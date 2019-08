FORSVARER GUTTA: – Ironisk nok kan alt snakket om undertrykking av minoritetskvinner føre til at unge minoritetsmenn blir utsatt for mer hverdagsrasisme, skriver Lara Rashid. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Min bror, Ali

Debatten om frigjøring av minoritetskvinner går på bekostning av den brune mannen.

LARA RASHID, politisk rådgiver for likestilling og inkludering i AUF

Lillebroren min var bare 14 år da han fikk kjenne på kroppen hvordan bakgrunnen hans tenner hatet i noen mennesker. Den 22. juli 2012 skulle vi på ettårsmarkeringen på Rådhusplassen for terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet.

Før markeringen begynte, gikk vi for å kjøpe mat. Plutselig ropte en dame etter oss. Ali hadde glemt baggen sin. Han sa takk og tok den i mot. Da hørte vi henne si til barna sine: «Du vet aldri hva som er i baggen når det er sånne som ham som legger den igjen.» Det tok et øyeblikk før det gikk opp for oss hva som hadde skjedd.

På ettårsmarkeringen for hendelsen der søstera vår ble drept av en høyreekstrem terrorist ble broren min mistenkeliggjort for å være en terrorist.

les også «25 under 25»: ... og så kommer hatet

Rasismen som broren min blir utsatt for som mann er helt annerledes enn den jeg møter som kvinne. Han blir mistenkeliggjort for å være voldelig og kontrollerende. Jeg blir mistenkt for å være et undertrykt offer.

I den norske debatten om integrering hører vi stadig stemmer som de «skamløse jentene», som ønsker et oppgjør med negativ sosial kontroll i minoritetsmiljøer.

Jeg heier på dem – og vil alltid være på lag med kvinner som står frem om hva de har opplevd. De kan vise vei for andre i samme situasjon. Sosial kontroll kjenner ingen landegrenser. Men vi må spørre oss selv om fortellingen deres er med på å danne stereotypiske og fordomsfulle kjønnsroller i debatten. Det er med på å skape et bildet av «minoritetsmannen» som en undertrykker, overgriper, voldelig og potensiell terrorist.

les også Et spørsmål om ære

Ideen om den voldelige «innvandrermannen» finnes også i andre europeiske land. I 2016 hadde et polsk magasin et bilde av en blond europeisk kvinne dekket i EU flagget mens brune hender angrep henne og dro henne i håret. Overskriften var «Islam voldtar Europa» og var ment som en kritikk mot flyktningkrisen. Men forsiden minnet om nazi-propaganda. Bare prøv å bytt ut ordet Islam med Jødedommen, og du vil bli tatt rett tilbake til Polen i 1930.

Dette er en av mange eksempler som er med på å skape et unyansert bilde av brune menn.

Debatten er problematisk fordi det skaper en skadelig retorikk som brukes mot minoritetsmannen.

les også Vi har ikke råd til å miste gutta våre

Minoritetskvinner som meg blir heiet frem i norske aviser hvis vi skriver om den sosiale kontrollen vi blir utsatt for i våre innvandrermiljøer. Etniske nordmenn sliter mer med å forholde seg til unge menn med minoritetsbakgrunn, særlig hvis de har brun hud og litt for langt skjegg. Ironisk nok kan alt snakket om undertrykking av minoritetskvinner føre til at unge minoritetsmenn blir utsatt for mer hverdagsrasisme.

Unge menn med minoritetsbakgrunn opplever trolig mer rasisme enn noen andre her i landet.

Som feminist vet jeg at vi ikke vinner kampen for likestilling ved å skape mer frykt og avsky for menn.

Broren min skal heller aldri måtte skamme seg over noen han ikke er.

Publisert: 03.08.19 kl. 08:33