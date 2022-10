KRITISK: – La «Frida ni år» få slippe å tenke på hvordan hun ser ut. La henne slippe å tenke på hvilke produkter DU mener hun bør bruke for å endre på utseende, skriver Frida Molde Johannesen.

Kjære, mektige influenser – vær ditt ansvar bevisst

Jeg ser sosiale medier gjennom Frida 9 år sine øyne. Kjære mektige influenser, kan du være så snill og gjøre det samme?

FRIDA MOLDA JOHANNESEN, lærer og student

I mai fullførte jeg og min venninne en masteroppgave om kroppspress, blant elever på mellomtrinnet (5.-7.trinn).

Masteren belyste blant annet at det finnes elever på mellomtrinnet, som opplever kroppspress og at sosiale medier er en stor grunn til dette.

Gjennom alle mine fem år på lærerstudiet, har fokuset vært på barnas beste. Nå har jeg startet på en bachelor i medier og kommunikasjon.

Fokuset mitt er fortsatt på barnas beste, men jeg er usikker på om du har samme fokus, kjære mektige influenser (og influenser-team).

Visste du at ingenting på sosiale medier er filtrert? Alt vi ser, ser også barna. Alt av reklamen du legger ut om hvordan få hvitere tenner, solbrune kropper, mindre kviser og større muskler, får også Frida 9 år opp i feeden sin.

Derfor spør jeg deg, kjære mektige influenser: Ser du innleggene du legger ut gjennom Frida 25 år sine øyne eller Frida 9 år sine øyne?

I 2020 undersøkte Medietilsynet 9 –18-åringers digitale medievaner. Her kom det frem at svært mange barn og unge får reklame på tjenester og produkter på nett, som handler om å endre på kropp eller utseende.

Jeg begynte nesten å grine av frustrasjon, da jeg leste de neste tallene i undersøkelsen:

«37 prosent av 13–18-åringene har fått reklame for kosmetiske behandlinger på nett [...] 48 prosent av 9–18-åringene har fått reklame for produkter for å gå ned i vekt på nett. [...] 41 prosent av 9–18-åringene har fått reklame for produkter som skal gi større muskler på nett [...]» (Medietilsynet, 2020)

Faktumet er at barn kan oppleve kroppspress gjennom sosiale medier. Så hvorfor tenker du ikke da på barna?

Vi lærere forventes å tenke først og fremst på barnas beste. Det samme forventes blant annet av barnehagelæreren, sykepleieren og miljøarbeideren.

Kjære mektige influenser, du jobber også med barn. Selv om du ikke ser dem, er de der fortsatt bak skjermen. Vær ditt ansvar bevisst.

Det er svært viktig at lærere lærer barna å tenke kritisk, rundt det de ser på sosiale medier.

Men selv om lærerne har en vanvittig viktig jobb i arbeidet med å redusere kroppspress, har faktisk du og dine kollegaer også det, kjære mektige influenser.

Derfor spør jeg deg så pent jeg bare kan: Kan du være så snill å hjelpe mine flinke lærervenner, til å redusere kroppspresset elevene opplever? Kan du være så snill å tenke på Frida 9 år, før du legger ut et nytt innlegg på sosiale medier?

La Frida 9 år få slippe å tenke på hvordan hun ser ut. La henne slippe å tenke på hvilke produkter DU mener hun bør bruke for å endre på utseende. Kanskje er det ikke din mening en gang.

Det er likevel DEG barnet ser. Så TENK før du legger ut. La fokuset på hvem vi er som personer, for guds skyld seire over fokuset på hvordan vi ser ut. For feiler du, blir jobben vår som lærere, så utrolig mye vanskeligere.

(Og helt til slutt, et tips til alle lærere (og foreldre) der ute: Se episoden «influenser» av NRK Innafor sammen med barna, for å lære dem om kritisk tenkning.)