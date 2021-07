Debatt

Et godt grunnlag for forbud mot konverteringsterapi

Forslaget som er sendt på høring bygger på de samme prinsipper og løsninger som er vedtatt i Tyskland, Malta og Canada, men med nødvendige tilpasninger til norsk lovverk og situasjon.

HELGE YTTERØY L’ORANGE, leder i Åpne Høyre

Forslaget innebærer et totalt forbud mot barn og unge. Departementet ønsker, og har fått støtte for et juridisk grunnlag fra lovavdelingen i justisdepartementet, for et forbud opp til 18 år, ordinær myndighetsalder.

De ber om tilbakemelding på om grensen skal settes ved 16 år fordi man da har nådd både myndighetsalder for livssyn (15 år) og helse (16 år).

Åpne Høyre mener helt klart vi må ha et totalt forbud opp til 18 år, og er glad det juridiske grunnlaget for dette er på plass.

Når det gjelder myndige personer er dette meget godt utredet. Her legges til grunn at voksne myndige personer har en fri vilje, og rett til å gjøre egne valg. Det følger av våre menneskerettslige forpliktelser.

Helge Ytterøy L’Orange Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Derfor foreslås samme løsning som i andre land og regioner som har vedtatt forbud: Det forbys når det ikke foreligger ett fritt og selvstendig samtykke som kan trekkes tilbake til enhver tid.

Det er verdt å merke seg at listen legges lavt, ved at forbudet trer inn om det ikke foreligger kvalifisert og aktivt samtykke. Det forbys også dersom det foreligger utilbørlige forhold, for eksempel press, falske forutsetninger eller lignende.

Høringsforslaget innebærer også et forbud mot konverteringsterapi gjennomført i utlandet, og har utarbeidet forslag til gode regler for dette. Det er meget gledelig, og gjør Norge til et foregangsland på dette svært viktige feltet for LHBT+personer med flerkulturell bakgrunn.

Høringsforslaget legger til grunn en foreldelsesfrist på 2 år, basert å at det er vanlig for saker med strafferamme på inntil 1 års fengsel. Åpne Høyre mener dette er en alt for kort foreldelsesfrist.

For mange av de berørte er dette en lang og krevende prosess der det kan ta år å bygge opp styrke til å se og innrømme at man faktisk har blitt utsatt for konverteringsterapi. Foreldelsesfristen bør derfor utvides betydelig.

Høringsforslaget legger ikke opp til et forbud mot promotering av konverteringsterapi for selskaper, organisasjoner og privatpersoner. Det bør definitivt på plass ettersom ordinær markedsføringslovgivning ikke dekker dette området.

Den tyske loven har forbud mot annonsering/markedsføring og det bør umiddelbart ses på om tilsvarende kan innarbeides i norsk lovgivning.

Forslaget ser for seg to løsninger, enten innarbeidelse i straffeloven eller en egen særlov. Åpne Høyre mener det mest hensiktsmessige er en særlov. Flere grunner til det:

En særlov gir et tydeligere og mer pedagogisk signal enn en paragraf i Straffeloven.

En særlov er også enklere å endre og justere dersom man oppdager svakheter eller utilsiktede effekter enn om man vil endre straffeloven, Jfr. årene det har tatt å gi transpersoner hatkrimbeskyttelse.

I tillegg mener vi som nevnt lovverket må forsterkes med et forbud mot markedsføring/promotering slik de har gjort i Tyskland. Det gjøres enklere i en særlov som gjelder temaet enn å innarbeide i annen lov/paragraf.