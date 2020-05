HELSEUNION I EU: – Viruset respekterer ikke menneskeskapte grenser, og sprer seg enda raskere ved at tilnærmingen er ulik i hvert europeiske land, skriver artikkelforfatter Lars Herland Torgersen (innfelt). Foto: REUTERS/PRIVAT

Covid-19 og en europeisk helseunion

En helseunion ville gitt det europeiske prosjektet et mer menneskelig innhold.

LARS HENRIK HERLAND TORGERSEN, direktør, MSc Political Economy

Europeiske land er de som foreløpig har høyest dødelighet fra Covid-19. Virus respekterer ikke menneskeskapte grenser. Faktisk sprer det seg enda raskere ved at tilnærmingen er ulik i hvert europeiske land. Et tidlig eksempel på dette var Atlético Madrids bortekamp mot Liverpool 11. mars. Spania hadde lukket alle kamper for publikum. Det det samme publikumet satte seg på fly i hundretall for å se kamp i England.

Den franske helseministeren Paul Ribeyre foreslo allerede i 1952 å etablere et European Health Community. En helseunion skulle være ansvarlig for koordinering og forbedring av folkehelsen i Europa. Ved å slå sammen og standardisere ressurser, utstyr og kompetanse, var idéen at det var synergier å høste gjennom integrasjon. De andre europeiske fellesskapene var av utelukkende økonomisk karakter. En helseunion ville skilt seg ut, og gitt det europeiske prosjektet et mer menneskelig innhold.

Ribeyre og helsebyråkratene tilhørte et tungt faglig helsepolitisk miljø. Tilsvarende det som bygde ut helsevesenet i Norge etter krigen. Farmasiindustrien og de nasjonale helsevesener var lunke til forslaget. Folket, eller pasientene, ble aldri spurt. Helseunionen ble raskt skrinlagt.

Europeiske solidaritet skulle heller skje ved økonomisk integrasjon. Covid-19 har gitt denne tilsynelatende solidariteten et alvorlig skudd for baugen. Det første EU-landene gjorde var å stenge grensene og å innføre et midlertidig eksportforbud mot verneutstyr.

I slutten av april kunne man tilslutt feire at den europeiske sentralbanken (ECB) stilte 600 milliarder euro til rådighet for medlemslandene. Dette er et pengepolitisk plaster på et helseproblem. Utfordringen er ikke mangel på helseressurser. Helse har bare ikke vært ansett som viktig nok til å integrere på europeisk nivå. ECB derimot, har sin overnasjonale rolle tydelig definert. Derfor blir pengepolitiske tiltak oftest løsningen når EU møter kriser.

Et europeisk finansdepartement med mandat til å skattlegge og bruke penger, vil kunne frata de rike landene i nord sin vetorett mot å overføre penger til de finansielt svakere landene i sør. Det ville samtidig fratatt de sørlige landene muligheten til å låne og bruke penger fritt. Nettopp slik en føderasjon skal fungere, som i India eller USA.

I mangel på et føderalt Europa har tilnærmingen på kriser vært improvisering og små steg, «to muddle through». Dette kan sikre at unionen lever videre, men neppe at vår tids store utfordringer løses i europeisk regi.

«To muddle through» har holdt liv i europeiske flernasjonale strukturer i uminnelige tider, slik som det Bysantiske Riket og det Hellige Romerske Riket. Kun eksistensielle kriser rev disse rikene ned fra stadig mer irrelevante tilværelser til historiens skraphaug.

Et aggressivt Russland og et eksplosivt Midtøsten, sammen med massemigrasjon og neste virus, kan være det som bringer EU til samme skjebne.

Eventuelt har Covid-19 skremt Europas ledere til å se nødvendigheten av å etablere føderale strukturer. Uansett størrelsen på ECB sin krisepakke, er det nå et historisk faktum at da Italia var på sitt mest sårbare, kom det ingen europeiske tog med medisinsk utstyr eller helsepersonell til landet.

Paul Ribeyre foreslo en helseunion for snart 80 siden. Covid-19 må gå inn i historien som krisen som tvang frem en realisering av forslaget.

Publisert: 13.05.20 kl. 13:56

