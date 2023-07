Kommentar

Russland er et farlig kaos nå

ET TEGN PÅ SVAKHET: Putins makt ble utfordret da Wagnersjef Jevgenij Prigozjin marsjerte mot Moskva.

Samtidig som NATO-sjefene møtes i Vilnius, kommer det stadig mer forvirrende signaler fra Moskva.

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin og hans øverste befal har vært på besøk hos Vladimir Putin, han med det største skrivebordet i Kreml.

Betyr det at Prigozjin likevel ikke regnes som en «forræder» – som Putin kalte ham?

Og forsvarssjefen, som Prigozjin krevde sparket, sitter fortsatt som den øverste generalen i Moskva. Forsvarsministeren er også den samme.

Hvor er egentlig Wagner-soldatene? De har ikke dukket opp i Belarus, dit de ifølge Putin skulle.

Kuppforsøket/mytteriet/opprøret i St. Hans-helgen varte i én dag. Noen russiske piloter ble drept. Men ingen er arrestert – i motsetning til dem som demonstrerer med plakater.

Selv Putin har innrømmet at Russland var på randen av borgerkrig den helgen.

UTFORDRET FORSVARSSJEFEN OG FORSVARSMINISTEREN: Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin.

Det hele kan, selv for oss som har prøvd å følge med på russisk politikk noen tiår, se ut som det reneste kaos.

Et farlig kaos.

Det som skjedde, fikk russere flest til å tenke tilbake på augustkuppet i 1991 og da kanonene skjøt mot parlamentet i 1993. Det fikk dem til å skjønne at Putin er svekket etter drøyt 20 år som Russlands sterke mann. Fordi Wagner-sjefen og hans folk viste hvor lett det er å skape totalt kaos i den russiske ledelsen.

Men hvor står Prigozjin nå? Ifølge Putins talsmannen sier Prigozjin at han står last og brast med presidenten. Men Putin kalte ham jo tross alt for «forræder». Og Putin hyllet også den delen av Wagner-styrken som ikke fulgte sin sjef i mytteriet.

Det skal sies at Prigozjin aldri har uttalt noe negativt om Putin. I hvert fall veldig lite. Hans raseri har først og fremst gått mot forsvarsministeren og forsvarssjefen.

UTFORDRER LEDELSEN: Forsvarssjef Gerasimov og forsvarsminister Sjojgu (til høyre) er de to personene som Prigozjin krevde avsatt.

Likevel var det mange som sperret øyne da russisk TV mandag for første gang siden mytteriet viste bilder av Valerij Gerasimov og omtalte ham fortsatt som sjef for generalstaben, altså det som vi kaller forsvarssjef. I aviser som Komsomolskaja Pravda var det bilder av forsvarsminister Sergej Sjojgu.

Gerasimov og Sjojgu er de to personene som Prigozjin under sitt opprør krevde avsatt.

Etter som Gerasimov ikke har vært synlig de siste ukene, har ryktene gått om at han hadde fått sparken.

Nå viser det seg at generalen tilsynelatende sitter trygt, ifølge en ny video fra forsvarsministeriet.

Men den uberegnelige russiske presidenten kan også ha bestemt seg for å gi Gerasimov og Sjojgu fyken – men at det vil skje gradvis for å unngå at presidenten viser svakhet ved å gi direkte etter for kravet fra Prigozjin. Russiske militærbloggere har antydet at andre har overtatt kommandoen over krigen fra Gerasimov.

AUGUSTKUPPET 1991: Boris Jeltsin jublet etter at et tre dagers kuppforsøk mot Gorbatsjov ble slått ned.

Tvetydige signaler er en av Kremls beste olympiske øvelser.

Og så kan det altså hende at også Prigozjin nå er så svekket at hans krav ikke er så viktige. Det er vrient å vite hvor sterkt han står innad i Wagner-gruppen. Er det sånn at mange har fulgt Putins krav om å skrive kontrakt med den ordinære armeen? Eller har Prigozjin stor støtte og kan bygge opp en ny Wagner-hær – på belarusisk territorium?

Eller kan Prigozjins stilling være styrket etter opprøret? Det virker lite trolig, men i denne gale verden er det meste mulig. Putin lovte allerede i St. Hans-helgen at hverken Prigozjin eller de andre wagnerske opprørerne skulle straffeforfølges. Og det ser han altså ut til å holde.

Samtidig som Kreml bekrefter møtet med Prigozjin, fortsetter en av Putins fremste propagandister å diskreditere Wagner-sjefen. Den skandinavisktalende Dmitrij Kiseljov, som har et såkalt analytisk politisk show på den statlige hovedkanalen på søndagskveldene, fastslo denne gang at Prigozjin «ikke er den Robin Hood som han beskriver seg selv som ... han er en forretningsmann med en kriminell fortid ... prosjektene hans er ikke alltid innenfor loven».

I BRANN: Det hvite hus - som den gang var parlament i Moskva - i brann da hæren skjøt mot bygningen i oktober 1993. Bildet er tatt av den legendariske AP-fotografen Alexander Zemlianichenko.

Hvordan påvirker så dramaet i Moskva krigen? Ukraina prøver å trenge gjennom de russiske linjene, men Kyiv har fått merke at det kan bli vanskeligere enn de hadde håpet. Russerne har hatt god tid til å lage gode forsvarslinjer. Men de ukrainske styrkene har en viss fremgang og er optimister. Dessuten vet de at et mulig gjennombrudd kan føre til totalt sammenbrudd på russisk side.

De uavhengige russiske mediene Meduza og Mediazona avslører nå at omkring 47.000 russiske soldater er drept under krigen i Ukraina. Det er mange ganger så mye som Moskva selv har innrømmet – men samtidig en brøkdel av det Ukraina hevder. Totalt sett, med døde og sårede som ikke lenger kan kjempe, mener de at Russland har mistet cirka 125.000 mann siden krigen startet den 24. februar 2022.

Atskillige tusener av disse er fra Wagner-gruppen. Wagner-soldatene kan bli viktige også fremover for russerne.

Med eller uten Jevgenij Prigozjin.