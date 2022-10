ENERGISITUASJONEN: – Kanskje må hele EØS-systemet ta kontroll over bransjen. Hvis ett land driver strømproteksjonisme, forverrer det forsyningssikkerheten for mange land, og gir dårligere utnyttelse av energien totalt, skriver Rolf Utgård.

Putin eller kabler, det er spørsmålet

Kunnskapsrike og skarpe debattanter kives om det er Putin eller kablene som er skyld i de høye strømprisene i Norge. Det er en snodig debatt, mot et svært alvorlig politisk bakteppe.

ROLF UTGÅRD, tillitsvalgt og rådgiver

Begge standpunkter har betydning for synet på krigen, støtte til Ukraina, synet på EU, EØS, ACER, og europeisk kraftsamarbeid, ja internasjonalt samarbeid i det hele tatt. Bakom suser globalisme og nasjonalisme, klimakamp og krig.

Både Putin og kablene er avgjørende og nødvendige forutsetninger for den høye strømprisen, men ingen av dem er tilstrekkelige alene.

Andre faktorer spiller også inn. Det grønne skiftet, har gjort både oss og EU sårbare. Europa har tradisjonelt produsert det meste av strøm ved atomkraft og forbrenning av fossile råstoffer, kull, olje og gass. Da må man ha nok råstoffer. Det har ikke vært noe problem før Putin skrudde til gasskranene.

Nå økes tempoet i omlegging til fornybart, vind og sol, som er råstoffuavhengig, men væravhengig.

Gass er en mellomløsning, og bedre enn kull for klimaregnskapet. Norge bruker svært lite gass, og har bare et «sovende« gasskraftverk på Mongstad. Kårstø er demontert. Europa er svært avhengig av gass til strømproduksjon, oppvarming, og på kjøkkenet.

Av EUs totale energiforbruk på 20.000 TWh, er ca. 3000 i form av strøm, dvs. ca. 16 prosent, mens i Norge er det 50 prosent, 150 TWh årlig, hovedsakelig fra vannkraft.

Det er ca. 500 TWh vannkraft i Europa, men lite magasiner. Det meste er såkalt elvekraft hvor turbinene tar ut energien i elvestrømmen. Ca. 25 prosent av Norges elproduksjon er elvekraft. Norge har halvparten av Europas magasinkapasitet, og det gjør den norske vannkraften svært verdifull for resten av Europa. Magasinkraft er som et batteri, og kan settes inn på svært kort varsel når andre energiformer svikter eller det er topper i forbruket.

Norsk vannkraft er gull verdt i et hav av væravhengig og uregulerbar kraft. Varmekraftverkene kan reguleres, men det tar lang tid og koster mye. Da kjøper man heller dyr magasinkraft. Europa etterspør ikke 3000 TWh strøm fra oss, bare litt når det trengs som mest.

Men hvorfor stiller Norge opp og leverer den verdifulle vannkraften til Europa? Fordi både Europa og vi tjener på dette.

Vår energiforsyning er langsiktig væravhengig. Derfor er det en sikring å kunne importere fra varmekraftverk i tørrår og kalde vintre.

De norske beslutningene om kabler og markedstilknytning, er basert på den forutsetningen at EU har nok råstoff, og leverer nok kraft til enhver tid. Da kan vi kjøpe billig overskuddskraft fra varmekraftverk, og vindkraft når det blåser på natten. EU-lederne har vært for naive i forhold til Russland, og for optimistiske med omleggingen til fornybart, og Norge har ikke tatt hensyn til særegne norske behov, og vannkraftens spesielle verdi.

Mener vi noe med å støtte Ukraina og hindre Putin i å få viljen sin, og hindre klimaforverring, må vi bidra med både gass og magasinkraft. Noen hevder Norges bidrag ikke betyr noen ting, men de har ikke forstått hvordan kraftutvekslingen foregår. Det er ikke for ingenting at Sverige, Danmark og Finland uttrykker bekymring for stans i norsk krafteksport.

EU vil gripe inn, for det er ikke riktig å la europeiske bedrifter gå dukken for å la strømmarkedet virke, når europeiske bedrifter taper overfor bedrifter i andre deler av verden. Kanskje er tida moden for å endre EØS-reglene om fri flyt av kraft.

Norske politikere og byråkrater har vært naive og forhandlet fram avtaler som gir oss lite kontroll, og dårlig kompensasjon for vår verdifulle magasinkraft. Vi bør reforhandle avtalene, og EU burde være motivert nå. De trenger vår magasinkraft. EU og Norge har både ulike interesser og ulike energisystemer, som utfyller hverandre.

Ingen land i verden er bedre egnet til å kompensere ulempene med høy strømpris enn Norge. Det er ikke sosialhjelp, men tilbakebetaling av overpris, som for det meste gir inntekter til kommuner og stat, men strømstøtten må legges om.

Norge er ikke bare et av verdens rikeste, men også kaldeste land å bo i, og både husholdninger og næringsliv har siden krigen blitt lovt nok og rimelig strøm. Det har vært en av sosialdemokratiets og velferdsstatens hovedfortellinger om det moderne Norge, noe den såkalte «Industriaksjonen» og mange andre påpeker.

Politisk styrt fastpris, eller et toprissystem er mulig, men ikke uten kraftig inngrep i markedet, eller statlig overtagelse og kontroll. Når kraftbransjen nå truer med å stanse investeringer pga. økt skatt, legger de ytterligere argumenter på bordet for statlig overtagelse.

Kanskje må hele EØS-systemet ta kontroll over bransjen. Hvis ett land driver strømproteksjonisme, forverrer det forsyningssikkerheten for mange land, og gir dårligere utnyttelse av energien totalt.

Allerede nå sliter kraftselskaper i Norge og i EU med høye priser på kraft de må kjøpe, mens de er tvunget til å selge til mye lavere pris pga. inngåtte avtaler om fastpris, og såkalte «sikringsavtaler» (futures eller fremtidsstrøm), som ikke er noe annet enn spekulasjon. Makspris vil fungere tilsvarende.

Det brygger opp til en «finanskrise» i kraftsektoren, og EU kan bli nødt til å gripe inn med lånegarantier og annen finansiell støtte. Da er ikke veien veldig lang til statlig overtagelse, og omgjøring av markedet.

Man kvier seg i det lengste, og håper Putin raskt taper krigen, og alt blir som før, men det er ikke realistisk.

