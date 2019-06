SVARER: – Problemet er jo nettopp at svært mange menn ikke respekterer avvisningen, skriver Mona Johannessen og Lene Elisabeth Eide. Foto: Privat / Mats Bakken

Det er ikke uten grunn at #Villebarepratelitt har tatt av

Det er ikke uten grunn at #VilleBarePrateLitt har tatt av. Det kommer historie på historie fra kvinner som har opplevd å bli trakassert, truet eller plaget i det offentlige rom fra pågående menn som ikke aksepterer en avvisning. Historiene vi får høre handler ikke om prat. De handler om alle mennene som ikke godtar et nei.

LENE ELISABETH EIDE, gründer og feminist

MONA JOHANNESSEN, lærer og feminist

Denne kampanjen reagerer Ane Lykke Jørgensen på i sitt innlegg, Jeg er lei av kvinner som klager.

Jørgensen skriver at hun mener Twitterkampanjen: «bidrar til å gjøre oss kvinner svakere og enda mer sårbare», og bekymrer seg for at den kan skape større distanse mellom kjønnene. Vi mener at den gjør det motsatte.

#VilleBarePrateLitt retter søkelyset mot et reelt problem, og det understrekes av den enorme responsen. Den viser omfanget av problemet, og at mange kvinner har opplevd å bli fulgt etter hjem, fysisk holdt igjen eller andre uønskede tilnærmelser fra menn som ikke hører når det blir sagt nei. Vi leser om de som opplever at vitner bare ser på, uten å hjelpe. Ved å få frem disse historiene, kan vi sette fokus på problemet. Så kan vi faktisk gjøre noe med det; vi kan bidra til at flere sier fra, eller støtter opp.

Videre følger Jørgensen opp med å si at: «Å ta kontakt med et ukjent menneske bør ikke være et problem, med mindre man respekterer å få et nei.». Her hopper hun bukk over hele poenget med #VilleBarePrateLitt.

Problemet er jo nettopp at svært mange menn ikke respekterer avvisningen. Gjennom innleggene på Twitter kommer det frem at kvinner som sier nei eller viser med kroppsspråk at de er uinteressert, blir trakassert, ropt til eller til og med utsatt for vold etter å ha sagt ifra. Det gjør det vanskeligere å si nei neste gang, fordi mange av oss føler på at vi, ved å avvise, potensielt kan havne i en farlig situasjon.

De negative reaksjonene på kampanjen viser manglende vilje til å sette seg inn i problemet. Kommentarfeltene bærer preg av at de som kommenterer ikke har lest et eneste av de aktuelle Twitterinnleggene.

Ingen av oss mener at man ikke skal kunne ta kontakt på forskjellige arenaer. Vi heier også på at man skal kunne prate sammen, og så vidt oss bekjent har ingen ytret at de er uenige i det.

Det som er problemet, er at altfor mange menn ikke ser an situasjonen. Som Sanden skriver i sin kommentar på NRK: «Hun ser opptatt ut, hun hører på musikk (...)». Dersom vedkommende hører på musikk, virker opptatt eller virker unngående, er hun sannsynligvis ikke interessert. Da lar man vedkommende være i fred.

Hvis man ønsker å sjekke opp noen, er det greit, men da må vedkommende også ha en retrettmulighet; en reell mulighet til å kunne trekke seg vekk. Når en mann setter seg ved siden av en kvinne, på ytterste sete på trikken, har hun ingen mulighet til å fysisk komme seg vekk uten at han slipper henne fram. Hvis han da nekter la henne være i fred, når han ikke respekterer hennes nei, når han blir fysisk og verbalt pågående, og kanskje til og med bestemmer seg for å gå av noen stopp for tidlig på hennes stopp og følge etter henne til leiligheten hennes – da er vi i sakens kjerne.

«Det må være lov å spørre på en høflig måte om man ønsker å ha kontakt med et annet menneske, uansett kjønn.» Når en mann nekter å la en kvinne være i før hun legger han til på Facebook eller Snapchat, er det ikke å spørre på en høflig måte. Ja, det er forskjell på overgrep og prat. Det er jo nettopp det som er hele poenget. I innlegget sitt, undergraver Jørgensen alle disse kvinnenes historier.

Disse historiene vi får høre handler ikke om prat. De handler om alle mennene som ikke godtar et nei. De handler om enhver sin rett til å velge hvem de vil prate med, og når.

