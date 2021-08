Kommentar

Gullenes grelle kontraster: På innsiden av «annerledes-OL»

Av Leif Welhaven

Slik så det ut på Olympiastadion da Karsten Warholm ble introdusert før 400 meter hekk. Foto: Bjørn S. Delebekk

TOKYO (VG) Én regel har dominert OL i Tokyo. Å glemme alt du har lært om OL.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Alle varianter av De olympiske leker har sine særegenheter.

Likevel har det sykliske konseptet vanligvis klare fellestrekk - uansett hvor OL blir arrangert.

Selve konkurransene har selvsagt vært til å kjenne igjen også her i Tokyo. Ellers har ingenting vært som det skulle.

Ingen fest har rammet inn konkurransene.

Knapt folk, bortsett fra journalister og vennlige frivillige som har hjulpet til så langt engelsken rekker.

VG-kommentator Leif Welhaven ved Tokyo Bay, på vei til sandvolleyballarenaen Shiokaze Park. Foto: Bjørn S. Delebekk

Fra japansk side har det fått en sammenhengende følelse av et pliktløp. Leker som måtte fullføres for å få gjort det, slik at det økonomiske økosystemet kunne overleve.

Bildet av Karsten Warholm fra presentasjonen på Olympiastadion forteller mye om hvordan det har vært her.

Det er all grunn til å brøle over de sportslige prestasjonene. Resten kan forbigås i like stor stillhet som de 68.000 tomme setene illustrerer.

Ja, da, utøverne har fått gullene sine, den internasjonale olympiske komité får pengene sine og det har vært levert rørende tv-bilder. Med norske briller har en fangst på åtte medaljer vært både imponerende og i tråd med målet. Og Jakob Ingebrigtsen avsluttet en gullfangst av det direkte rørende slaget.

Men vertskapet får ikke mye igjen for det de investerte rekordhøye summer i. Dette skulle vært den sprudlende manifestasjonen av Japans globale storhet. Utfallet ble i stedet temmelig klinisk.

Coronasituasjonen preger lekene overalt. Her desinfiseres et håndballmål på Yoyogi Stadum. Foto: Bjørn S. Delebekk

Alt på grunn av coronakrisen, som har preget alt det praktiske rundt disse lekene, i en by der det er erklært unntakstilstand.

Selv kom jeg til Japan et stykke inn i OL. På flyet fra Helsinki var antallet passasjer på den gigantiske maskinen omtrent som på en Widerøe-avgang til Sogndal eller Brønnøysund.

På Haneda-flyplassen startet en kontrollmaraton som tok lengre tid enn utøverne bruker på 42.195 meter i OL.

Sjekk av covid-tester hjemmefra, skrevet ut på japansk. Inn i et avlukke for en ny coronasjekk. Venting foran en skjerm, før den forløsende beskjeden om at også denne var negativ. Så startet en steril slalåm gjennom så mange stasjoner at jeg raskt kom ut av tellingen, i en salig blanding av analog og digital dokumentasjon på hvorfor jeg skulle inn i landet.

Det er god plass på tribunene, her fra ro-arenaen i OL. Foto: Bjørn S. Delebekk

Grunnen til at folk sllapp inn, er kongstanken om å gjennomføre OL på en måte som skjermer lokalbefolkningen fra tusenvis av utøvere og andre tilreisende.

I hvilken grad opplegget har fungert, avhenger litt av øynene som ser.

PR-apparatet til IOC vil karakterisere lekene som en stor suksess. På en pressekonferanse på Yogogi-senteret på avslutningsdaen, var den norske toppidrettssjefen såre fornøyd med det aller meste.

Det er levert flere hundre positive prøver relatert til lekene. Mer enn 20 utøvere har fått den olympiske drømmen ødelagt etter å ha testet positivt i Japan, mens andre pådro seg viruset før avreise. Arrangøren bruker nå ordet «klynge» om et utbrudd blant greske synkronsvømmere, som er ute av OL på grunn av covid.

Men totalen forble likevel ganske lav. Boblen har alt i alt holdt. Veien dit har handlet om ekstreme kontrolltiltak for alle oss som snart skal hjem, uansett hvilken funksjon vi har hatt under lekene.

