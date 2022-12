Kommentar

Ingen kongelig affære

Utskjelt, uglesett og utstøtt. Camilla Parker Bowles har gått livets harde dronningskole.

Om fem måneder krones hun i Westminster Abbey – sammen med ektemannen, kong Charles III.

Fortellingen om Storbritannias nye majesteter – begge fraskilte tobarnsforeldre – er villere enn den villeste kioskroman, mer romantisk enn noe Jane Austen kunne ha funnet på.

Og tidvis så usannsynlig karikert at enhver forlagsredaktør med respekt for sitt virke måtte ha takket nei, i troverdighetens navn.

Hva de har stått i for å få hverandre, overgår de flestes tåleevne.

I en tid med andre konvensjoner, kunne Charles tatt samme valg som sin forgjenger, Windsor-familiens onkel David.

Den senere kong Edvard VIII, oppga kronen for å få den han elsket, en skilt kvinne, og overlot tronen til sin yngre bror, Bertie, hertugen av York – kong Georg VI.

Da kunne Storbritannias konge i dag hett Andrew.

En gang ble Camilla Parker Bowles omtalt som «rottweileren». En grim skikkelse som ikke bare hadde ødelagt ekteskapet til uskyldsikonet Diana, men som i 1997 også hadde bidratt til at prinsene William og Harry mistet moren sin.

Som bevis for patologisk uanstendighet, sørget mediene for å minne om at hennes oldemor, Alice Keppel, i alle år var elskerinnen til Charles tippoldefar, Edvard VII.

Fra avisstativer i hele landet ropte forsidene at hun var «Storbritannias mest forhatte kvinne».

Så sent som i juni 2017, tre uker før Camilla – daværende hertuginne av Cornwall – rundet 70, gjentok Daily Mail frontoppslaget. Riktig nok med en sympatisk innstilt artikkel inni avisen.

Den reaksjonære værhane-tabloiden vet å ferske vinder som snur.

Drøye tre tiår etter den offentlige krigføringen mellom prinsen og prinsessen av Wales var nettopp det tilfellet.

Skittentøyvasken begynte i 1992 med en «uautorisert biografi» (som Diana i hemmelighet hadde bidratt til).

Deretter de skandaløse BBC-intervjuene, der kronprinsparet innrømmet utroskap på hvert sitt hold – samt pikante «Camillagate», den lekkede telefonavlyttingen av prinsens våte tampong-drøm (som bare var en flau spøk, ifølge senere transkripsjoner av samtalen).

Og så, selve kulminasjonen – med skilsmisse og Dianas dramatiske død.

Hvordan forholdet mellom Charles og Camilla sto seg gjennom det hele, sier mye.

I seg selv er en bekreftelse på at dette var noe mer enn en kongelig affære, som rojale sidesprang gjerne er blitt kalt.

Dette var sant.

Ikke én gang falt hun for fristelsen å fortelle sin versjon av det hysteriske melodramaet.

Ikke én gang glefset hun tilbake til horden av bjeffende paparazzi.

Forholdet til britisk presse var garantert anstrengt der hun måtte brøyte seg gjennom muren av rojale korrespondenter, som lauget kaller seg, og søke dekning bak gjentrukne gardiner.

Men også her kan Camilla i dag høste fruktene av sin standhaftighet.

Etter at hun i 1999 sto frem i offentligheten som prins Charles’ uoffisielle ledsager i enkelte offisielle anledninger – i form av en velregissert foto-shoot utenfor fasjonable Ritz Hotel, da de to «tilfeldigvis» ankom en fest sammen – har Camilla ikke bare vendt det andre kinn til.

Hun har gjort det med et stort smil.

Og hun har lært seg navnet på journalistene som følger henne. Spør hvordan det går med ektefellene deres, og barna. Hun har sendt termoser med varm te ut til blåfrosne fotografer.

Bare det siste året har hun holdt tale på to sammenkomster for journalister, minglet med øyrikets gentlemen of the press på en sommerlig lunsj i anledning egen 75-årsdag, og vært gjesteredaktør for magasinet Country Life.

