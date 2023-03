IKKE ENIG: – Vi er fortsatt mange som vil bo i fantastiske Finnmark og ikke har flyttet, slik Ella Marie Hætta Isaksen har gjort, skriver innleggsforfatteren.

Ella Marie representerer ikke meg

En same er ikke det samme.

TORFINN JOHANSEN, vararepresentant i Sametinget for Nordkalottfolket

Det er forventet at jeg som same skal heie på demonstrasjonene i Oslo.

Jeg heier på at menneskerettigheter ikke skal brytes, men ellers er ikke sivil ulydighet mye å heie på.

I demonstrantene ser jeg de som ikke vil at Finnmark skal ha nye kraftlinjer når Fastlands-Norge skal elektrifiseres. De som vil begrense meg fra å bygge hytte, kjøre snøscooter og bruke naturen. De som er raske til å protestere mot ny industri og kaller det kolonialisme.

Kort sagt; standpunkter som kan tømme Finnmark raskere for folk, gjøre husene våre mindre verdt og fremtiden vår mer usikker dersom de vinner fram.

Alt handler om reinen. Det er alltid reinen.

Så når media kaller demonstreringen for en konfrontasjon mellom regjeringen og samer, så er det først og fremst en konflikt mellom det mest radikale samiske partiet NSR, og deres støttespillere i og rundt reindriften. Samer flest driver ikke med rein. Heller ikke jeg. Vi har vanlige jobber og liv.

Vi er fortsatt mange som vil bo i fantastiske Finnmark og ikke har flyttet, slik Ella Marie Hætta Isaksen har gjort. Våre utfordringer er annerledes enn i sør. Der kan det tåles om aksjonisme får lage presedens. Vi som bor i et demografisk utfordret Finnmark tåler ikke det samme.

Ikke alle har et statssubsidiert levebrød som reindriften. Vi trenger at det bor folk her og at vi finner løsninger sammen – samer, kvener og nordmenn.

Men det kan jeg ikke.