. Vi er ikke kommet til det punkt der den globale etterspørselen etter olje begynner å falle. Det kan ta flere år før vi kommer dit.

Fossile brensler, som olje, kull og gass, står i dag for fire femtedeler av verdens energiforsyning. IEA skisserer i en rapport fra tidligere i år hva som må gjøres for at sol og vind kan erstatte kull og olje, slik at fossile brensler i 2050 kun skal utgjør en femtedel av verdens energi.

Miljøbevegelsen og politikere viste til denne rapporten som et tungtveiende argument for at Norge må stanse å lete etter olje. IEA skriver at det ikke er behov for nye olje- og gassfelt hvis klimamålene skal nås.

I fremtiden vil en stadig større del av oljeforsyningene vil komme fra en liten gruppe land der produksjonskostnadene er lave, som i de arabiske gulfstatene. IEA anslår at Opecs andel av en gradvis redusert global oljeproduksjon vil øke fra 37 prosent i dag til 52 prosent i 2050.

Verdens land har mindre enn 30 år på å gjennomføre en av tidenes største omstillinger. Jo lengre vi venter, desto vanskeligere blir det å innfri klimamålene fra Paris og begrense den globale oppvarming til 1,5 grader. Det vil kreve sterk politisk handlekraft og gigantiske investeringer.

Verdens land har såvidt startet på reisen. Men tiden er knapp og veien synes uendelig lang. Og motoren i verdensøkonomien går fortsatt på fossile brensler.