URO I FRANKRIKE: Demonstranter holder opp røykbluss.

Fransk kruttønne

Frankrike eksploderer med jevne mellomrom. Vi har sett det før. Etter en stund pleier brannslukkingen å funke. Denne gangen kan det bli verre.

VIBEKE KNOOP RACHLINE, journalist, Paris

«Rettferdighet for Nahel» har unge urostiftere skreket de siste dagene og nettene. Nahel er den 17 år gamle gutten som ble drept av politiet etter å ha nektet å adlyde ordre i Parisforstaden Nanterre.

Det utviklet seg raskt til «Opprør for Nahel». I løpet av noen netter har de bokstavelig talt satt fyr på Frankrike, brent alt fra politistasjoner til biblioteker, via skoler, institusjoner for autistiske barn eller et minnesmerke for deporterte under annen verdenskrig.

«Vi skal lage et nytt Shoah (holocaust)» sto det der. Tog, busser og butikker står også på lista. Egentlig alt som kan påtennes. Flere steder har også blitt plyndret, som symboler på kommersiell frustrasjon, blant annet den store Nike-butikken i Hallene.

Mer enn 1 000 er arrestert. Det har ikke hjulpet med 45 000 utkommanderte politimenn, ja til og med stridsvogner som i krig. Situasjonen er i skrivende stund ute av kontroll, selv om det er innført portforbud flere steder.

URO: «Rettferdighet for Nahel» på et butikkvindu.

Som nevnt oppstår slike såkalte «franske tilstander» med jevne mellomrom. De som ligner mest på det som skjer i dag inntraff i 2005. Utgangspunktet var heller ikke ulikt.

Bouna og Zyed, 15 og 17, var på flukt fra politiet og ble drept i en elektrisk transformatorstasjon. Det satte sinnene i kok blant unge i forsteder over hele Frankrike i flere uker. Årsakene var de samme som nå. Franske, som mange andre europeiske forsteder, er så forsømt. Det gir grobunn til frustrasjon og hat.

Jeg har snakket med mange av innbyggerne. Alle ser at de føler seg som

annenrangs borgere, ikke innlemmet i republikken. De stoler ikke på politiet, og det er gjensidig. De føler for eksempel at de blir oftere kontrollert enn hvite, etniske franskmenn. Arbeidsledigheten blant disse ungdommene tangerer 40 prosent. I verste fall blir de lette bytter for radikale islamister.

I Norge har vi en verdi vi må skatte høyt: tillit. Dessverre er det nettopp den som mangler i Frankrike.

Etter alt det som har skjedd er det vanskelig for borgerne å ha tillit til politiet og tro at deres viktigste oppgave er å beskytte dem. De er ikke opptatt av det. De beskytter ikke borgerne, men staten.

FN anklager nå fransk politi for rasisme. Nahel er et typisk eksempel. Siden en ny lovhjemmel om «ordrenekt» ble innført i 2017 har 13 personer blitt drept.

Tyskland innførte en tilsvarende lov. Der er én person blitt drept.

OPPTØYER: En brennende bil blir forsøkt slukket.

Som Shakespeare ville ha sagt: noe er pill råttent, ja veldig galt i Frankrike. Et eller annet sted gikk alt feil.

Et eksempel er i kjølvannet av opprøret i 2005. Da fikk endelig Clichy-sous-Bois, Zyed og Bounas forstad, ny politistasjon. Veldig bra. Men den er så hermetisk lukket at innbyggerne ikke tør å gå dit, og bare kaller den «bunkeren».

President Macron holder krisemøte på krisemøte. Han anklager med rette sosiale medier, men har mistet grepet. I 2005 var hans forgjenger Jacques Chirac «to centimeter» fra å innkalle hæren.

Det kan bli nødvendig denne gangen. Uansett må noe drastisk til for å gjenvinne kontrollen. Det gjelder ikke bare Macrons, men Frankrikes troverdighet.

«Franske tilstander» kan ikke – må ikke – bli normen.

Og det må heller ikke bli flere Nahel, Zyed eller Bouna. Politiets atferd må under lupen. I Norge foregår det nå en rettssak på Kongsberg om fysiske slag. Ikke avfyrte skudd. Det er en vesentlig forskjell.

