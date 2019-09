Kommentar

Kloden blir ikke ubeboelig

Verdens statsledere er fløyet inn til New York for å diskutere klima. Det kan virke helmørkt. Men det finnes noe å glede seg over.

Den aller meste av energien i verden, kommer fra fossiler. Fornybar energi står for noen små prosenter. Utslippene øker. Verdens oljeforbruk går opp.

Samtidig skal Kina og India løfte befolkningene ut av fattigdom. Med kullkraft, visstnok. Det internasjonale energibyrået (IEA) spår at oljeforbruket til India passerer Kinas. I mange land i Afrika har under en av fem tilgang til strøm. Stadig nevnes at bare 20 prosent av verdens befolkning har tatt fly.

Fløyet har imidlertid statslederne og deres rådgivere. Da de kom luftveien til FNs hovedforsamling i helgen, brukte de antakelig opp et par afrikanske karbonbudsjetter bare på egen hånd.

Men noen lyspunkter finnes.

Analysene fra aktører som Statkraft, McKinsey, BloombergNEF og DNV GL, sier at utslippene vil toppe seg, for så å falle, slik at vi har kurs mot to - tre graders oppvarming og ikke fire - fem.

De mener billig, fornybar strøm utkonkurrerer fossiler, og at vi får bedre og billigere batterier. De har ulike anslag for når det snur, men snakker om få år.

At sol blir den billigste måten å skaffe ny strøm på nesten over hele verden, det er oppsiktsvekkende. I tillegg mener de vi kan skaffe oss «back up» blant annet med gass, atomkraft og mellomlandsforbindelser.

Mange vil si dette er urealistisk. Blant annet investeres det for lite i fornybar. Samtidig hevder mange at Klimapanelets verste scenario med over fire graders oppvarming, er lite realistisk. Fordi det forutsetter at verden ikke gjør noe som helst. For eksempel på fornybar.

Til tross for vår tilkortkommenhet, virker det usannsynlig. For eksempel er nå 20 prosent av utslippene i verden underlagt CO2-prising. Elfenbenskysten, Kina, Mexico og en rekke andre land har det.

Og det begynner å virke, som i EU. At det har blitt dyrere å forurense i Europa, merkes blant annet på strømprisene. Prisene på kullkraft går opp, til gunst for fornybar.

I tillegg har vi el-bilene. Over 50 land har nå innført ulike former for elbiler-goder. Norge er på topp når det gjelder markedsandel, men det er Kina som er verdens største produsent og bruker av elbil. Det er ikke Tesla, men antakelig BYD, som er verdens mest populære elbil.

Et problem er at strømmen bilene går på, fortsatt lages av kull. Så er spørsmålet hvor lenge kullkraft vil være konkurransedyktig. Til tross Trumps mange kull-tiltak, går det elendig med kull i USA.

Også IEA ser for seg en rask vekst i el-biler. Og at dette, sammen med mer energieffektive biler, betyr at etterspørselen etter drivstoff vil begynne å gå ned mot slutten av tiåret.

Nylig varslet Daimler at de stanser all nyutvikling av forbrenningsmotoren for å satse på elmotor. Volkswagen sier noe av det samme.

IEA tror som Equinor, at oljeetterspørselen vil holde seg lenger enn fornybar-analytikerne, blant annet på grunn av plast og flydrivstoff. Men også fossilaktørene ser for seg et fall i oljeetterspørselen om et tiår eller to.

BP, en av verdens største oljeprodusenter, mener etterspørselen etter olje vil øke mye saktere enn tidligere. Deres mest oljeoptimistiske scenario ser for seg «peak oil» en gang etter 2040.

Markedene jobber, sammen med politikk, for en overgang til fornybar. Og alt det som lønner seg, kan gå svært raskt.

Det store, nye som har skjedd de siste årene, er en politisering av klimasaken.

Klima er på alles lepper i 2019, og slett ikke bare de unges. – Sugerør, sparepærer og osteburgere: Trump fører an i kulturkrig mot klimatiltak, skrev Aftenposten i helgen.

Samtidig som ungdom går i klimatog, kommer motreaksjonene. Her hjemme angrep Frp og Sp elsparkesykler, vindmøller og andre klimapåfunn i valgkampen.

Det er nok til å få utslett av for grønn ungdom. Men kanskje burde de takke Donald Trump?

For Trump har vært med på å gjøre klimasaken til en kranglesak. Klima er havnet på toppen av dagsorden og stadig flere blir mobilisert.

Politikk fungerer slik at de sakene alle er enig om, de gidder ingen å diskutere. Slik var det lenge med klima. «Alle» som deltok i debattene sa vi må kutte i utslippene. Det ble det kjedelig TV av.

Sånn sett er det slett ikke så dumt med litt kjekling, med ja til både dieselvrak, SUVer, illrødt kjøtt og mørkebrunkull.

Det klima trenger nå, er antakelig enda flere kraftfulle demonstrasjoner. Noen bør snarest gå i tog med et rungende nei til pappsugerør. For det er irriterende, og.

Publisert: 23.09.19 kl. 19:23







