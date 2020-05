TANGEN-SAKEN: – Det ser ut til å være lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn som leder av Oljefondet. Slik bør det ikke være, skriver kronikkforfatterne. Foto: Ole Berg-Rusten

Kan en rik person bli sjef for Oljefondet?

Det er mulig å lage vanntette skott mellom Tangens rolle som leder av NBIM og eier av Ako Capital. Det finnes presedens for denne type ordninger på regjeringsnivå i Norge.

KJETIL STORESLETTEN, professor ved UiO

STEINAR JUEL, Steinar Juel, samfunnsøkonom i Civita

Debatten om ansettelsen av Nicolai Tangen som ny leder av NBIM, avdelingen i Norges Bank som forvalter Oljefondet, har dreid inn et nytt spor. Professor Kjell Gunnar Salvanes ved NHH uttalte til VG 15. mai at det er «.....utenkelig at Nicolai Tangen skal få ha et selskap gående, samtidig som han leder Oljefondet».

Selskapet det er snakk om er det engelske fondsforvaltningsselskapet Ako Capital som han i dag kontrollerer med å inneha 69 prosent av stemmene. VGs politiske redaktør Hanne Skartveit er inne på det samme i en kommentar 11. mai, knyttet til Norges Banks representantskaps reaksjon på de svar bankens hovedstyre ga på spørsmål representantskapet tidligere hadde stilt. «Det er fortsatt tvil om banken kan sikre vanntette skott mellom Nicolai Tangens formue og Oljefondets investeringer», skriver Skartveit.

Slik denne debatten har utviklet seg, er det fristende å skrive om Jesu utsagn om den rike mannen og himmelen. Det ser ut til å være lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn som leder av NBIM.

Slik bør det ikke være i norsk forvaltning.

Kjetil Storesletten og Steinar Juel. Foto: NTB Scanpix

Ingen av dem som mener det blir umulig å lage ordninger som sikrer mot interessekonflikt mellom Tangens rolle som leder av NBIM og eier av Ako Capital, har forholdt seg til den skissen til løsning som Norges Banks hovedstyre har offentliggjort. Forbausende nok har heller ikke bankens representantskap gjort dette. Hovedstyret skriver at det arbeides etter en modell hvor Tangen selger seg ned til under 50 prosent i Ako Capital. Hans eierinteresser skal overføres til et nytt selskap (DSHN) som han vil eie, men ikke sitte i styret eller på annen måte delta i styringen eller forvaltningen av.

Forvaltningen av eierskapet og stemmegivningen vil han sette bort så lenge han er leder av NBIM, og inntjeningen som kommer fra Ako Capital vil gå til det ideelle selskapet Ako Foundation som har som formål og fremme utdanning og kunst, kultur, kulturarv, vitenskap og klimatiltak. Tangen og hans kone vil begge gå ut av Ako Foundation mens han er i NBIM.

Ingen har tilsynelatende heller lagt merke til følgende utsagn fra Hovedstyrets svarbrev til Representantskapet: «I dialogen med hovedstyret var Nicolai Tangen tydelig på at han er forberedt på å reorganisere sin personlige økonomi på en måte som sikrer nødvendig distanse mellom SPU, AKO-systemet og hans personlige formue.»

Tangen er ikke første person i historien som kommer inn i en sentral offentlig stilling og samtidig har betydelige eierinteresser i ett eller flere selskaper. Jon Gunnar Pedersen kom fra posisjonen som partner og en av gründerne i Arctic Securities da han i 2013 ble statssekretær i Finansdepartementet. Ifølge omtale i e24 16. oktober 2013, ble forvaltningen av hans eierskap i Arctic satt bort mens han hadde permisjon fra meglerfirmaet for å være statssekretær i Finansdepartementet.

Dette likner på den løsningen Hovedstyret sier de arbeider med for Tangen. Det har også vært statsråder med betydelig eierandeler i selskaper som til og med har vært underlagt statsrådens ansvarsområde. Lisbeth Berg-Hansen, som var fiskeriminister Stoltenbergs rødgrønne regjering, er et eksempel på dette. I følge Aftenposten 4. juli 2011, mottok hun også personlig utbytte fra det oppdrettsselskapet hun var medeier i mens hun var fiskeriminister. Ut fra det Hovedstyret skisserer, vil rammen rundt Tangens eierskap bli betydelig strammere enn dette.

Vi er selvfølgelig enige i at det absolutt ikke må oppstå interessekonflikter mellom leder av NBIMs rolle som forvalter av vår felles formue, og lederens personlige økonomiske interesser. Det sammen gjelder for andre sentrale tillitspersoner i vårt samfunn, som blant annet statsråder, statssekretærer og stortingsrepresentanter. Slike situasjoner har vært håndtert tidligere, og dette bør kunne håndteres igjen.

Vi har ikke registrert at noen har stilt spørsmål ved Tangens kvalifikasjoner til lederstillingen, bortsett fra at noen akademikere mener at han med erfaring fra aktivt forvaltede fond, er overkvalifisert. Det er et luksusproblem. Tangen fremstår som svært kompetent til å passe på vår formue, og vi bør finne gode og praktisk gjennomførbare ordninger som sikrer mot interessekonflikter.

Ingen kan heller mistenke Tangen for å ta jobben for å bli rik.

Kronikkforfatterne er begge tidligere hovedstyremedlemmer i Norges Bank

Publisert: 19.05.20 kl. 08:08