Hver dag er helsetilstanden blitt registrert på en virusapp som er lastet ned før avreise.

Kroppstemperatur, mulige symptomer, allmenntilstand.

Alt innrapporteres.

Spyttprøver må leveres for analyse etter et bestemt program. Så langt har drøyt 300 prøver vært positive relatert til OL. Foto: Bjørn S. Delebekk

Hver gang du skulle inn på en øvelse ble det sjekket at kroppstemperaturen din ikke oversteg 37,5 grader. På dag 1, 2, 3, 7, 11 og 14 var det tid for spyttprøver i reagensrør av plast. De ble levert på de ulike arenaene, eller på det gigantiske konferansesenteret ved «Tokyo Big Sight».

På en egen nettside ble resultatene registrert, frem til du skulle få helsesertifikatet for å vende hjem.

Temperaturen har vært stekende i Tokyo, før regnet traff de siste dagene og sørget for litt avveksling.. Noen steder kunne du søke skygge. Men på Shiokaze Park Arena, der Anders Mol og Christian Sørum spilte sandvolleyball til gull, var det nesten ikke mulig å beskrive heten .

Munnbindet har uansett måttet være på, helt uavhengig av temperaturen, bortsett fra når du spiser eller sover.

En forutsetning for å få oppleve «annerledes-lekene» på nært hold har vært å gi opp bevegelsesfriheten som normalt følger med å reise.

Det har nemlig vært høyst begrenset fra du har hattlov til å gjøre, frem til det forjettede øyeblikket da statusen i appen som heter OCHA kunne bli «grønn».

Frem til det ...

Gå på restaurant? Glem det.

Butikker? Utelukket.

Offentlig transport? Ikke tenk på det engang.

Det er erklært unntakstilstand i Japans hovedstad. Foto: Bjørn S. Delebekk

Når uttrykket «boble» blir brukt om tilværelsen mens lekene blir arrangert, er det akkurat den følelsen har har fremsbragt å være her.

Selv om pappnudler på hotellrommet ikke er så mye å skrive verken hjem eller i avisen om, har det på ingen måte vært synd på oss som har levd litt rart en periode.

Vi er blitt frakter rundt og har fått se idrett på skyhøyt nivå, ikke minst med de enorme norske prestasjonene. Vi har jo hele veien tatt et bevisst valg om hva denne turen hadde for forutsetninger.

De det derimot er grunn til å føle med, er alle de lokale som skulle fått en helt annen opplevelse enn «OL i antibac».

De japanske næringsdrivende som skulle få drahjelp fra gigantarrangementet.

Alle som hadde kjøpt billetter for å oppleve en unik stemning.

Frivillige som skulle hatt annet å gjøre enn å sjekke temperatur og samle inn spytt.

Det skulle vært yrende liv på arenaene. Slik ser det ut ved ankomst til olympiastadion. Foto: Bjørn S. Delebekk

Arkitekter, bygningsarbeidere, designere, elektrikere, leverandører og gudene vet hvem som har vært gjennom logistikkforberedelser av de helt sjeldne.

Bare for å oppleve at det de har skapt måtte holdes stengt for folkemassene, av frykt for virusspredning.

På de øde passasjene på vei til og fra de gigantiske arenaene har du kunnet ane hvordan det kunne ha vært her, om OL hadde blitt som det opprinnelig var tenkt.

Arenaen der Karsten Warholm satte verdensrekord ble bygget fra 2016 til 2019. Det var bråk om tegninger og byggekostnader, men planen var uansett at dette skulle være lekenes smykke. Prislappen skal ha endt på godt over 10 milliarder kroner.

Det er strenge regler for svært mye under avviklingen av OL. Foto: Bjørn S. Delebekk

Hvor stor totalkostnaden for lekene er avhenger av hva som tas med, men det hele har galoppert til et nivå som overgår alt vi har sett tidligere. Uten at arrangøren fikk med seg så mye av de positive ringvirkningene som skapes av et OL.

Denne søndagen er det hele over, og meningene vil være delte om hvordan historien om OL skal skrives.

Men én ting er sikkert: Opplevelsen av olympiske leker i unntakstilstand kommer aldri til å bli glemt.