Kommentar

Skumlere enn strømmen

Renten fortsetter oppover, etter at Norges Bank besluttet nok en økning i november.

Rentespøkelset er en verre trussel enn strømkrisen. Det strammer seg til nå, men nyhetene vi fikk denne torsdagen var ikke fullt så ille som fryktet.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

I måned etter måned har vi snakket om strømprisene, og alt tyder på at vi må stålsette oss for vonde regninger i tiden som kommer.

For diverse virksomheter kan strømsituasjonen bli så krevende at det kan bli kritisk. Det er heller ingen grunn til å kimse av strømregningenes innhugg i privatøkonomiene våre.

Likevel må det kunne hevdes at renten er enda skumlere enn strømmen for mange av oss.

Det skyldes først og fremst at den ene krisen er lettere å kontrollere og avhjelpe enn den andre.

Staten har valgt å gå rett inn med hjelp til Ola Nordmann, noe som får en direkte konsekvens for bunnlinjen på strømregningen.

Selv om vi må belage oss på ublide innbetalinger når kulden kryper inn, er det substansielt når det offentlige skåner oss for 90 prosent av det som overstiger 70 prosent kilowatt-timen.

En tilsvarende “quick fix” for renten er verken mulig eller ønskelig.

Hele poenget med de stadige hevingene er jo å kjøle ned økonomien. Da vil vi aldri se noen “rentestøttepakke”, noe som hadde virket mot sin hensikt.

Prisene har steget for mye, for raskt - og da er det ingen vei utenom å stramme skruen.

Dessuten er det jo sentralbanken som uavhengig bestemmer nivået på styringsrenten, som igjen får ringvirkninger på hva slags lån vi får av bankene.

Fremover kommer rentespørsmålet til å være det aller viktigste spørsmålet for privatøkonomien, og det an å undres over om den generelle strømstøtten faktisk bidrar til presset på renten.

Det var ikke rart at mange bet negler da torsdagens nyheter ble servert av Norges Bank og Eiendom Norge.

Som ventet går styringsrenten opp, mens boligprisene går ned.

Men hvordan vi skal tolke tallene som ble lagt frem, er veldig avhengig av hvilket perspektiv som legges til grunn.



På den ene siden var ingen av fremleggelsene egnet til å berolige bekymrede forbrukere.

Renten svir allerede for mange, selv om det tar tid før de stadige hevingene slår ut på boliglånene våre.

Etter at Ida Wolden Bache valgte å øke styringsrenten nå i november, tyder mye på at hun gjentar øvelsen om bare en måned.

Da begynner den samlede renteøkningen å bli ganske så stor.

På boligsiden ser vi stadig tydeligere tegn på omslaget i markedet, som er på vei nedover.

Det er ingen misunnelsesverdig oppgave å skulle forsøke å selge akkurat nå. Ingenting tyder på noe annet enn at nedgangen vil forsterkes ytterligere før året er omme.

På den andre siden kunne beskjedene vi fikk i dag fort vært enda mer dramatiske.

Det var i forkant splid blant økonomene om økningen i styringsrenten ville bli på 0,25 eller 0,50 prosentpoeng denne gangen. Norges Bank valgte den mildeste varianten.

Det kan tolkes som at det blir stadig viktigere å se an den totale samfunnsmessige effekten av økte renter. På et punkt må fordelene av å stramme til enda mer veies opp mot problemene det samme tiltaket forårsaker.

Spørsmålet mange stiller seg er jo hvor rentetoppen ligger. Slik sett går det an å sette pris på en lavere takt oppover.

Også for boligprisene kunne den siste utviklingen vært mer dramatisk enn oktobertallene isolert sett tilsier.

Det er viktig å huske på at starten på nedgangen er fra et skyhøyt nivå, og fortsatt er prisutviklingen for 2022 i pluss. Nedgangen i oktober var på 1,9 prosent, eller 0,8 prosent om vi legger det sesongjusterte tallet til grunn.

Det er ingen grunn til å tro annet enn at vi bare har sett starten på nedgangen, samtidig som prisnivået fortsatt er særs høyt.

Det er hevet over tvil at vinteren er på vei, både i bokstavelig og privatøkonomisk forstand. Men vi vet ennå ikke om det blir sprengkulde.