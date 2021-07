VIVA ITALIA: Magnus Helgerud gir oss tre grunner. FOTO: MICHAEL REGAN

EMs usannsynlige kjæledegger

At Italia skulle bli EMs publikumsyndling var det få som forventet. «Gli azzurri» har jo alltid vært landslaget folk har likt å mislike. Det er tre grunner til at de har vunnet mange hjerter.

MAGNUS HELGERUD, forfatter og italofil



1: Karakterene

Veteranen Giorgio Chiellini, en snart 37 år gammel midtstopper som har brukket nesa fire ganger, er egentlig en myk mann. Han feirer klareringer og taklinger slik andre jubler for frispark i krysset.

Men da straffekonken mot Spania ble avgjort, og resten av de italienske spillerne løp av gårde mot han som hadde satt den avgjørende straffen, ble Chiellini stående og løfte på unggutten Manuel Locatelli, som hadde bommet på det aller første straffesparket.

Chiellini sa følgende etter kampen: «Da Locatelli kom gående tilbake etter å ha bommet var han knust. Jeg holdt armen rundt ham helt frem til siste straffe, og disse minuttene vil være noe vi begge tar med oss resten av livet.» (Klemmen til høyre i bildet ble gjentatt i det samme sekund som finalen ble avgjort i går kveld.)

En av assistenttrenerne, Alberico Evani, har som følge av sitt karakteristiske utseende gått viralt i løpet av mesterskapet. Med sin grå Armani-dress, briller med sort innfatning, luftige sveis, og frekke bukkeskjegg, har han blitt sammenlignet med Johnny Depp.

Moteskaperen og filmregissøren Tom Ford har derimot sammenlignet Evani med en milanesisk skredder: «Han burde sitte på en piazza i Roma og gestikulere mens han drikker Campari, og ikke gjøre noe så vulgært som å fortelle en forsvarsspiller hvor vedkommende skal stå plassert på en gressplen.»

2: Navnene

2021 må da være en av de beste årgangene hva gjelder erkeitalienske etternavn?

Belotti, Berardi og Bernardeschi. Navn som kiler øregangene, slik et glass Lambrusco sprudler mot ganen. Spinazzola og Donnarumma? To hekto av det takk. Eller skal det være et par håndsydde Raspadori-sko?

3: Samholdet

«Det var hele lagets fortjeneste». En utslitt idrettsklisje det der, som resiteres med lite innlevelse gjennom fotballsesongen. Men i dette tilfellet er det ektefølt.

Midtbanemannen Matteo Pessina beskrev spillergruppen på følgende vis i sin Instagram-dagbok fra innsiden: «Vi er 26 venner». Akkurat slik alle spillerne synger for full hals i den aller første strofen av nasjonalsangen – «fratelli d’Italia» – er de «en gjeng med brødre som kommer fra alle kanter av landet», ifølge Pessina.

Han fortalte også om hvordan en annen av lagets «benkeslitere», Federico Bernardeschi, hadde ordnet en overraskelse til laget de de kom hjem til Firenze klokken 05 om morgenen etter semifinalen mot Spania. «Bernardeschi, som kommer herfra, hadde fått bestilt esker med ferske, kremfylte croissanter som ventet på oss. Vi gikk til sengs med full mage, og hjertet fullt av følelser.»