Stopp jojo-prisene på boliger

I mange storbyer holder prisene seg høye. Dyrt vil det også være etter et høstfall. Her fra Grefsen i Oslo.

Boligprisfallet kan bli tydelig i høst. Men billig blir det neppe i byene. Nå bør myndighetene handle.

Heller ikke forrige måned ramlet boligprisene markant. Sammenlignet med tidligere sommerslappe juli-måneder, så steg faktisk prisene litt.

Men Bolig-Norge består egentlig av mange hundre lokale markeder. Og alt nå ser vi et sprik i utviklingen.

Bruktboligprisene falt markant i byer som Bergen, Trondheim og Tromsø. Mer trøkk er det stadig i Stavanger, Kristiansand og Oslo.

Også i august kan muligens prisene holde seg noenlunde. Vi står nå i en måned der mange starter opp i studier og nye jobber. Men i høstmånedene er det grunn til å vente prisfall i de fleste områder.

Stadig nye rentehevinger fra Norges Bank vil bite mer og mer. Den siste kraftige hevingen fra sentralbanken slår først inn i folks huslån i disse dager. Og sannsynligvis heves styringsrenten videre både i august og september.

Samtidig er også prisgaloppen stadig het. Mange vil oppleve en skrinnere nettbank enn normalt i høst. Og jo høyere inflasjonen holder seg fremover, jo høyere kan Norges Banks rentetopp bli.

Selv med mindre euforiske høstlige budrunder, vil det likevel bli tøft å boligdebutere i storbyene. Det er lite trolig at Norge får et boligkrakk. Ikke med mindre ledigheten øker vesentlig. Og det ønsker vel egentlig ingen.

I 2013 kunne en enslig person med normal inntekt kjøpe 13 av 100 omsatte boliger i Oslo. I fjor ble andelen redusert til 1,5 prosent, viser den såkalte sykepleierindeksen.

Det er ikke i tråd med den såkalte selveierlinjen i norsk boligpolitikk.

Stadig er dessuten tilflytningen til mange byer høy. Også ukrainske flyktninger bidrar til det. Leiemarkedet er brennhett.

Fremfor alt må politikerne sørge for at det bygges boliger nok til behovet. Mangelen på blant andre mindre sentrumsnære leiligheter er stor. I dag er saksbehandlingstiden i byområdene jevnt over altfor lang, og tilgangen på attraktive områder for liten.

Samtidig fører høyere renter til at boligbyggingen stanser desto mer opp. Politikerne bør ta grep som motiverer til økt bygging. Og myndighetene må prioritere flere studentboliger der underdekningen er størst.

Vi risikerer at det som måtte komme av boligprisfall fremover, vil ende med en desto sterkere rekyl. Særlig den dagen rentene igjen kuttes. I storbyene kan en markant nedgang avløses av en desto kraftigere boligprisoppgang.

Det er en type jojo-utvikling ingen over tid er tjent med. Og det understreker at politikerne ikke må ta et sannsynlig boligprisfall i høst som en sovepute.