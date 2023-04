EKS-RUSS: De avsluttende vurderingene la en stor demper på russefeiringen, skriver Elisabeth Hekneby (19), som var russ i fjor.

Russetiden må flyttes

Det sier seg selv at en måned med festing ikke er den perfekte oppladningen til eksamen.

ELISABETH HEKNEBY (19), jusstudent og arbeidsutvalgsmedlem i Oslo Unge Høyre

Eksamen er for mange elever rett rundt hjørnet.

Det som dessverre er enda nærmere, er russetiden. For noen har den til og med allerede begynt.

Jeg var russ i fjor og de avsluttende vurderingene la for min del en stor demper på feiringen.

Årets russ skal i tillegg gjennomføre eksamener. Russetiden er en feiring vi har sett frem til siden vi var små. Det er synd at dårlig timing år etter år skal ødelegge denne feiringen.

Når russetiden begynner, nærmer målstreken seg mer enn noen gang. Endelig er snart 13 år på skolebenken over.

Samtidig er det også denne perioden som avgjør mange av karakterene man går ut med. Det gir derfor rett og slett ikke mening å begynne festen på oppløpet.

Feiringen burde heller komme etter eksamen.

Når man har ventet i 13 år på denne feiringen, klarer man å vente en måned til.

De to første årene under pandemien ble russetiden flyttet til etter 17. mai. Dette fungerte fint, så hvorfor kan ikke dette bli en varig ordning?

Med russetid etter eksamen vil feiringen bli bedre for alle.

For det første vil man faktisk ha noe å feire.

Man kan feste uten bekymringer, og ikke tenke på at man burde sittet hjemme og lest. I tillegg hindrer man at russetiden går utover karakterene.

Mange har lagt ned både mye energi og penger i russetiden, og for en del vil ikke eksamen dempe feiringen. I år vil derfor mange elever dessverre gå på en smell på oppløpet.

Det er kjipt at der er sånn, når dette enkelt kunne vært unngått.

JUS NÅ: Å komme inn på drømmestudiet betydde mer for meg enn russetiden, skriver Elisabeth Hekneby (19) som nå studerer jus på Universitetet i Oslo.

Da jeg var russ i fjor, prioriterte jeg å sitte hjemme å lese fremfor å være ute å feire. Drømmestudiet betydde mer for meg enn russetiden.

Det er imidlertid synd at dette i dag må være et valg for elever.

Det finnes få argumenter mot å ha russetiden etter eksamen. Jeg har faktisk ikke hørt ett eneste godt argument for hvorfor vi skal ha russetiden midt i eksamensperioden.

Denne debatten er oppe hvert år, men ingen tør å gjøre noe. La oss endelig ta grep. Etter tretten år på skolebenken skal vi gi elevene den feiringen de fortjener.

