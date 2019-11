Foto: Morten Mørland

Trump-utmattelse

Respekten for det amerikanske presidentembetet gjennomgår enda en devaluering under riksrettshøringene. Men fordelen med å senke forventningene er at Trump skuffer stadig færre.

– Jeg har sluttet å følge med på «Trump er gæren»-nyhetene, sa en kamerat med et skuldertrekk da vi møttes rett etter at Gordon Sondland hadde vitnet i Riksrettshøringen.

Det viste seg at han hadde hoppet av for ganske lenge siden, før avsløringen av samtalen mellom Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj som satte i gang hele prosessen. Det som startet som en fascinerende, dels skremmende, dels absurd-humoristisk storpolitisk realityserie er blitt en kjedsommelig gjentagelse av nye sjokk og utbrudd av forferdelse.

Jeg skjønner jo hva han mener. For bare noen få år siden hadde energinivået mitt vært langt høyere om man hadde satt i gang høringer i Kongressen om å stille presidenten for Riksrett.

Tenk deg for eksempel om Barack Obama hadde bedt en statsleder i Sør-Amerika om hjelp til å etterforske sin utfordrer Mitt Romney for korrupsjon under presidentvalget i 2012.

Forestill deg at vitnene, karrierediplomater som hadde tjent under alle presidenter siden Ronald Reagan hadde forklart seg i Kongressen på en måte som Obama ikke likte, og at presidenten hadde gått ut og gitt diplomatene skylden for alle problemene i de landene de hadde tjenestegjort i sin 30+ lange karriere.

Prøv, om du klarer, å tenke deg at Obama i full offentlighet hadde fortsatt å rase mot høyt dekorerte krigsveteraner og andre offentlige tjenestemenn, -kvinner eller medarbeidere i egen stab når de gjorde sin konstitusjonelle borgerplikt og forklarte seg under ed til de folkevalgte i Kongressen, som hadde innkalt dem.

Du kan bytte ut Obamas navn med hvilken som helst president etter krigen, og scenarioet hadde vært totalt utenkelig. Richard Nixon måtte gå av under mistanke om at han hadde foretatt seg – i denne sammenheng – langt mer uskyldige ting enn å forsøke å få fremmede statsledere til å etterforske amerikanske borgere.

Bill Clinton, som faktisk ble stilt for riksrett, lot advokater og andre medarbeidere håndtere hele prosessen mens den pågikk og gjorde et synlig nummer ut av ikke å kommentere saken i det hele tatt, mens han reiste rundt i USA, tilsynelatende for å ta seg av vanlige folks problemer.

Det sier litt om hvor sterkt devaluert respekten for det amerikanske presidentembetet er blitt i løpet av de siste snaue tre årene, når ikke fortørnelsen er større. Men i løpet av denne tiden er de fleste gått fra sjokkartet engasjerte til ukomfortabelt nummene.

For det har vært så mange øyeblikk, tweeter og uttalelser som har sendt respekten for presidentembetet rett i toalettet. Fra «shithole countries» til uttalelsen om at han og Kim Jong-un var «forelsket». Det finnes ikke en eneste statsleder i noe demokratisk land som ville ha oppført seg lignende. Du skal lete ganske godt blant diktatorene også.

Og ingen som følger riksrettshøringene kan være i særlig tvil om at Trump har lent seg på Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj for å få ham til å etterforske Biden. Utviklingen i republikanerne i Kongressens holdning til saken er treffende illustrert av den amerikanske avistegneren Rick McKee som lar den republikanske elefanten gjennomgå seks stadier:

1) «Han (Trump) har ikke gjort det»

2) «Han kan ha gjort det».

3) «Selvfølgelig gjorde han det. Hva så!?»

4) «Han gjorde det, men det er ikke ulovlig».

5) «Han gjorde det og det er galt, men det er ikke grunn til riksrett».

6) «Det er kanskje grunn for riksrett, men jeg gir blaffen».

Den siste er nærmest den harde sannhet. Hvorvidt det er grunnlag for riksrett, avgjøres av et simpelt flertall i Representantens hus. Skal presidenten dømmes og avsettes krever det to tredjedels flertall i Senatet.

Demokratene kontrollerer det første, men ikke det andre. Og det er så langt lite som tyder på at nok republikanske senatorer kommer til å vende seg mot presidenten, alle klamrer seg til hver sin versjon av de seks punktene nevnt over.

Så lenge dette er en politisk og ikke juridisk prosess, og så lenge Trump er i stand til å utøve sin tross alt ganske imponerende makt over det som var kjent som the Grand Old Party, sitter han trygt.

Denne erkjennelsen vil vare frem til valget neste år. Og hvis han ikke har skremt vekk den typen velgere som utgjorde flertallet på 22.748 stemmer i Wisconsin, kan han vinne valget en gang til, selv om et flertall i resten av statene på mellom to og tre millioner ønsker noe annet.

Det lille håpet demokratene kan ha, er at en av republikanerne til slutt skal få nok, tvinge seg ut av dvalen, og si til seg selv og sine medrepresentanter: «Hei, hvis vi feller Trump, så får vi ikke Obama tilbake eller Hillary Clinton i stedet. Vi får Mike Pence, den gamle gullstandarden i det trauste, konservative republikanske partiet».

Men det vil neppe skje. Trumps presidentskap har gjort noe med det republikanske partiet, med USA og med resten av verden, som ikke lar seg fikse med avstemningsrutinene på Capitol Hill.

