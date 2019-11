VOLDSBØLGE: – Det er på høy tid at Jonas Gahr Støre lærer av de katastrofale følgene Sveriges fullstendig feilslåtte innvandringspolitikk har fått, mener Sylvi LIsthaug. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Sylvi Listhaug (Frp): – Hvor mange bomber må sprenge i svenske nabolag før dere våkner?

For litt over to år siden besøkte jeg det utsatte området Rinkeby utenfor Stockholm, og advarte mot svenske tilstander. Medier og politikere latterliggjorde begrepet. Hva sier de i dag?

SYLVI LISTHAUG, nestleder i Frp og leder for partiets innvandrings- og integreringsutvalg

Den senere tiden har vi vært vitne til brutale bilder fra Malmös gater. Drapsbølger, knivangrep og eksplosjoner midt i nabolag.

Dessverre er ikke Malmö et enkelttilfelle i Sverige. Det er over 60 «utsatte områder», som svensk politi kaller det. Ingen nødetater rykker inn uten ekstra sikkerhet og støtte. Utfordringene har for lengst vokst ut av storbyene og inn i små svenske byer.

Statistikken fra Sverige gjør at enhver kan få bakoversveis:

Over 200 bombeangrep i år

1555 bilbranner i fjor

1088 ran av barn under 18 år iløpet av et år

45 personer ble skutt og drept i fjor

En stor del av drapene er hevnoppgjør

Håndgranater og hjemmelagde bomber brukes jevnlig

De eneste som har advart mot svenske tilstander er Fremskrittspartiet. Da vi for første gang pekte på problemet ble vi latterliggjort. Og senest i dag sier statsminister Stefan Löfven fra Arbeiderpartiets søsterparti at utfordringene har «ingenting med innvandring å gjøre».

Det er ingenting med bombeangrepene og bilbrannene som burde overraske. Det er konsekvens av en politikk frikoblet fra virkeligheten. Åpne grenser, og ingen krav.

I Rinkeby, stedet jeg besøkte for to år siden, har over 90 prosent av innbyggerne innvandrerbakgrunn. Arbeidsledigheten er enorm. Forholdene var så tøffe i området at ambulanser måtte ha politieskorte. Steining av politiet og gjengoppgjør var en del av hverdagen.

Selv om jeg fikk mye kritikk fra både svenske og norske politikere for å besøke denne forstadsbyen, er jeg glad det i etterkant har vist seg at debatten har åpnet opp i Sverige.

For første gang diskuterer de problemene åpent, fremfor å stue det vekk i en skuff og late som at innvandring og integrering ikke bærer med seg utfordringer.

En av dem som ledet forsøket på å dysse ned problemene var partileder Jonas Gahr Støre (Ap). Hjemme i en stor villa på Oslo vest høres det sikkert urealistisk ut med steinkasting mot politiet og gateoppgjør med hjemmelagde bomber. Støre mente jeg var kun ute etter å spre frykt. Hvis han fortsatt mener det – vil jeg anbefale han å ta seg en tur til Rinkeby selv.

Det er på høy tid at Støre lærer av de katastrofale følgene Sveriges fullstendig feilslåtte innvandringspolitikk har fått.

Han tok selv til orde for å åpne norske grenser for 10.000 flyktninger. Få måneder etterpå dukket det opp asylsøkere ved Norges grenser i rekordtall med beskjeden: «Her er vi».

Støres nærmeste samarbeidspartner, partileder Audun Lysbakken i SV, er den eneste som har gått planken og omtalt Sveriges asylpolitikk som et «lys i Europa». Selv foreslår de å øke antallet flyktninger til minst 5000 i året, og Rødt forlanger 20.000. Prislappen tilsvarer 20 milliarder kroner i året. De langsiktige konsekvensene og kostnadene kan vi se langt etter å få et regnestykke på.

Vi har ikke svenske tilstander i Norge i dag. Men vi kan få det. I enkelte bydeler i Oslo ser vi hvordan kriminelle gjenger plager det som en gang var rolige og trygge nabolag. De siste årene har man i Oslo vært vitne til økende antall bilbranner. Det samme med antall ran med kniv, og nesten ukentlig leser vi rapporter fram mediene om ungdomsgjenger utstyrt med kniver rane barn ned i 15 års alderen. Andre slår eldre til blods i det som kalles blind vold. Vi må tørre å si det: Det er i all hovedsak innvandrerungdom som er med i gjengene.

Det er hverken stigmatiserende eller rasistisk. Det er fakta.

At vi ikke har svenske tilstander i Norge er ene og alene fordi Frp i flere tiår har dratt i bremsen og stått på barrikadene for en strengere innvandringspolitikk. Siden vi kom til makten har over 30.000 med ulovlig opphold blitt sendt ut. 15.000 av dem var kriminelle.

Sist uke ble vi vitne til at avgått riksadvokat Tor-Aksel Busch advarte mot svenske tilstander i Norge. Siden har det vært musestille fra Jonas Gahr Støre. Er det bare frykt og skremselspropaganda, eller har Støre endelig innsett virkeligheten?

Hva sier du nå, Støre?

Publisert: 19.11.19 kl. 07:20

