Pride er ingen ideologi, men kampen for frihet, rettigheter og solidaritet

I kampen mot at LHBT-fellesskapet skal få flere støttespillere og sympatisører har kristenkonservative startet en nytale. Nå blir den skeive frihetskampen omdøpt til «Pride-ideologien». Det skal de ikke få lov til å lykkes med.

GARD SANDAKER-NIELSEN, leder av Åpen folkekirke

Siden jeg gikk i mitt første tog i Oslos gater under Skeive dager 2005, har holdningen til skeive endret seg dramatisk i Norge. Og siden den aller første gudstjenesten ble feiret i Åpen kirkegruppe for lesbiske og homofile i 1976, vil noen av oss si at det har skjedd et mirakel.

Fra å være kriminelle, diagnostisert som syke, rakket ned på, spottet, mobbet og få seksualiteten sin stemplet som syndig, opplever vi nå at organisasjoner og virksomheter kappes om å være mest synlige i Pride-feiringen, støtte våre rettigheter som LHBT+ og vise at mangfold er en styrke, ikke en trussel.

Den norske kirke har gått gjennom akkurat den samme utviklingen som resten av det norske samfunnet. Det er jeg både glad og takknemlig for. Det viser at det er mulig å endre holdninger til både folk og kirke.

De siste fem årene har jeg vært leder i Åpen folkekirke og Oslo bispedømmeråd. Det er også et tydelig tegn på endringen som har skjedd. Åpen folkekirkes gjennombrudd kom i Kirkevalget i 2015, da et stort flertall gav oss mandat til å lede Den norske kirke i en mer demokratisk og inkluderende retning. Vi arbeider bredt for å styrke folkets eierskap og innflytelse i kirka gjennom demokratisk arbeid.

Det er derfor ikke overraskende at enkelte mener det har gått for langt. LHBT+ har sammen med gode støttespillere på laget lykkes så godt med å endre det norske folks holdninger, at motstandere har fått det «vanskelig».

Da er det naturlig å endre retorikken, i håp om at folk lar seg forlede. Derfor blir Pride nå fremstilt som en autoritær ideologi, som verken aksepterer kritikk eller tolererer motstand.

To av innleggene som krever en motytring, er skrevet at Espen Ottosen (Vårt Land 29. juni) og Sofie Braut (Stavanger Aftenblad 30. juni). Braut skriver at «Om framsida er artig som eit sirkusnummer, er baksida autoritær som eit Stasi-regime. Det vi har lært den siste månaden er dermed følgjande: Du stiller ikkje spørsmål ved Pride.»

Nå er det ikke noe nytt at Ottosen og Braut kjemper imot utviklingen. Men når de nå de kvesser pennen og går til kamp mot den anerkjennelsen LHBT+ har oppnådd, er det all grunn til å være på vakt.

De fremstår mer opptatt av fremtiden til konservative, enn av alle dem som blir mobbet, mishandlet og fengslet på grunn av sin seksuelle legning eller kjønnsidentitet. Det virker heller ikke som om de ser at det nettopp er slike holdninger som muliggjør forfølgelsen.

Pride har sakte, men sikkert vokst til å bli en folkefest. Fra Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim, har markeringen spredt seg til hele landet. Dette er ganske nytt, og dessverre noe de færreste av verdens LHBT-befolkning får erfare.

For de aller fleste har det krevd stort mot å gå de første skrittene i vår første, andre og kanskje tredje parade. Mange tør fremdeles ikke vise verden hvem de er.

Og ser vi utenfor Norges grenser, er det forbud mot Pride-parader og i hele 69 land er homoseksualitet fortsatt kriminelt. Polen har nettopp vedtatt en lov som forbyr «promotering av homofili» overfor mindreårige. Et regnbueflagg på en flaggstang, i et vindu på en restaurant eller utenfor en kirke, oppleves derfor fortsatt som et viktig signal om at dette er et trygt sted hvor alle er velkomne.

Det er altså i denne konteksten enkelte konservative tar til orde for at «Pride-ideologien» har blitt for sterk. Nå må de stakkars underkuede motstanderne ta til motmæle – for å sikre ytringsfriheten. Snakk om å ha frekkhetens nådegave.

For nei, det er ikke lenger stuerent å nedvurdere familieliv basert på kjønnsidentitetene til paret i familien. Det er ikke lenger greit å stenge mennesker ute fra kirken fordi de ikke er heterofile.

Forskjellsbehandling på bakgrunn av kjønn og seksuell orientering, er diskriminering. Det må alle som ikke klarer å støtte LHBT+, forholde seg til. De må gjerne kjempe for et annet Norge og en annen kirke, men de skal ikke få komme unna med usannheter og fremstille oss som autoritære.

Åpen folkekirke har fra første stund jobbet for at kirken skal anerkjenne LHBT+. I 2017 sørget vi for at alle par endelig kunne gifte seg i sin lokale kirke. Fram til da, var det de konservative som hadde definisjonsmakt på ekteskap i Den norske kirke.

Og de har fremdeles makt, for enkelte bispedømmer ønsker ikke å tilsette prester som er gift med en av samme kjønn. De fleste kirkesamfunn i verden anerkjenner verken LHBT-prester eller likekjønnet vigsel. Og i mange land går utviklingen feil vei. Utviklingen kan snu også i Norge. Så kampen er dessverre ikke over.

Ytringsfriheten er ikke truet av oss som vil ha mer Pride. Den er truet av regimer som undertrykker LHBT+ og alle som støtter Pride.

Jeg er gjerne med på å diskutere negative trekk ved samfunnsutviklingen, inkludert «homokulturens» eventuelle bidrag. Men jeg vil aldri akseptere at LHBT+ og verdens altfor få Pride-parader blir gjort til symptom på en syndig verden.

For Pride er et tegn på en verden som anerkjenner at Skaperverket er fargerikt og mangfoldig. Det laget er jeg stolt av at Den norske kirke er med på.