TO KJØNN: – Kjønn er binært fordi alle mennesker, som alle dyr og planter som formerer seg kjønnet, er et resultat av befruktning mellom kjønnsceller fra to ulike foreldre, skriver Glenn-Peter Sætre.

Kjønn er binært

Avvik i kjønnsutviklingen og kjønnsinkongruens er fenomener på siden av hva den binære kjønnsforståelsen handler om.

GLENN-PETER SÆTRE, professor i evolusjonsbiologi, UiO

I et debattinnlegg 20 februar skriver legene Ketil Slagstad, Kirsti Malterud, Mette Brekke og Anne Kveim Lie at en binær forståelse av kjønn bør erstattes av et mer sammensatt kjønnsbegrep, fordi noen mennesker fødes med medisinske avvik i kjønnsutviklingen og fordi andre opplever psykiske vansker med sin kjønnede kropp (kjønnsinkongruens).

Å redefinere vitenskapelige begreper basert på slike kriterier tenderer mot pseudovitenskap. Det blir som å argumentere mot begrepene natt og dag fordi solformørkelse. For ikke å snakke om Venus-passasjen!

Kjønn er binært fordi alle mennesker, som alle dyr og planter som formerer seg kjønnet, er et resultat av befruktning mellom kjønnsceller fra to ulike foreldre. Den ene forelderen produserer store kjønnsceller og kalles hunn, mens den andre produserer små og kalles hann.

Verken mennesker med avvik i kjønnsutviklingen eller mennesker med kjønnsinkongruens er et resultat av noen annen form for formering og ikke formerer de seg på annet vis heller.

Det er fint mulig å vise begge pasientgrupper respekt og inkludere dem i våre fellesskap uten at vi roter til velfungerende vitenskapelige begreper.

I mange sammenhenger er det helt avgjørende at vi har et entydig og presist begrepsapparat for de to kjønnskategoriene vi finner i naturen.

Det gjelder i høyeste grad også innen medisinen.