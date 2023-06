BEKYMRET: Hvorfor kan ikke folk bare få leve livene sine i frihet?, skriver William Wathne.

Jeg er redd!

Som en del av LHBTQI+ kjenner jeg en økende frykt for om rettighetene mine som menneske er trygge.

WILLIAM WATHNE (22), ungdomskandidat for Agder Ap



Vi har nå gått inn i juni, som ikke bare er årets første sommermåned, men markerer også feiringen av menneskers kjærlighet til hverandre.

Men med bakteppe i årets Pride-feiring er det ekstra viktig å ta til gatene og støtte opp om retten til å elske den man vil.

De siste ukene og månedene har jeg fulgt nøye med på «woke vs. anti-woke»-debatten i både Norge og i USA, der debatten har sitt opphav.

Jeg har lenge vegret meg fra å ytre meg høyt om jeg er mest enig med woke wokeEt begrep som oftest brukes i sammenheng med politisk korrekthet. Det ble opprinnelig ansett som en positiv egenskap, men har i senere tid fått en negativ klang. Det har vært flere tilfeller hvor den politiske høyresiden bruker begrepet som en måte å bagatellisere meningsmotstandere. eller anti-woke anti-wokeDe som plasserer seg tydelig på den ene siden i en pågående «kulturkrig» med utgangspunkt i begrepet woke. De mener woke har gått for langt., men den siste tiden har jeg observert hvor langt ytterkanten i anti-woke er villige til å gå.

Jeg har vokst opp i et konservativt samfunn på Sørlandet, fått homofile skjellsord ropt etter meg og kjent på ubehag av å være meg selv i det offentlige rom.

For mens mine medelever på skolen kunne finne ungdomskjærester på fester og i russetid, så var jeg redd for hvordan samfunnet rundt meg ville reagere om de så meg holde hånden til en gutt.

Det finnes mange der ute som ikke vet hvordan jeg har følt på kroppen at samfunnet ikke aksepterer meg som jeg er.

Likevel har mange tatt den kampen for meg.

Fordi noen har et brennende engasjement om å sørge for at alle mennesker, uansett legning, hudfarge, religiøs tilhørighet, etnisk bakgrunn, kjønn eller funksjonsevne skal ha mulighet til å være seg selv uten å måtte frykte for at andre vil deg vondt.

Det er altså disse «woke»-aktivistene som har støttet min og andre minoriteters kamp for like rettigheter.

Jeg har i ettertid engasjert meg politisk, og jeg har også ytret meg tidligere om temaer relatert til skeives levekår.

Og noe jeg alltid legger merke til er at det er de marginaliserte gruppene i samfunnet sine rettigheter til å leve frie liv som alltid diskuteres.

Hvorfor kan ikke folk bare få leve livene sine i frihet?

Floridas guvernør DeSantis står bak en lov som forbyr å drøfte kjønnsidentitet på lavere skoletrinn. Loven ble av kritikere kalt «Don’t say gay» – «ikke si homo».

Debatten vi har i Norge er likevel kun et forvarsel om hvor ille den kan bli.

Mens vi i Norge diskuterer sivile sanksjoner, som er innenfor ytringsfriheten, mot folk som ytrer seg rasistisk eller homofobisk, så diskuteres lovverk i USA.

Floridas «anti-woke» guvernør Ron DeSantis’ sitat om at «Florida is where «woke» comes to die» markerte hans introduksjon av en lang rekke lover som innskrenker homofiles, transpersoners og kvinners rett til å bestemme over egne liv, samt ytringsfriheten i staten.

Den amerikanske kulturkrigen skremmer meg, og når jeg da ser kommentarfeltene til VG stappfulle av støtteerklæringer til Florida så forteller det meg at en slik diskusjon ikke nødvendigvis er langt unna Norge.

Anti-woke-aktivister har fått definere den norske debatten om minoriteters levekår og utfordringer i samfunnet og gitt «woke» en ufortjent negativ merkelapp.

Jeg mener det er direkte skadelig for et samfunn at vi ikke tar til oss kunnskap som marginaliserte grupper kommer med og forvalter den på en måte som gir flere av oss en rettmessig plass i det offentlige ordskiftet og samfunn for øvrig.

Kampen for like rettigheter er ikke over. Håper mange kjemper med meg! Lenge leve kjærligheten, Happy Pride!