KRITISK: Tidligere denne måneden reiste Zeineb Alsabeehg og ti andre på studietur til Palestina med Palestinakomiteen. Foto: Privat

Israels innreisenekt

Israel vil holde kritikere og potensielle kritikere unna landet for å ikke gi dem førstehåndserfaring i okkupasjonens grusomheter.

Zeineb Alsabeehg (26), statsviter

To amerikanske kongressmedlemmer, Ilhan Omar og Rashida Tlaib, ble nektet innreisetillatelse av Israel i forrige uke. Begrunnelsen er at kvinnene «promoterer lover som boikotter Israel». I etterkant har Israel åpnet for at kun Tlaib skal få besøke landet for å se hennes palestinske bestemor.

Tidligere denne måneden reiste jeg og ti andre på studietur til Palestina med Palestinakomiteen. Fem av oss ble systematisk stoppet på passkontrollen på flyplassen i Tel Aviv og fratatt våre norske pass. Vi fem hadde i likhet med Omar og Tlaib muslimsk bakgrunn, som tydeligvis var grunnen til å holde oss tilbake og gjennomføre ytterligere sjekk om oss og vår familie. Vi ble bedt om å fylle ut et skjema hvor vi måtte skrive navn på våre fedre og bestefedre.

Etter nesten fire timers ventetid, kunne vi endelig forlate flyplassen med våre pass. I fjor hadde ikke studieturen med Palestinakomiteen fått denne muligheten da de allerede før utreise fra Norge hadde fått signaler fra den israelske ambassaden om at de ikke ville få lov til å entre landet.

En ung kvinne som vi møtte på flyplassen i Tel Aviv, fikk ikke entre landet. Hun skulle bli sendt tilbake til USA hvor hun er statsborger. Vi hørte henne skrike: «hva har jeg gjort? Jeg har ikke gjort noe galt!» Svaret hun fikk var: «Vi er staten Israel. Vi bestemmer hvem som kommer ut og inn.» Hun hadde palestinsk opprinnelse – som Tlaib.

Israel har mye å skjule for oss som besøker landet for å se palestineres livssituasjon. Jeg fikk oppleve det og sitter igjen med sterke inntrykk om okkupasjonens grusomheter. Vi besøkte for eksempel et beduinsamfunn på Vestbredden som har blitt fratatt muligheten til å tilegne seg grunnleggende behov: tilgang til vann, landområder for beite og kort vei til et handelssted.

Beduinene må gå lange avstander for å få tak i vann. Israel har tatt mesteparten av deres landområder og gjort de om til bosetninger for israelere som vi kunne se 800 meter fra beduinsamfunnet. Jerusalem ligger 25 minutter unna og er nærmeste handelsområde, men som andre palestinere på Vestbredden kan de ikke besøke byen med mindre de søker om tillatelse fra militæret først. Murer er satt opp for å skille palestinerne fra bosetningene og Jerusalem.

Israelske myndigheter har sendt nedrivingsvarsel til den eneste skolen som finnes for beduinbarn i området. Israel mener beduinene ikke hadde tillatelse til å bygge skolen. Det samme sa de om en lekeplass som beduinene hadde satt opp. Beduinene måtte selv rive ned lekeplassen da israelske myndigheter truet med å jevne hele beduinsamfunnet om ikke lekeplassen ble tatt ned.

Det var forferdelig å stå med beduinene og se en lekeplass i ruiner, en skole som kan bli ødelagt av israelske myndigheter når som helst, samt møtte barna som må gå lange avstander for å hente vann. Dette under kontroll av en stat som kaller seg «Midtøstens eneste demokrati».

Det er ikke rart at Israel forsøker å hindre folk fra å se slike scener som bevitner til den undertrykkende politikken de fører overfor palestinere. Israel er en stat som stjeler landområder, setter opp bosetninger på okkupert område og bygger murer for å stenge de som eier landområdene utenfor og under dårlige forhold. Dette kan du få førstehåndserfaring i – hvis du får entre landet.

Publisert: 26.08.19 kl. 08:51

