EPLIKK: – Erna Solberg skriver «Brenna bør holde seg til fakta» om hvor mange unge som verken er i utdanning eller jobb. Det er nettopp det vi som regjering gjør, skriver innleggsforfatterne.

Vi kommer ikke forbi tallene, Erna Solberg

Tallenes tale etter åtte år med Erna Solberg-regjering er dessverre veldig tydelig: altfor mange unge står utenfor jobb og utdanning.

TONJE BRENNA, kunnskapsminister (Ap)

MARTE MJØS PERSEN, arbeids- og inkluderingsminister (Ap)

Det er en av våre største samfunnsutfordringer. Nettopp derfor gjør vi så mye for å løse den. Vi trenger at alle bidrar, og alle trenger å bidra med det de kan.

Erna Solberg skriver i VG at «Tonje Brenna bør holde seg til fakta» om hvor mange unge som verken er i utdanning eller jobb. Det er nettopp det jeg som kunnskapsminister og vi som regjering gjør.

For tallene er klare, og de kommer verken vi eller Erna Solberg oss unna:

Nærmere 100.000 unge under 30 år står utenfor arbeid, utdanning eller opplæring

480.000 mangler en fullført videregående, et tall som har ligget stabilt i flere år

22.000 unge er uføretrygdede, en dobling fra 2013

Dette er tall vi må ta på alvor. De viser at vi både må få flere til å fullføre videregående opplæring og gi flere muligheter til de som har falt utenfor utdanning og arbeidsliv.

For verdien av utdanning og arbeid er enorm. Det er selve grunnlaget for at folk skal kunne leve gode liv. Velferdsstaten Norge er heller ikke bærekraftig hvis for mange blir stående utenfor arbeidslivet.

Vi vet at fullført videregående opplæring er en forutsetning for å få en varig tilknytning til arbeidslivet.

Derfor har regjeringen denne våren lagt frem en ny opplæringslov som blant annet gir alle rett til å få opplæring helt til de har fullført videregående, flere muligheter til å ombestemme seg, og enda tettere oppfølging av elevene underveis.

Vi skal fortsatt stille tydelige krav om tilstedeværelse på skolen, men i motsetning til Høyre vet vi at det skal mer til enn bare en fraværsgrense for å sikre at flere fullfører videregående.

Så må vi gjøre mer for hjelpe de som har eller stå i fare for å falle ut av arbeidslivet.

Derfor tar vi viktige grep for at flere voksne skal bli kvalifisert og få mer kompetanse.

Blant annet får flere voksne nå mulighet til å ta «fagbrev på jobb». I tillegg gjør vi utdanningssystemet mer fleksibelt slik at det blir lettere for voksne å kombinere skole med familieliv.

Det er også avgjørende å gi unge som har droppet ut fra skole eller arbeidsliv en ny sjanse.

Derfor innfører vi en ungdomsgaranti. Med en egen kontaktperson i NAV vil de få hjelp til å finne løsninger sammen med arbeidsgivere, helsetjenesten og utdanningssektoren. Slik styrker vi laget rundt de unge og sørger for tidlig og tett oppfølging.

Regjeringen ønsker å gjøre det lettere å kombinere arbeid og trygd. Det er viktig å få de unge som i dag mottar passive trygdeytelser, over i aktivitet der det er mulig.

Andelen uføretrygdede har økt over tid. Særlig bekymringsfull er økningen blant unge, nettopp fordi unge mennesker potensielt har mange år foran seg i arbeidslivet.

Det er en betydelig gruppe unge med helsemessige utfordringer som til tross for arbeidsrettet oppfølging ikke klarer å konkurrere i det ordinære arbeidsmarkedet.

Gevinstene er store dersom disse likevel kan bidra i produktivt arbeid med arbeidsevnen de har.

Regjeringen har foreslått et tidsavgrenset forsøk med arbeidsorientert uføretrygd for unge under 30 år, som ellers ville fått 100 prosent uføretrygd.

Til sammen skal dette på sikt både gjøre at enda flere fullfører videregående opplæring og at flere finner sin plass i arbeidslivet.

Vi må fange opp de som faller utenfor.

Faktaene er klare – og vi er i gang med løsningene.