FORTSATT STORE I BYENE: Men FNB går ned før valget, 9. september i år. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Kommentar

Bompenge-bom...

...men ikke for dem du tror.

Nå nettopp







For det er FNB (Folkeaksjonen Nei til mer bompenger) som står for nedturen på de nye målingene utført av Respons analyse for VG.

Partiet går tilbake både på landsbasis og i de store byene.

På den nye nasjonale målingen tatt opp frem til onsdag, er partiet nede på 1,7 prosent oppslutning. De hadde seks i juni.

Målingene i Oslo, Stavanger og Bergen viser samme trend.

les også Sjokkmåling: MDG er nesten like store som Ap i Oslo

Regjeringspartiene derimot, kan klore ut hverandres øyne, uten at det ser ut til å gi noe utslag på oppslutningen.

Venstre og Høyre går litt frem på den siste nasjonale målingen. Frp går litt tilbake. Usynlige KrF går enda litt mer ned. Men det er snakk om små endringer, alle innenfor feilmarginen.

Nedgangen til FNB er også liten sist uke. Men over tid er nedturen tydeligere.

les også Bompengepartiet faller – rekordmåling for MDG i Bergen

I Oslo er partiet inne med to mandater, ned fra fem. I Stavanger har de seks mandater, en nedgang fra åtte i juni.

I Bergen er bompengepartiet fortsatt svært stort. Om målingen for Bergen slår til, vil de få 12 mandater i byen.

Altså vil de være byens tredje største parti, og absolutt en maktfaktor å regne med. Men også her viste målingen - tatt i forrige uke - nedgang til 17,9 prosent, vel under sjokkmålingene på over 25 prosent i mai og juni.

les også Høyre-topp ut mot MDG-bompengenekt: – Hvis Oslo sier nei, tar Bergen gjerne imot pengene

FNBs tilbakegang kommer samtidig som det snakkes nesten bare om bompenger.

Det er litt merkelig at partiet som har den enkleste løsningen på akkurat det problemet, ikke tjener på det. Ensakspartiet er avhengig av at bompenger holder seg som den store saken.

Og i uken som gikk har bompenger druknet de fleste forsøk på å ta opp andre lokalvalgstema, som eldre, skolemat og SFO.

FNBs problemer kan ha å gjøre med interne konflikter i ledelsen. Men det kan også tyde på at formtoppen er kommet for tidlig for protestpartiet.

Dessuten er det noen andre som tjener på alt bompengesnakket. Og det er de partiene som er for bompenger. Og akkurat det er en riktig lei bivirkning for norsk partipolitikks nykomling.

Publisert: 29.08.19 kl. 17:25







Mer om