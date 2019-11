ELDRE: VG har fortalt hvordan gamle og døende pasienter flyttes mellom ulike nivåer i helsevesenet. Foto: Gisle Oddstad

Når pasienten blir taperen

Prestisjereformen som skulle redde helsevesenet, har skapt nye problemer.

Tone Sofie Aglen Kommentator

Siden samhandlingsreformen ble innført, har sykehusene fakturert norske kommuner 1,4 milliarder kroner for utskrivningsklare pasienter de ikke klarer å ta imot.

VG har tidligere skrevet om eldre pasienter som er blitt sendt hjem fra sykehuset midt på natten. Det fortelles opprørende historier om døende som blir sendt tilbake til hjemkommunen for å frigi en seng. Fra utsiden kan det se ut som et svarteper-spill mellom sykehus og kommuner der syke pasienter blir taperne. Det var nettopp dette reformen var tenkt å løse.

Kongstanken var at om helsevesenet skulle klare å stå imot både eldrebølge og økt press, må oppgavene løses på en smartere måte. Pasientene skulle ikke lenger være kasteballer i en fragmentert helsetjeneste. Heller enn å bruke alle ressurser på å reparere sykdom, skulle mer innsats vris over på forebygging. Istedenfor å bruke helsekronene på dyre sykehustjenester, skulle kommunene settes i stand til å behandle flere pasienter. Alt høres fint og fornuftig ut på papiret, men sju år etter at reformen ble vedtatt, er det slett ikke alt som går på skinner.

Før reformen var det et stort problem at ferdigbehandlede pasienter ble liggende lenge på sykehuset. Det er en kostbar og lite hensiktsmessig bruk av ressursene. Ikke er det nødvendigvis god pasientbehandling heller. Etter at kommunene ble «straffet» økonomisk dersom de ikke tok imot sine egne pasienter, ble tallene kraftig redusert. I begynnelsen var kommunene svært motivert, men de siste årene ser vi at utbetalingene til heseforetaket har skutt i været.

Skyldes dette grådige helseforetak som fraskriver seg ansvar? Eller tvert imot slappe kommuner som ikke tar ansvar? Det kjedelige svaret er nok at bildet er mer sammensatt.

At flere pasienter skrives ut tidligere, er åpenbart fornuftig. Spørsmålet er om man har gått for langt. Økonomiske virkemidler har en tendens til å virke, ikke sjelden virker de litt for godt. Alt tyder på at pasientene ikke bare skrives ut tidligere, men også er sykere enn de var for noen år siden. Mange vil mene at noen pasienter hadde hatt godt av å ligge et par dager ekstra.

Sannsynligvis har eldrebølgen slått sterkere inn i helsevesenet enn man har vært forberedt på. Kommunene opplever at de ikke har kapasitet til å ta imot pasientene, og har ikke annet valg enn å betale helseforetaket. Samtidig er det stor variasjon. Det finnes også kommuner som klarer å gi et godt nok tilbud, uavhengig av størrelse. Lett er det ikke, men slett ikke umulig. Et vesentlig poeng er at kompetansen på eldre mennesker med sammensatte lidelser er alt for dårlig. Ikke har det vært den mest prestisjefylte delen av helsevesenet heller. Det er ikke bare mangel på ressurser, det er også den kjente historien om ressursene som ikke finner hverandre.

Et vesentlig poeng er at helsevesenet er lite fleksibelt. Ikke sjelden er det flest pasienter om vinteren, som er høysesong for influensa og beinbrudd. Disse toppene er verken kommuner eller sykehus rigget for. I tidligere tider var det i det minste korridorer pasienter kunne ligge på.

Reformen skulle bidra til bedre samhandling. Likevel opplever kommunene at det er sykehuslegene som bestemmer, og at kommunene bare må innrette seg. Det beskrives en asymmetri mellom sykehus og kommuner som slett ikke er optimal for å løse oppgavene sammen.

Sannsynligvis er det ikke tanken bak samhandlingsreformen det er noe galt med, men det er urealistiske forventninger om hva den kan løse. Verktøykassa er slunken, og redskapene er sløve. Unntaket er «dagbøtene», som ser ut til å virke litt for godt. Dessverre framstår det nå som en måte å skyve ansvar for syke pasienter over på kommunene.

Publisert: 21.11.19 kl. 07:06

