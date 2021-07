KLIMAENDRINGER: Unike bilder tatt av den nederlandske forskeren Jouke Prop viser hvordan isbjørnen på grunn av klimaendringer og mindre is presses på land for å spise fugleegg i kolonier på land. FOTO: Jouke Prop

Gi oss tøffere klimakrav

Vi håper klimatoppmøtet i Glasgow ender med at ambisjonene høynes. Næringslivet trenger en tøffere klimapolitikk.

BJØRN K. HAUGLAND, adm. dir. i Skift

SJUR GAASEIDE, adm. dir. i Deloitte

Storbritannia, som er vertskap for FNs klimatoppmøte COP26 i november, har gitt klart uttrykk for at togradersmålet ikke er nok. Klimaendringene blir for store. Mens klimatoppmøtet i Paris i 2015 skapte enighet om at vi må holde oppvarmingen under to grader − og ideelt sett 1,5 grader − vil britene at 1,5 grader skal være hovedmålet.

Det fordrer at klimagassutslippene er netto null i 2050. Alle utslipp som fortsatt måtte eksistere i 2050, må da kompenseres for ved å fjerne CO₂ fra atmosfæren, for eksempel gjennom skogplanting eller bruk av bioenergi med CO₂-fangst og -lagring.

Bjørn K. Haugland

Sjur Gaaseide

Som representanter for klimabevisste selskaper i det norske næringslivet, støtter vi målet om netto null i 2050. Vi regner med at norske myndigheter vil hjelpe britene med å samle støtte til dette målet på COP26.

Vi håper også at norske politikerne vil trappe opp klimapolitikken her hjemme, og legge til rette for at utslippene kan gå raskere nedover.

På et webinar Deloitte og Skift nylig arrangerte, sa Storbritannias ambassadør til Norge, Richard Wood, at myndighetene kan lede an, og at ungdommen har en viktig stemme, men at næringslivet er avgjørende i den grønne omstillingen.

Næringslivet sørger for veldig mye av det vi trenger for å få samfunnet til å fungere: mat, drikke, energi, banktjenester, IKT-løsninger, revisjon, advokattjenester, ladestasjoner, solcellepaneler og så videre.

Nå er oppgaven vår å sørge for at vi kan levere varer og tjenester på en måte som innebærer en sirkulær og mer effektiv utnyttelse av naturressurser og dramatisk reduserte klimagassutslipp. Den oppgaven er vi allerede godt i gang med, men det er et enormt potensial i alt det uforløste.

Deloitte og Skift deltar i et internasjonalt samarbeidsprosjekt kalt Goal 13 Impact Platform. Utgangspunktet er bærekraftsmål 13 om å stoppe klimaendringene, og erkjennelsen av at det kreves et storstilt samarbeid om vi skal lykkes.

Organisasjoner, selskaper og akademia må dele erfaringer, lære, bli utfordret og finne kortere veier til mål.

Over 300 virksomheter fra land som Storbritannia, USA, India, Sveits og Norge er så langt med i Goal 13 Impact Platform. De deler nyttig informasjon med hverandre, om målsetninger, konkrete tiltak og erfaringer, og mye av informasjonen ligger tilgjengelig på prosjektets nettside.

Der kan man bygge kunnskap og hente inspirasjon, kanskje også finne en ny samarbeidspartner.

Blant de 30 norske aktørene som deltar til nå er Ruter, Storebrand, NorgesGruppen, Schibsted, Sparebank 1, Jernia, Flokk og Microsoft Norge. Vi håper mange flere vil bli med. Norske bedrifter har mye å være stolt over i klimaarbeidet, og bør vise frem sine løsninger.

Både norske og internasjonale deltakere gir uttrykk for at usikkerhet rundt politisk regulering og klimapolitikk er en barriere i klimaarbeidet. Flere av de norske virksomhetene mener at det går for sakte, og at det mangler insentiver for å satse mer på bærekraftige løsninger.

Klimabevisste selskaper er klare for å påta seg større forpliktelser, og ser også at det vil være en konkurransemessig fordel å være godt posisjonert i den grønne omstillingen.

Derfor vil vi gjerne at norske politikere skal trappe opp reguleringer knyttet til klima- og miljøspørsmål.

Vi skal imidlertid ikke bare peke på politikerne. Vi ser også at vi må våge å tenke større selv.

Intervjuer med både norske og britiske deltakere i G13 Impact Platform har lært oss at de fleste satser mest der det er minst å hente.

De konsentrerer seg nemlig om å redusere klimagassutslipp i egen drift (scope 1). Det er forståelig at de vil feie for egen dør før de utfordrer alle leddene i verdikjeden, men de som tør å utfordre kunder og produsenter får større betydning.

På COP26 vil økte ambisjoner være et sentralt tema, ettersom Paris-avtalen inneholdt et krav om at landenes ambisjoner måtte økes hvert femte år. I Glasgow skal de nye løftene som kom inn i løpet av 2020 oppsummeres.

Erfaringer fra G13 Impact Platform vil også bli presentert på COP26, og vi håper at alle de gode løsningene og den kollektive viljen til handling kan være nyttig for klimaforhandlerne. De skal vite at vi er mange som vil ta ansvar – og at vi skal gjøre stadig mer.

Samtidig forventer vi at norske politikere sørger for en kraftig opptrapping av sine ambisjoner for klimaet.