Kommentar

Det var den våren alle snudde

Av Astrid Meland

Nå tilpasses corona-fortellingene evalueringene som skal komme.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

– Antallet nye tilfeller forventes å ligge på under hundre de første seks ukene, skrev FHI i sin risikorapport om corona 25. februar.

Ennå hadde ikke Norge fått sin «pasient zero».

Så skjedde alt fort. Det første smittetilfellet ble påvist dagen etter.

Det gikk bare en uke før vi hadde over hundre smittede. FHI innrømmet senere at estimatet deres hadde var helt feil.

FHI vurderte i slutten av februar risikoen for spredning av sykdommen i Norge som moderat. - Frykt ikke korona, skrev epidemiolog Øystein Olsvik i et innlegg på NRK. Han påpekte at vi nesten alltid overreagerer når det kommer et nytt virus.

les også Trump-rådgiver om corona-kommentar: – Det var ironisk

Men Norge reagerte kjapt. Det gikk bare to uker, så var hele landet stengt.

Det er først og fremst norske politikere som har æren for det.

Slik har det ikke vært over alt.

I sin nye bok «Covid-19 Katastrofen» er Lancet-redaktør Richard Horton nådeløs overfor både regjeringer og forskere, som han mener overhørte klare advarsler og lot folk dø.

Hans blikk er særlig på Storbritannia, hvor statsminister Boris Johnson gikk rundt og håndhilste på folk og skrøt av det etterpå. Han var på frokost-TV for å si at britene kanskje bare måtte tillate sykdommen å gå gjennom befolkningen uten drakoniske tiltak. Rådgivere oppga et mål om at 60 prosent skulle ha sykdommen.

les også Studie: Økt risiko for nevrologiske sykdommer etter coronasykdom

Med en dødelighet på 1 prosent, ville det i tilfelle bety 400.000 døde briter.

Kanskje kunne de ikke regne?

I flere land i Vesten sluttet myndighetene i alle fall på dette tidspunktet å teste, spore opp kontakter og isolere tilfeller. For eksempel i Sverige.

Trolig så de for seg at de ikke hadde noe valg. I vårt naboland kom statsepidemiolog Anders Tegnell med ganske runde formuleringer på sine første corona-pressekonferanser i mars. Hans forgjenger i jobben, Annika Linde, var derimot mye mer tydelig på at denne sykdommen bare skulle bremses.

Men etter hvert som ny kunnskap har kommet til, har hun snudd. I dag er hun blant de mest kritiske til Tegnell. Til Guardian sa hun nylig at det var galt av Sverige å ikke lukke ned landet.

les også Flere enn 5000 coronadøde i Sverige: – Et forskrekkelig høyt tall

I Danmark hadde man samme syn. Serum-instituttets Kåre Mølbak var tilhenger av ideen om å bygge opp naturlig flokkimmunitet. Mølbak sa i et intervju i Politiken at det var totalt passé å inndemme viruset. Alle skulle ha det uansett. WHOs test-strategi hadde han ingen tro på.

I dag tar han på seg æren for å ha innført corona-testsenter i Danmark. Det ideen fikk han da han gikk tur med hunden sin 26. mars. Akkurat samme dag som han langet ut i avisen mot WHOs strategi med å teste folk.

Det som skjedde var at Danmark raskt gikk bort fra tanken om å la viruset spre seg. Politikerne tvang en annen strategi igjennom, som både Mølbak og Sundhetsstyrelsen var imot.

Nå har Mølbak riktignok erklært at han alt fra 11. mars var ivrig tilhenger av en hard nedstenging. Men det er ikke like lett å tro på.

les også Store forskjeller: 66 prosent av de nye coronasmittede bor i Oslo

I Norge har FHIs leder Camilla Stoltenberg vært klok nok til å ikke uttale seg kategorisk i avisene. Hun har tvert i mot snakket om usikkerheten og behovet for å lærer mer om viruset.

Men også i FHI vokter de sin ære, både i lange tråder på Twitter og i avisintervjuer. I et nytt intervju i Minerva vektlegger Stoltenberg at FHI og regjeringen stort sett var enige om strategi og tiltak.

Sett bort da, selvsagt, fra at FHI var imot å stenge barnehager, skoler og grenser. De ønsket seg tiltak det var vitenskapelig hold for. FHI trodde ikke viruset kunne slås ned. De laget scenario der 750.000 ble smittet. Ikke som noe mål, men fordi man fryktet dette og faktisk enda verre tall, som de ikke en gang ville gå ut med.

les også Ny coronabok: «Vi gjennomlever alle marerittene på en gang». Bokanmeldelse: Ivan Krastev: «Framtida er her nå»

Regjeringen i Norge overkjørte ekspertene.

I Sverige derimot, fortsetter fagfolkene å bestemme. Og for en epidemiolog er det ikke spesielt alvorlig at folk godt over 80 år mister noen måneder av sitt liv.

Til sammen vil tapet av leveår være lite. Og i andre enden ser vi psykiske problemer, selvmord, overvekt og alkoholisme.

Fortsatt mener en del fagfolk at nedstengingen har kostet alt for mye både i helse og penger i forhold til hva vi får igjen. Og det er en del av jobben deres å vurdere dette.

les også Harvard-forskere: Satellittbilder viser at coronaviruset kan ha brutt ut tidligere enn antatt

Men politikere kan noe fagfolk ikke er eksperter på.

De har årelang trening i å ta raske beslutninger med hylende lobbyister på begge sider. De vet at det ikke alltid finnes noen fasit eller tid til fagfellevurdering.

Og noen av dem kan til og med matte.

De som kan det, klarte kjapt å regne seg frem til at titusenvis av dødsfall ville se forferdelig ut i nyhetsoverskriftene.

Folk som jobber med valgperioder som ramme, skjønte at det måtte forhindres. Til slutt også i Storbritannia, som innførte lock down.

Slik gikk det ikke i Sverige. Men de også kan vel regne seg frem til høye dødstall?

les også Rapport om flystyrt i Pakistan: Piloter distrahert av corona-prat

Absolutt. Men de som bestemte der, står ikke på valg. De hadde vel knapt vært på TV før.

Å ha vært i media, viste seg å være en ganske bra ekspertise å ha.

Jeg tror ikke det var tiltakene regjeringen innførte som i seg selv var det viktigste i Norge. Jeg tror det var alvoret i det de sa.

Det vi ofte nedsettende kaller «bare retorikk» ble avgjørende for å redde liv.

Publisert: 25.06.20 kl. 09:51

Fra andre aviser