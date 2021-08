Kommentar

Alt er snudd på hodet

Av Leif Welhaven

UVIRKELIG: Karsten Warholm løp inn til OL-gull og ny verdensrekord. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

TOKYO (VG) August 2016: En uferdig utøver ryker ut før finalen i et brasiliansk lurveleven. August 2021: Gåsehud-faktoren er uvirkelig selv om 68.000 seter står tomme.

På «Estádio Olímpico João Havelange» var det tydelig at det lå noe i luften. Karsten Warholm hadde noe på den største scenen å gjøre.

Men på praktanlegget i Engenho de Dentro, som normalt huser fotballklubben Botafogo, kom De olympiske leker litt for tidlig for hekkekarrieren hans.

Den tidligere tikjemperen hadde jo trengt tid på å bestemme for hva han skulle bli når han blir stor. Og det er ikke gjort over natten å perfeksjonere teknikken når du skal over ti hekker av 91,4 centimeters høyde mens du beinflyr.

I forrige OL var nordmannen tilskuer da det dro seg til, og gullet havnet på amerikanske hender. En 20 år gammel Warholm reiste sulten hjem som nummer ni.

RIO: Karsten Warholm kom ikke til finale i OL for fem år siden. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

1811 døgn senere ser verden veldig annerledes ut. Det er nesten ikke til å tro at Warholm ikke bare vant, men han ble førstemann til å løpe under 46 sekunder.

Ingen antydning til å stivne de siste meterne. Bare pur klasse på et nivå verden aldri før har sett på distansen.

Riktignok var Warholm favoritt etter å ha vunnet både VM og EM, men det var ingen selvfølge at multitalentet skulle oppnå den olympiske drømmen her i Tokyo.

I den glovarme japanske hovedstaden er det ikke så lett å holde hodet kaldt, selv uten trykk fra tribunen.

Men 25-åringen har jo fått prentet inn av trener Leif Olav Alnes at det er bedre å være ulv enn sau. I finalen hadde ikke utøveren i bane seks et snev av får over seg da det virkelig gjaldt.

Karsten Warholm er en rendyrket vinnervarg.

Det historiske øyeblikket fant sted klokken 05:20 norsk tid, syv timer bak oss i Japan.

Denne augusttirsdagen var det et usedvanlig klokt valg å ikke sove bort sommernatten, for et idrettsøyeblikk som dette er sjelden kost. Det er alltid lett å bli historieløs, men dette er en åpenbar kandidat til å være tidenes norske idrettsøyeblikk.

Noensinne. Både på grunn av tiden, anledningen og måten det hele skjedde på.

Her skulle han selvsagt ha blitt overdøvet av et jubelbrøl på nasjonalanlegget i Shinjuku, som er tegnet av arkitekten Zaha Hadid og erstatter anlegget fra 1964-lekene.

Men i stedet måtte Warholm selv lage lydene som målbar egen prestasjon.

Allerede før start kom det overtydelige kroppsspråket, og maken til bestemt blikk skal du lete lenge etter. Her skulle jobben gjøres – og bedre kunne den rett og slett ikke utføres.

I intervjuområdet «mixed zone», som begynner på bakkeplan på olympiastadion, tok det en time og tyve minutter før den ferske OL-vinneren dukket opp. Mange skulle selvsagt ha en bit av ham, og norsk presse uten rettigheter er ikke først i køen.

VERDENSREKORD: Karsten Warholm knuste sin gamle verdensrekord, og løp inn på 45,94.

Men til slutt kom gullgutten fra Ulsteinvik. Det ble en sprudlende seanse. Om følelsen som minnet om bursdag og jul som barn. Om sjelen han hadde glemt igjen på banen. Om hvordan ordet pressekonferanse kan ha en dobbelt betydning. Om strategien som fungerte perfekt – å gi de andre et helvete. Og om at han synes oppriktig synd på Rai Benjamin.

Amerikaneren beholdt glimtet i øyet da han sa at han hadde banket deg opp om du på forhånd hadde fortalt at han skulle løpe på 46,1 og tape.

Den uvirkelige reisen Karsten Warholm har vært gjennom frem til OL-gullet, er et fascinerende stykke norsk idrettshistorie. Som ungdomsutøver var han god i det meste, og det var lenge usikkert om han skulle satse i bredden eller dybden. Det ble som kjent hekk til slutt.

Etter semifinalen i sist OL er det blitt litt av en gullrekke på Warholm. Det store gjennombruddet som senior kom under verdensmesterskapet i London.

Han fulgte opp i Doha og er også europamester fra Berlin. Men nå har ferden hans nådd den aller største toppen. Karsten Warholm er olympisk mester.

Og den kanskje aller beste nyheten: Han er bare 25 år gammel.

Det kan være veldig mye mer i vente fra en helt spesiell utøver.

Gratulerer med gullet. Gratulerer med verdensrekorden. Gratulerer med milepælen.

Neste gang blir det attpåtil med lyd!