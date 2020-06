SVARER: – Norsk Tipping får jevnlig kritiske spørsmål og kritikk fra media, politikere, tilsyn og overskuddsmottakere. Det ønsker vi velkommen, skriver kommunikasjonssjef Tonje Sagstuen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Lettvint om den norske spilldebatten

I kommentarartikkelen «Et snev av hykleri…» fredag 5. juni, mener VGs kommentator at spilldebatten er svart-hvitt og ekstremt forenklet. Vi ønsker å bidra til å nyansere debatten.

TONJE SAGSTUEN, kommunikasjonsdirektør, Norsk Tipping

VGs Leif Welhaven skriver at «15 millioner kroner er summen Norsk Tipping avsatte til tiltak mot spilleavhengighet i 2018». Norsk Tipping bruker årlig flere hundre millioner kroner på forebyggende tiltak mot spilleavhengighet. Obligatorisk tapsgrense og bortfall av mulighet til å spille bort storgevinster betyr 350 millioner kroner hvert år i tapte inntekter. Legg til tiltakenes utviklings- og driftskostnader, egen avdeling for spillansvar, kundekommunikasjon om spillansvar og kjøp av reklameplass.

Welhaven skriver videre: «Nå viser en rapport, som riktig nok var bestilt av meningsmotstandere, at selskapet (Norsk Tipping) kjørte på med ekstra reklame i virustiden». VG fikk vårt svar på dette for over en uke siden. Økningen skyldes tre forhold: Økt markedsføring av spillansvarstiltak på grunn av bekymringer rundt problemspill i coronasituasjonen, økt kommunikasjon om vår samfunnsrolle og for de «grønne» lotterispillene som i liten grad bidrar til problemspill.

Han fortsetter: «Nå viser en fersk rapport at en stor andel av dem som bruker bingoautomatene i bingohaller sliter med spilleproblemer». Det har ferske rapporter vist i mange år. Belago-kundene spiller på nesten alle spill. På Belago taper de i snitt 1080 kroner i måneden. Bare én prosent av dem som kontaktet Hjelpelinjen i 2019 oppga Belago som sitt hovedproblemspill.

Poenget med automatreformen i 2007 var å få kontroll på automatmarkedet, og tapene er redusert fra fem milliarder kroner i 2007 til 500 millioner kroner i 2019. Hovedproblemet i det norske spillmarkedet i dag er nettkasinospill hos uregulerte aktører.

VGs kommentator skriver at Norges vurdering av et lisensmarked er skjøvet lettvint bort. Men, senest i 2017 resulterte stortingsmeldingen «Alt å vinne» i at Stortinget gikk inn for å videreføre og styrke enerettsmodellen. Det uregulerte markedet har siden krympet til en håndfull aktører som ser at markedet kjøles ned.

Det er heller ikke riktig at ingen diskuterer de problematiske sidene ved norsk spillpolitikk. Norsk Tipping får jevnlig kritiske spørsmål og kritikk fra media, politikere, tilsyn og overskuddsmottakere.

Det ønsker vi velkommen, for samfunnsoppdraget vårt er verken lett eller uten problematiske sider – slik man kan få inntrykk av i Welhavens kommentar.

