Kommentar

Harris tok hovedrollen

HOVEDROLLE: Visepresident Kamala Harris talte på sikkerhetskonferansen i München.

Visepresident Kamala Harris spiller en hovedrolle på sikkerhetskonferansen i München. Hjemme har hun kun fått en anonym birolle i Joe Bidens hvite hus.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

I München mottas hun som en stjerne. Hun var her også i fjor. Hun advarte om at faren for krig var overhengende. Hun møtte Volodymyr Zelenskyj og forsikret ham om amerikansk støtte. Fem dager senere ga Vladimir Putin ordre om å angripe Ukraina.

Nå var Harris’ oppgave å forsikre om at USA vil stå ved Ukrainas side i det lange løp. Og at USA står ved sine løfter til europeiske allierte. Kanskje er det hennes viktigste reise som visepresident. Hun leverte et sterkt og engasjert innlegg på sikkerhetskonferansen:

–Russland er svekket. Den transatlantiske allianse er sterkere enn noen gang, sa Harris.

NORDISK MØTE: Visepresident Kamala Harris møtte Finlands statsminister Sanna Marin og Sveriges statsminister Ulf Kristersson i München.

Joe Biden har ennå ikke kunngjort at han stiller til gjenvalg neste år. Alt tyder på at det vil skje, og at Harris blir med videre på ferden. Hun var en viktig årsak til at Biden/Harris teamet vant i 2020.

Ingen kvinne har vært nærmere verdens mektigste embete. Vil hun en dag nå helt opp? Joe Biden var visepresident i åtte år før hans tid kom, etter Donald Trumps fire år lange intermesso. Biden er 80 år, Harris er 58. Hvis Biden velger å tre til side vil Harris være en naturlig arvtager.

Men mange tviler. Det vanlige innvendingen er at hun har underprestert og heller ikke innfridd forventningene i eget parti. Det har vært mange rapporter i amerikanske medier om at hun angivelig sliter med å finne sin rolle og ofte er frustrert.

ATLANTISKE PARTNERE: Storbritannias statsminister Rishi Sunak og visepresident Kamala Harris på sikkerhetskonferansen i München.

Noe av dette følger med jobben. Franklin D. Roosevelt's visepresident John N. Garners berømte sitat er at visepresidentjobben er ikke mer verdt en bøtte med varmt spytt.

Biden har heller ikke gitt henne mange muligheter til å skinne. Hun fikk den utakknemlige oppgave å forbedre situasjonen på grensen mot Mexico. De første to årene måtte hun stadig møte i Senatet for å sikre demokratene flertall i avstemninger.

Det siste året har Harris fått en mer fremtredende rolle. Hun er blitt administrasjonens fremste forkjemper for kvinners rett til selvbestemt abort etter at Høyesterett sist sommer opphevet Roe vs. Wade. Og hun har fått større oppgaver på den internasjonale arena.

Harris ledet den amerikanske delegasjonen til toppmøtet i Asia-Pacific Economic Cooperation i Bangkok i november. Der møtte hun blant andre Kinas president Xi Jinping. Hun formulerte det som er blitt gjentatt som USAs holdning til Kina: – Vi inviterer til konkurranse. Vi søker ikke konflikt. Vi søker ikke konfrontasjon.

Kamala Harris ble født i California. Foreldrene er innvandrere fra Jamaica og India. Hun tok juridisk utdannelse, ble statsadvokat og justisminister i California. Harris ble valgt til senator fra delstaten før hun stilte som presidentkandidat.

Det ble ingen suksess. Hun trakk seg på grunn av manglende oppslutning. Joe Biden ble demokratenes kandidat i 2020. Han ønsket Harris som visepresident. Spørsmålet er om han, når tiden er inne, vil peke på henne som demokratenes leder og presidentkandidat.

I München la hun frem sin sak mot Russland som den aktor hun en gang var. I München møter hun blant andre Storbritannias statsminister Rishi Sunak, den tyske forbundskansler Olaf Scholz, Finlands statsminister Sanna Marin og Sverige statsminister Ulf Kristersson i München.

På den store scene opptrer hun med engasjement og overbevisning. Det betyr ikke at hun evner å overbevise amerikanske velgere om at hun en dag kan være klar for enda større oppgaver.