Alt går Ruuds vei!

Det er ikke lenger en naiv nisselue-drøm at en nordmann kan bli den dominerende kraften i internasjonal tennis i lang tid fremover.

Selv om utviklingen til 23-åringen fra Snarøya har vært formidabel, har det lenge fremstått sannsynlig at det kom til å stoppe et sted før den aller øverste toppen.

Men faktisk er det grunn til å revurdere det standpunktet.

Det skyldes en kombinasjon av to hovedfaktorer:

Ruud forbedrer seg stadig, og blir sterkere og sterkere også utenfor favorittunderlaget grus. Mens tenniskongene nærmer seg slutten, møter gjengen som var utpekt som kronprinser stadig på vanskeligheter.

Summen gjør at Casper Ruud er en av en håndfull spillere som vil være reelle kandidater til å overta tronen etter hvert.

La oss se litt på detaljene om hvorfor pilen peker Ruuds vei, og hvem han kniver med i kampen om tennistoppen.

NOVAK DJOKOVIC er så standhaftig mot å la seg vaksinere mot coronaviruset at det har kostet ham to deltagelser i Grand Slam-turneringer. Serberen med 373 uker som nummer én og 21 Grand Slam-titler i beltet har nå falt til sjetteplass på rankingen. Fortsatt er han å regne med når det gjelder, men i en alder av 35 år er det begrenset hvor lenge han står i veien for Ruud.

ROGER FEDERER har ikke formelt lagt opp ennå, men lite tyder på at en skadeplaget 41-åring kommer tilbake der oppe.

RAFAEL NADAL knuste Ruud i finalen i Paris, der klasseforskjellen var påtagelig. Men spanjolen er 36 år gammel og med en fysisk krevende spillestil, og har trolig heller ikke veldig lenge igjen. I USA er han slått ut, mens ANDY MURRAY er langt unna gammel storhet.

Bak de fire som var størst veldig lenge, er det for øyeblikket ingen som peker seg ut som den opplagte arvtageren.

Russiske DANIIL MEDVEDEV topper verdensrankingen og har vært å regne med lenge, men det har ofte blitt stang ut. I år har han ikke lenger muligheten til å forsvare karrierens eneste Grand Slam-tittel, som han tok i US Open i fjor.

Tyske ALEXANDER ZVEREV er nummer to i verden, men han ble satt stygt tilbake av en ankelskade i French Open.

Greske STEFANOS TSITSIPAS sliter så langt med stabiliteten, og har ikke helt innfridd de enorme forventningene. DOMINIC THIEM har også møtt mye motgang.

Spanske CARLOS ALCARAZ er bare 19 år gammel, og kanskje den som per i dag spås den aller lyseste fremtiden av den neste generasjonen stjerner. Han har rukket å vinne fem titler og er med i racet i New York, men har fortsatt til gode å komme forbi kvartfinalen på de aller største scenene.

Italienske JANNIK SINNER og kanadiske FELIX AUGER-ALIASSIME er unge og spennende, men de er begge bak Ruud på rankingen for øyeblikket.

Det er også Ruuds kvartfinalemotstander Matteo Berrettini, uten at det betyr at han er noen underdog mot nordmannen.

Italieneren er råsterk på raske underlag, og han vant i strake sett den eneste gangen de to har møttes på hardcourt. Totalt leder Ruud 3–2 i internoppgjør, men alle seirene har kommet på grus.

Det gjør tirsdagens kvartfinale omtrent så åpen som den kan bli. Om alt skulle klaffe kan faktisk Casper Ruud bli verdensener etter turneringen.

Men om så ikke skulle skje, er det realistiske muligheter i tiden som kommer. Det er i alle fall umulig å avskrive ham, gitt den utviklingen vi er vitne til i toppen.

Akkurat det er enormt i seg selv.