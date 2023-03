Leder

Dette er en god og riktig skatt

Det er innlysende riktig at oppdrettere skal betale grunnrenteskatt.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

En upopulær og svak regjering har tatt den kostnaden det er å innføre en lakseskatt. Det har gitt dem problemer i eget bakland opp mot kommunevalget.

På Senterpartiets landsmøte i Trondheim nylig ble partiet møtt av et kystbrøl ledet an av Bjarne Brøndbo. Arbeiderpartiet har også fått høre det av egne ordførere.

Det har vært angrep både mot prosessen og mot større og mindre detaljer i skattens innretning.

Alt handler naturligvis om at næringen vil betale minst mulig skatt.

Men regjeringen har stått på sitt. Og skatten de har lagt frem er god.

For det er helt riktig at oppdrettere som historisk knapt har betalt for tilgangen til norske fjorder, betaler noe av overskuddet tilbake til fellesskapet for den unike retten de har fått til å drive næringen sin.

Til og med lakselobbyen har etter hvert anerkjent det, med den endrede tidsånden hadde de ikke noe valg.

Nå later de som de har vært for økt skatt hele veien.

Det har de ikke. De har hatt en bred palett av triks, der blant annet selve definisjonen av grunnrenteskatt har blitt forsøkt endret til deres fordel for å fremstå som konstruktiv. Det motsatte var tilfelle.

Men lobbyismen ser vi har hjulpet. Forslaget som regjeringen nå sender til Stortinget er vannet noe ut.

Skattesatsen er satt ned fra 40 til 35 prosent. Men den ble altså ikke noe i nærheten så lav som lobbyen begynte å fantasere om for noen måneder siden.

Og alle «gode» forslag om en færøysk produksjonsavgift som Erna Solbergs Høyre omfavnet på sitt landsmøte i helgen, er gravlagt.

Og godt er det, for på Færøyene har de nylig invitert norske eksperter til å snakke om det norske forslaget til grunnrenteskatt som ses på som interessant. Der vurderes det å gå bort fra produksjonsavgiften Sjømat Norge har forsøkt å selge inn.

Noe av det skatteeksperter vil være kritisk til, er at selskapene får et høyt bunnfradrag.

Det betyr at de små og mellomstore oppdretterne ikke må betale grunnrenteskatt selv om det er grunnrente også hos dem.

Det som derimot er med på å gi skatten legitimitet, er at en større andel av inntektene kommer kommuner lokalt til gode.

Nå blir det forhandlinger med SV i Stortinget. Det kan altså fortsatt bli endringer. For eksempel kan partiet foreslå å gjeninnføre den skattesatsen regjeringen opprinnelig ville ha.

Men det aller beste er om det blir slik regjeringen og LO har etterlyst: Et bredt forlik i Stortinget.

Da unngår vi omkamper og faren for at også de borgerlige kaster seg på reverseringsbølgen om de kommer til makten.

For det beste er selvsagt ro, fred, stabile rammevilkår og forutsigbarhet for en av våre viktigste næringer.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post