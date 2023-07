Leder

En god løsning for Nato

Tegning: Roar Hagen

Jens Stoltenberg fortsetter som generalsekretær i Nato i ytterligere ett år. Det er en svært god løsning for forsvarsalliansen.

Stoltenberg har de lederegenskapene Nato trenger i en farefull tid. Hans langvarige erfaring og diplomatiske evner kommer til sin fulle rett i dagens svært spente sikkerhetspolitisk situasjon.

Den viktigste oppgaven for en generalsekretær er å sørge for at alliansen står samlet og sterk. Det har Stoltenberg klart i svært krevende tider.

Han ble generalsekretær i 2014, i det samme året som Russland okkuperte den ukrainske Krym-halvøya og støttet opprørerne i Donbas-regionen.

SA JA: Jens Stoltenberg har sagt ja til å fortsette som Natos generalsekretær i ytterligere ett år.

Russlands aggresjon demonstrerte med all tydelighet nødvendigheten av at Nato-landene styrket sin forsvarsevne. De allierte ble da enige om å øke forsvarsbudsjettene til minst to prosent av bruttonasjonalproduktet.

To år senere ble Donald Trump valgt til USAs president. Stoltenberg fikk en ny utfordring. Trump var dypt skeptisk til Nato og svært kritisk til europeiske allierte som han mente bidro for lite. Stoltenberg klarte å holde alliansen samlet i de turbulente årene. Han har alltid vært opptatt av å bevare sterke transatlantiske bånd mellom Nord-Amerika og Europa. At disse består er vår viktigste sikkerhetsgaranti.

I årene etter 2001 sto Afghanistan høyest på Natos dagsorden. Natos tallrike styrke i Afghanistan ble gradvis redusert, og den siste fasen ble særlig farlig og kaotisk. For to år siden erobret Taliban Kabul uten motstand.

Oppmerksomheten ble igjen rettet mot Natos kjerneoppgave, som er forsvaret av medlemslandene. På dramatisk vis ble dette illustrert da Russland i februar i fjor gikk til fullskala-invasjon av Ukraina.

I DET OVALE KONTOR: Jens Stoltenberg på besøk hos president Joe Biden i Det hvite hus 13. juni.

Dette var et kritisk øyeblikk for Nato. For alliansen ble samholdet viktigere enn noensinne. Samtidig som vestlige land mobiliserte støtte for Ukrainas sak, ble det nødvendig å styrke det kollektive forsvaret. Stoltenberg måtte målbære Natos syn på tydelig og forsvarlig vis. Han kalte det for den viktigste oppgaven i sitt liv.

USAs president Joe Biden skrev tirsdag at Stoltenberg gjennom “sitt stødige lederskap, erfaring og dømmekraft har tatt vår allianse gjennom de største utfordringer for europeisk sikkerhet siden andre verdenskrig”. At alle Natos 31 medlemsland nå ønsker at Stoltenberg fortsetter er den beste attesten han kan få.

Det er fjerde gang Stoltenbergs periode er blitt forlenget. Han ønsket ikke en ny periode, men plikten kallet og Stoltenberg sa ja. Biden og andre ledere har overtalt ham til å bli til 2024. Da markerer Nato 75 års jubileum og Stoltenberg vil ha ledet alliansen i ti år.

Men ennå er ikke jobben gjort for Stoltenberg. Det er betryggende at han sa ja til å fortsette på sin viktigste oppgave.