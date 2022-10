DEMOKRATISK FARE: – Det at sosiale medier har etablert seg som en ny infrastruktur for debatt, utgjør alene en fare for demokratiet nettopp fordi det muliggjør hybride former for sensur, skriver kronikkforfatteren.

I hybridsensurens tid

Når det nå har etablert seg en ny infrastruktur for det som før het offentlig debatt, nemlig sosiale medier, melder spørsmålet seg: Vil det allikevel kunne praktiseres sensur midt i vårt demokrati? Mitt svar på det spørsmålet er ja.

EINAR ØVERENGET, professor i filosofi ved Høgskolen i Innlandet

Når den Norske grunnloven i §100 fastslår at «Ytringsfrihed bør finde sted» er det en erkjennelse av at ytringsfriheten er avgjørende i et demokrati.

Om det er demos – folket – som styrer, om enn gjennom sine valgte representanter, så er det helt avgjørende at folket også har anledning til å gi uttrykk for sine meninger.

Ikke minst er det avgjørende å kunne kritisere makten så vel som mektige narrativer.

Sant nok, vi har en straffelov som gir anledning til å sanksjonere bestemte typer utsagn, men den gir altså ikke anledning til sensur, i form av offentlig forhåndskontroll av ytringer – med unntak av å beskytte barn og unge mot skadelig påvirkning fra levende bilder.

Dette forplikter selvsagt ikke redaktører til å publisere alt de får tilsendt. Ansvarlige redaktører står fritt til å vurdere å publisere innsendte bidrag, men de har en etisk forpliktelse som er nedfelt i vær varsom-plakaten. Her kan vi blant annet lese at «Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.»

Men når det nå har etablert seg en ny infrastruktur for det som før het offentlig debatt, nemlig sosiale medier, melder spørsmålet seg: Vil det allikevel kunne praktiseres sensur midt i vårt demokrati?

Mitt svar på det spørsmålet er ja, det kan det, og jeg skal begrunne det ved å peke på tre former for det jeg kaller hybridsensur.

Det er altså ikke sensur i form av myndighetens direkte forhåndskontroll av ytringer, men det er en form for kontroll som i praksis kan hindre mennesker i å gi uttrykk for sine meninger. Disse tre formene for hybrid-sensur er sosial sensur, indirekte sensur og selv-sensur.

I sosiale medier går debatten fortsatt mellom borgerne, men den er ikke lenger offentlig – den er sosial. Den foregår ikke lenger i en offentlighet som ingen fullt og helt eier og som er åpen for enhver, den foregår nå på sosiale flater som eies av aksjeselskaper med klare økonomiske interesser – og som har blitt så mektige at de også åpenbart har politisk innflytelse.

Siden disse nye arenaene for debatt eies av noen, står eierne også fritt til å bestemme hvem som får lov til å benytte dem og hvem som ekskluderes. Den sosiale sensuren skjer ved at utsagn testes opp mot såkalte «community guidelines» som åpner for svært subjektive fortolkninger av hva som er støtende og som derfor kan nektes publisert.

Sant nok, denne sosiale sensuren handler ikke om myndighetenes direkte forhåndskontroll av ytringer, men den innebærer i praksis en begrensning av ytringer man ikke ønsker – som også kan brukes politisk.

Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg har innrømmet at det var en henvendelse fra FBI som gjorde at de valgte delvis å blokkere spredning av informasjon i tilknytning til saken om Hunter Bidens laptop ut fra en forståelse av at dette var et russisk propagandautspill.

Nå er det noe som tyder på at denne laptopen faktisk tilhører Joe Bidens sønn – og at innholdet kunne hatt en innvirkning på presidentvalget i 2020.

Indirekte sensur handler i utgangspunktet ikke om å forhindre ytringer, men om å hindre virksomheters mulighet til å finansiere seg på bakgrunn av at de bryter med nettbetalingselskapers community standards.

Når PayPal nylig sa opp avtalen med britiske Free Speech Union – for øvrig uten begrunnelse eller forklaring – så er det allikevel grunn til å tro at det har noe å gjøre med hva denne organisasjonen gir uttrykk for.

Denne formen for sensur er også tilgjengelig selv for demokratiske stater. Når PayPal blokkerte Wikileaks for over ti år siden så var det etter advarsel fra den amerikanske regjeringen.

Selv-sensur er en form for sensur der den enkelte borger avstår fra å gi uttrykk for sine meninger fordi den sosiale fallhøyden er for stor. Det er ikke bare uenighet og motargumenter som kjennetegner meningsutvekslingen i de sosiale mediene, men også personangrep, uthenging og ekskludering.

Dette er følelsenes arena, og sterke følelser er vanskelig å argumentere mot. De gjør det også vanskelig å skille mellom sak og person.

Denne formen for sensur kan også gis næring fra myndigheters side. Om det spilles særskilt på følelser i kommunikasjon med befolkningen vil det raskt kunne utløse selv-sensur. Jeg har tidligere pekt på at norske myndigheters kommunikasjon under pandemien spilte så hardt på frykt at det var egnet til å skape et ytringsklima som gjorde det vanskelig å fremme motargumenter.

I land med autoritære regimer er sensur en viktig del av systemet, men selv i godt etablerte demokratier kan det vokse frem omfattende sensur selv om loven ikke gir rom for offentlig forhåndskontroll av ytringer.

Det faktum at sosiale medier har etablert seg som en ny infrastruktur for debatt utgjør alene en fare for demokratiet nettopp fordi det muliggjør hybride former for sensur.