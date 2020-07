LIVSTESTAMENT: – Jeg tror det kunne hjulpet min far gjennom lidelsene på en annen måte dersom han hadde kunnet velge avslutningen selv, skriver Jarle E. Refnin. Foto: PRIVAT

Min død som hund…

… hadde vært så mye bedre! «Jeg vil konvertere til å bli hund,» sa min far, «da kan jeg få hit veterinæren».

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

JARLE E. REFNIN, psykologspesialist og sønn

Min far er rammet av kreft. Uhelbredelig. Jeg sitter og ser på ham nå. I et slitent, varmt og halvmørkt institusjonsværelse – en dødens ventecelle de siste sju ukene. Akkurat nå ligger han i ro på dette isolatet, men det kommer ikke til å vare. Smerter og ubehag er for en liten stund jaget bort med en mengde medikamenter.

Snart er de tilbake, ledsaget av halvkvalte rop om hjelp, hjelp til å slippe unna smerter og ekstremt ubehag som har vært der så altfor lenge.

Han fortalte da han fortsatt maktet å formulere lyd og ord, at hvert sekund var som en time med pinsler. Hvert femte minutt som en skuffelse av at det ikke var blitt en ny dag der døden endelig rykket noe nærmere.

Han løfter armen sakte mot munnen i en bønn om å fukte lepper og munnhule. Klarer ikke drikke selv, og leppene hans fuktes med en svamp i et forsøk på å lindre det verste. Et grusomt syn. Han kryper igjen mot fosterstilling, vrir seg, vil gå over til den slitte sofaen, klarer ikke det, men det finnes uansett ikke noe sted å rømme fra den plagede kroppen. Vi mennesker kan tåle grusomme lidelser, men i en situasjon der det ikke lenger er noe lys i enden av tunnelen, blir det kun smerter, tristhet og maktesløshet som griper seg fast, både for ham selv og alle oss som er rundt ham.

les også Bent Høie: Ingen taushetsplikt om døden

Kontrollen over kroppsfunksjonene er på vei til å svikte, og skammen han bærer over det trykker ham enda lenger ned. Han har forbannet Norge som svikter i døden, som lar den enkelte bære byrden av å nekte mennesket å flykte fra et kroppslig torturkammer. Han har alltid vært opptatt av at vi alle har en plikt til å yte for å skape vårt gode fellesskap. Han vil avslutte sin innsats ved å ta et kontrollert og bevisst farvel med sine nærmeste.

Det er hans ønske og som Bent Høie sier, livstestament. Bare få en verdig og stolt avslutning på livet.

les også VG mener: Et spørsmål om liv og død

Jeg, som sønn og pårørende, vil ikke miste ham. Likevel har jeg enda mindre unnet ham en slik siste reise der han er fanget i pinsler, skam og lidelser. Jeg unner ingen det. Det er hjerteskjærende å se hvordan instinktet om overlevelse kjemper en kamp for å unngå å forlate alle han er glad i, samtidig som vi vet at hans ønske er å forlate oss med verdighet og hodet hevet.

Jeg spør meg om: hva hadde skjedd om han kunne fått velge sin egen avslutning? Valg, en unik menneskelig mulighet. Mang en ulidelig situasjon blir lettere gjennom muligheten til å kunne velge.

Jeg tror det kunne hjulpet ham gjennom lidelsene på en annen måte dersom han hadde kunnet velge avslutningen selv. For, om han likevel skulle valgt livet, og selv om det ikke hadde vært noe mer lys i enden av tunnelen, kunne kanskje øyeblikkene på veien vært lysere.

Slik det er nå, er han blendet av mørket. Om han bare hadde vært en hund. Da hadde han fått en human avslutning.

Epilog:

Min fars dødskamp er nå over. Hvil endelig i fred.

Publisert: 03.07.20 kl. 09:30

