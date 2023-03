Leder

Alarmerende omfang på kvinnevold

Det er rystende mange norske kvinner som er blitt utsatt for alvorlig kvinnevold. At det er en kraftig økning blant de yngste forteller at samfunnet ikke gjør nok.

Partnervold og seksuelle overgrep er et alvorlig samfunnsproblem. Det er et alvorlig folkehelseproblem. Derfor er det alarmerende at denne typen vold viser seg å være så utbredt.

Én av ti kvinner er blitt utsatt for alvorlig alvorlig Mindre alvorlig fysisk partnervold ble målt ved spørsmål om respondentene noen gang i livet har opplevd at nåværende partner eller tidligere partner hadde kløpet, klort, lugget eller slått med flat hånd. Videre ble de spurt om alvorlig fysisk vold, som innebærer at partner har slått med knyttneve eller hard gjenstand, sparket, tatt kvelertak, banket dem opp, truet med våpen eller angrepet dem fysisk på andre måter. Respondentene ble også spurt om partner hadde tvunget dem til seksuell omgang ved bruk av fysisk makt eller alvorlige trusler (kalt voldtekt ved makt og tvang).partnervold partnervoldMindre alvorlig fysisk partnervold ble målt ved spørsmål om respondentene noen gang i livet har opplevd at nåværende partner eller tidligere partner hadde kløpet, klort, lugget eller slått med flat hånd. Videre ble de spurt om alvorlig fysisk vold, som innebærer at partner har slått med knyttneve eller hard gjenstand, sparket, tatt kvelertak, banket dem opp, truet med våpen eller angrepet dem fysisk på andre måter. Respondentene ble også spurt om partner hadde tvunget dem til seksuell omgang ved bruk av fysisk makt eller alvorlige trusler (kalt voldtekt ved makt og tvang)., og én av fem norske kvinner forteller at de er blitt voldtatt voldtattI studien ligger definisjonen på voldtekt tett opp til den juridiske definisjonen: Voldtekt ved bruk av makt eller trusler om å skade inkluderte samleie, oralsex, analsex eller penetrering ved bruk av objekter. Respondentene ble spurt om de hadde blitt tvunget til seksuell omgang ved bruk av fysisk makt eller alvorlige trusler, omtalt i denne rapporten som «voldtekt under makt og tvang» (på engelsk omtalt som forcible rape). Respondenter ble også spurt om seksuell omgang når man ikke var i stand til å motsette seg handlingen på grunn av rus eller fordi man sov (incapacitated rape; under kalt «sovevoldtekt»). I straffeloven sorterer disse to formene for voldtekt sammen (§291), og utgjør i kombinasjon det man tradisjonelt har betraktet som voldtekt.. Det viser en fersk nasjonal studie utført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Tallene er rystende høye – for bak hvert tall er en kvinneskjebne – og det er pårørende.

Da det ble foretatt en tilsvarende studie i 2014 var det én av ti kvinner som hadde blitt utsatt for voldtekt. Vi ser altså en dobling i forekomsten av voldtekt på ni år.

Noe av forklaringen er at forskerne i 2014 kun spurte om voldtekt ved makt og tvang. Nå er kvinnene også spurt om de er blitt utsatt for sovevoldtekt.

Men dette er ikke hele forklaringen på økningen. For utbredelsen av voldtekter ved makt og tvang viser også en økning på over 50 prosent.

Det som ikke er nytt, er at de fleste overgrepene blir begått av en mann kvinnen kjenner, enten en partner, ekspartner, familiemedlem, venn, medelev, kollega, bekjent, nabo eller lignende.

Det mest foruroligende funnet i studien er likevel den voldsomme økningen i både voldtekter og alvorlig partnervold blant de yngste kvinnene. Her ser man en dobling siden sist.

«(...) halvparten av kvinnene utsatt for voldtekt ved makt og tvang, ble voldtatt da de var under 18 år, og dermed å regne som barn», står det i rapporten som er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet.

Det kan være flere forklaringer på at så mange kvinner forteller om volden de er blitt utsatt for. Det kan skyldes større bevisstgjøring rundt partnervold og voldtekter. Det kan også være at flere kvinner opplever denne typen vold. Særlig blant barn og unge.

Det førstnevnte er et skritt i riktig retning. For det betyr at samfunnet får en bedre oversikt over hvor utbredt kvinnevolden er. Det sistnevnte er høyst urovekkende. Særlig fordi staten de siste tiårene har hatt flere satsinger og holdningskampanjer mot partnervold og seksuelle overgrep.

Når vi nå vet hvor utbredt kvinnevold er, bør tiltakene være tilsvarende omfattende. De må vise at myndighetene og samfunnet for øvrig tar denne volden på alvor.

Det betyr at alle kluter må settes til – særlig overfor de unge. Det må blant annet settes i gang strakstiltak i skolene. Både opplysnings- og holdningsarbeid.

Også foreldrene og nærmiljøet for øvrig har et ansvar for å lære gutter og menn hva som er akseptabel oppførsel og ikke. Halvparten av mennene har opplevd alvorlig fysisk vold, først og fremst påført av andre menn.

I tillegg må påtalemyndigheten og rettssystemet gjøre mer. De fleste voldsutsatte kvinner og menn anmelder ikke volden.

Det trengs en kraftigere satsing på tidlig etterforskning, sikring av bevis og beramming i domstolene – slik at kvinnene har en real sjanse i rettsapparatet. Kvinnevolden er notorisk vanskelig å bevise. Den jobben blir ikke lettere om politiet bruker for lang tid.

Kvinnevold fører ofte til alvorlige og langvarige psykisk skader som angst, depresjon og posttraumatisk stress.

Når vi nå har fått ny informasjon om hvor utbredt denne typen vold er, må den tas på det største alvor.