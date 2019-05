RØD SUKSESS: Bjørnar Moxnes i Rødt vil erstatte dagens system med kommunisme. Foto: Hallgeir Vågenes

Kommentar

De jævla sosialistene er blitt bråkjekke i tillegg

Rødt sier Sylvi Listhaug har litt av æren for suksessen. Men av og til høres de ut som Frp selv.

– Målet er å bli landets sterkeste grasrotparti og få flere medlemmer enn Frp på sikt, sa Rødt-leder Bjørnar Moxnes da han holdt pressekonferanse før helgens landsmøte, som holdes på et hotell uten tariffavtale.

For småpartiene på ytterkantene lurer alltid en liv og lære-sak bak neste sving.

Men Rødt har de siste fem månedene ligget stabilt over sperregrensen, til forskjell fra regjeringspartiene Venstre og KrF.

Moxnes rettet en takk til Frps nestleder Sylvi Listhaug, som han var med å fjerne som statsråd i fjor. For hvem trenger venner med slike fiender?

Men det er slående hvor mange saker Rødt og Frp er enig om. For også Rødt sier de vil beholde ressursene nasjonalt, sette ned avgiftene og heve pensjonene. De er imot Brussel og lønnseliten i Norge. Når de snakker om bompenger, blir Rødt mer Frp-sk enn Frp selv.

Moxnes sier at det er økonomien han er opptatt av. Han er imot forskjell på folk.

Men for mange av velgerne hans, er det nok annet enn fordelingspolitikk som engasjerer. Velgerne til Rødt har tidligere vist seg å være mer urbane, tjene over gjennomsnittet og ha mer utdanning enn folk flest. De engasjeres av verdipolitikk som innvandring, miljø og feminisme.

Rødt stjeler velgere fra Ap med disse sakene. For sosialdemokratene lekker til ytterfløyene på venstresiden. Tradisjonelt har denne lekkasjen her i nord gått til høyrepopulistene, ifølge valgforskerne Johannes Bergh og Tor Bjørklund i den nye boken «Makt og opposisjon».

De har kartlagt Aps velgere, og funnet at de er som folk flest, både utdanningsmessig og inntektsmessig. Men ifølge valgforskerne er sosialdemokratiet i trøbbel fordi verdipolitikken setter fordelingspolitikken i skyggen.

Konfliktsaker som olje, miljø og innvandring, splitter Ap. I Rødt er det heller ikke enighet om sakene, men partiet kan mer ubekymret gå inn for både høy innvandring, nedleggelse av oljen og metoo i sin opposisjonstilværelse.

Å gi sin stemme til Rødt er nok for mange litt som å stemme på Senterpartiet, Frp og MDG. Velgerne vet at noen andre, voksne partier tar ansvar. De vil bare dra politikken i en bestemt retning, enten det er bønder, bompenger eller miljø det er snakk om.

– Vi er ikke lenger bare en vaktbikkje, vi er også en trekkhund som går foran

og trekker mange med oss, sa Moxnes.

Lykken for ham er at det for tiden er Siv Jensen som fører den sleden. Og at hun står der og hever pisken sin og roper «jævla sosialister».

Publisert: 07.05.19 kl. 14:35