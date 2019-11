Foto: Roar Hagen

Leder

Nyvalg uten svar

Fire parlamentsvalg i løpet av fire år er tydelige tegn på Spanias politiske krise. Men stadige nyvalg er ingen kur mot handlingslammelse. Plagene blir bare større.

Statsminister Pedro Sánchez håpet at helgens valg skulle styrke Sosialistpartiet (PSOE) og gjøre det enklere for ham å styre. I stedet blir det vanskeligere. Sosialistene er fortsatt størst, men partiet gikk litt tilbake og nå blir det enda mer krevende for Sánchez å få flertall i parlamentet.

Et annet resultatet er at Vox på ytre høyre fløy blir landets tredje største parti og mer enn fordobler sin representasjon. Et liberalt sentrumsparti, Ciudadanos, går kraftig tilbake. Venstreradikale Unidas Podemos gjorde også et dårlig valg. Det moderate høyrepartiet Partido Popular (PP) har betydelig fremgang.

I flere tiår dominerte PP og PSOE spansk politikk. Men tiden med stabile høyre- eller venstreregjeringer er for lengst over. Misnøye har tæret på oppslutningen til de etablerte partiene og landet har fått et stort antall partier som ikke klarer å samarbeide. Når situasjonen blir fastlåst skrives det ut nyvalg, uten at det gir et tydeligere resultat. Situasjonen er minst like fastlåst som før.

Det er i dag ikke et tydelig flertall for hverken høyre- eller venstresiden. En sak er at partifloraen er blitt større og velgerne er på vandring. Polariseringen forsterkes av en annen krise, mellom regioner og sentralmyndigheter. Katalanske politikere fikk nylig lange fengselsstraffer, som utløste store demonstrasjoner. Kampen for større selvstyre eller uavhengighet gir regionale partier økt oppslutning, men virker også mobiliserende for nasjonalistiske partier som Vox. De vil bruke enda hardere metoder for å holde landet samlet mot separatistene.

Statsminister Sánchez ber alle partier vise sjenerøsitet og ansvarlighet for å løse den politiske floken. Men han lot en mulighet gå fra seg ved ikke å slippe venstrepartiet Podemos inn i regjering etter forrige valg. Ciudadanos ville ikke samarbeide med Sánchez og ble nesten utradert. De mindre partiene stiller ufravikelige krav. De store opptrer som om de kan få flertall alene.

Spanias krise vil fortsette inntil de politiske lederne viser reell vilje til samarbeid og kompromiss. De må klare å orientere seg i et endret politisk landskap.