Blant britiske bladfolk er Camilla i dag en klar favoritt.

Hun har dessuten vunnet respekt for sitt engasjement for voldsutsatte kvinner, skadde veteraner fra forsvarets operasjoner, samt en rekke andre hjertesaker som hun i årevis har jobbet for – i det stille. Utenfor blitzregnet.

Dronningen, hennes svigermor, var limet i kongefamilien. Den som holdt det hele sammen. Et og annet Annus horribilis kunne sette folkets lojalitet på prøve. Men gjennom storm og stille var Elizabeth II kongehusets mest avholdte medlem. Monarkiets Mater Familias.

Det er store pumps å fylle.

Storbritannias nye dronning ligger imidlertid godt an. I flere meningsmålinger det siste året rykker hun stadig frem i køen.

For mindre enn fem år siden ville kun 14 prosent av britene at Camilla skulle bli deres dronning.

Nå er bare elleve prosent misfornøyd med henne.

Et klart stemningsskifte kom da dronning Elizabeth i sin 70-årshilsen under platinajubileet i sommer, sa at det var hennes uttrykkelige ønske at Camilla skulle bli dronning «når tiden var inne».

Den tiden kom allerede etter tre måneder. 8. september sovnet Storbritannias lengstregjerende monark fredelig inn.

En majestet må dø for at den neste skal slippe til.

Slik også dronningens mor, Elizabeth Bowes-Lyon, Dronningmoren som hun ble kalt, måtte falle fra før Camilla Parker Bowles kunne tre inn i kongefamilien.

Mens Dronningen selv nokså raskt skal ha erkjent at ekteskapet mellom Charles og Diana ikke kunne reddes, og at sønnen i realiteten aldri hadde glemt sjelevennen han som 22-åring møtte i 1970 – var det særlig to sterke krefter ved hoffet som jobbet iherdig for å sabotere det «umulige» forholdet: Prins Andrew og Dronningmoren.

I en ny bok av kongebiografen Angela Levin vektlegges nettopp Camillas stoiske ro og fravær av nag overfor alle dem som provoserte, konspirerte og aldri ville henne vel. Ifølge denne mente Andrew at hun ikke var aristokratisk nok til å bli arveprinsens hustru.

Levin trekker også frem spekulasjonene om å hoppe over Charles, fordi noen ved hoffet skal ha ment at monarkiet ville stå seg på å overlate tronen til sønnen, prins William, og at institusjonen inntil han ble myndig burde ledes av en regent – altså Andrew.

Prins Andrew skal ha kommet på andre tanker da han, i likhet med moren, begynte å innse at forholdet mellom Charles og Camilla var tuftet på oppriktig kjærlighet, og bare ble styrket av all nedrig giftighet omgivelsene forsøkte å utsette dem for.

Én som slett ikke oppga sin motstand var imidlertid Dronningmoren.

Inntil sin død forsøkte hun å forhindre at Camilla ble oppført på gjestelister; at hun ble utstengt fra rojale evenementer, og hvis hun likevel dukket opp et sted hvor kongelige befant seg, skulle hun møtes med kalde skuldre og bordplasseres lengst mulig unna.

Først da Elizabeth Bowes-Lyon gikk bort, i en alder av nesten 102 år, ble forbannelsen brutt; det ble lov å ytre Camillas navn ved hoffet, hun kunne fritt ledsage prins Charles – og snart fikk de også forlove seg.

Ved en sivil seremoni 9. april 2005 ved Windsor rådhus, hvor parets respektive sønner, prins William og Tom Parker Bowles var vitner, ble de erklært som rette ektefolk.

35 år etter deres første skjellsettende møte.

To godt voksne mennesker, sist i femtiårene, som deretter fikk kirkens velsignelse i St. Georgs kapell – med Dronning Elizabeth og prins Philip til stede.

Dronningen holdt deretter mottakelse for brudeparet og gjester på Windsor slott.

Om noen beretning fortjener overskriften Århundrets kjærlighetshistorie, er det den om Charles (74) og Camilla (75).