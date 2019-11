JULESTRESS: – Da juletiden begynte kjente jeg at jeg mistet pusten av alle de forventninger og aktiviteter som ventet på meg. Inni meg skrek det en fortvilet stemme at juleglede, det skulle ikke føles slik, skriver Herlofsen, som er firebarnsmor. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Hvordan finne hverdagslykke i julestria?

Kjenner du til denne overveldende følelsen av at tiden renner gjennom fingrene dine, at dagene bare flyr forbi og du nesten ikke har tid til å puste? Juletiden er i gang.

SARAH HERLOFSEN, Barnebokforfatter og firebarnsmor

Dette skal være den koseligste tiden av året, spesielt når du har barn. En magisk tid full av eventyr, baking, synging, høytlesing foran peisen og mange timer med juleverksted. Men hvor lykkelig er du egentlig? Bobler det av juleglede inni deg eller føler du mest på denne tunge vekten av oppgaver, aktiviteter, dugnader, juleavslutninger, handleturer og julebord? Alltid må vi rekke og gjøre ting, men aldri er det tid til å bare være.

Jeg har fire barn, og da juletiden begynte i år kjente jeg at jeg mistet pusten av alle de forventninger og aktiviteter som ventet på meg. Inni meg skrek det en fortvilet stemme at juleglede, det skulle ikke føles slik. Dette er tiden til å være lykkelig.

Dette er tiden til å være sammen med familien og fylle hverdagene med kos og kjærlighet. Dagene var så innmari slitsomme, og jeg var så utrolig skuffet hver eneste kveld. Skuffet over at dette var nok en dag uten ordentlig julestemning.

Men så slo det meg, at dette kanskje var problemet. At forventingene mine var altfor høye. At det er kanskje ikke hele dagen som trenger å være lykkelig?

For de finnes jo, de små glimtene av hverdagslykke. Og de finnes faktisk hver eneste dag. Det skjer bare så altfor ofte at vi mister dem. At de drukner i alt annet som skjer rundt oss. At de forsvinner uten at vi verdsetter dem for de er så små og sårbare. Men de er der. Hele tiden.

Jeg har begynt å samle dem. I et lite album på Instagram. Ikke for å dele dem med verden, men for å holde dem fast. For meg selv. For å minne meg at det finnes lykke-sekunder hver eneste dag og at jeg bare må bli flinkere til å se dem. Duften av den første pepperkaken, lykken av å lage engler i snøen, årets første skitur.

Eller bare å tegne julenissen sammen eller henge ut de første lysene i mørketiden. Også helt hverdagslige småting, som min datter som sklir ned på rekkverket hylende av glede, min minste mus som synger julesanger i bilen, min sønn som endelig kan kaste sin første snøball på pappa. Dette er noen få sekunder av hverdagslykke. Men de er så uendelig verdifulle.

Etter bare to uker med min lykkesamling, begynner jeg å se at disse små sekundene kan veie opp alle de andre timene. Og når jeg er overveldet, sliten og frustrert, ser jeg på bildene mine og de minner meg på hvor fint livet egentlig er.

Så jeg synes at alle skulle lage en slik helt personlig lykkesamling. Kanskje vi kan til og med dele denne lykken med hverandre for å minne oss på, hvor fantastisk det er at vi lever og at dagene våre er bra nok akkurat som de er.

Prøv selv. Ta bilder, skriv små notater eller gule lapper når du fanger et slik sekund av hverdagslykke. Samle de i din egen skattekiste. På Instagram eller i nattbordskuffen. Denne lykken vil bestå. Ingen og ingenting kan ta den fra deg. Jeg lover deg, at allerede etter en uke, så kommer du til å være en haug lykkeligere enn i dag.

