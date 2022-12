FÅR KRITIKK: Fetisha Williams og Sophie Elise Isachen lager podkast i NRK Radio.

Vær en stolt «fette-nørd» inn i julen!

Beskytt deg godt, både mot klamydia, gonore, uønsket svangerskap og budskap på sosiale medier uten noe vitenskapelig bakgrunn, skriver overlege og gynekolog Guri Bårdstu Majak.

GURI BÅRDSTU MAJAK, seksjonsleder for gynekologisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus

I NRK-podkasten «Sophie & Fetisha» beskrives kondombruk som «fette nørd»

For en som synes både «fette» og «nørd» er ubetingete positive ting, må jeg si meg helt enig.

Kondomer er kroneksemplet på å være en «fette-nørd».

Noe forsåvidt alle burde være nå når julens festligheter står for døren.

Forekomsten av klamydia og gonore stiger kraftig (absolutt ikke fette-nørd å ha), og - til stor bekymring – det ser det ut til at aborttallene gjør også. I hvert fall hos oss ved OUS.

Tallene for hjemmeabort, sykehusabort, medisinsk abort, kirurgisk abort; Alle slår før-pandemiens tall.

Og det er da jeg lurer på, hvilken betydning alle prevensjons-skeptiske utsagn uten medisinsk grunnlag på sosiale medier har?

Det er selvfølgelig ikke bare i NRK-podkasten at prevensjons-shaming forekommer og spres til et stort antall følgere.

Søker du opp #birthcontrol på Instagram får du opp 249 000 treff. Felles for de mest populære innleggene er at de som gir rådene oftest er unge uten medisinsk bakgrunn. Og at hormonell prevensjon, som for eksempel p-piller, frarådes.

Om vi lar oss påvirke?

Tall fra Apotekerforeningen viser nedgang i salget av hormonell prevensjon blant de yngste jentene. Det er sannsynligvis også der aborttallene stiger mest.

Dokumentaren «The Business of Birth Control» (sist publisert via Aftenposten) viser hvordan hormonell prevensjon har brakt inn milliard-inntekter for deler av legemiddelindustrien.

Vit da at flere av de som har laget denne dokumentaren har inntjening på motsatsen, ikke-hormonelle prevensjonsmetoder.

Heter bestevenninnen din TikTok, YouTube eller Instagram når du lurer på det med prevensjon er det også sannsynlig at du gjør et valg basert på informasjon andre tjener penger på og at profitt, politikk eller religion som motiv ikke alltid er så lett å se.

Hormoner er kraftfulle saker, både i ekte og syntetisk form. Men på deg selv kjenner du ingen andre.

Og det som ikke passer deg, kan være det perfekte for hun ved siden av.

Så la andre ta velinformerte valg for seg selv, og vær varsom.

842 millioner kvinner (!) bruker prevensjon i verden, og veldig mange har funnet noe de trives godt med.

Jeg håper at vi som fagfolk kan være tydelige i vår kunnskap og veilede i en mer riktig retning enn dit det ser ut til at vi er på vei nå.

Vi får eventuelt skaffe oss en TikTok konto vi også om det er det som skal til!

Enn så lenge: Vær en stolt «fette-nørd» inn i jula.

