Leder

Ny og farlig fase

PROVISORISK: En skole er gjort om til et sykehus for Covid-19 pasienter i Manaus i Brasil Foto: Felipe Dana / AP

Coronapandemien avtar i noen land, men øker i langt flere. Heller ikke i Norge er faren over. Selv om samfunnet åpner bør vi alle opprettholde fornuftige smitteverntiltak. Hvis ikke kan smitten blusse opp på ny. Dette er dessverre langt fra over.

Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

les også Her sprer viruset seg farlig fort på nytt

I begynnelsen var Asia hardest rammet, men tidlig i mars var dødstallene blitt høyere i Europa. I april ble fokus flyttet til USA, som fortsatt har flest registrert smittede og det høyest antall døde i verden. I forhold til befolkningstallet er ikke USA verst stilt, men fortsatt øker smittetallene i delstater i sør og vest. Viruset spredd seg videre til Latin-Amerika. Særlig hardt rammet er Brasil. Verdens helseorganisasjon (WHO) sier verden er inne i en ny og farlig fase med et virus som sprer seg raskt.

les også Disse landene har registrert en smittebølge nå

India har de siste dagene sett de høyeste smittetall siden pandemien kom til landet, med nesten 14 000 nye tilfeller daglig. Det meldes om mange nye tilfeller i Pakistan og Bangladesh. Situasjonen er også meget alvorlig i Iran. Det er nye utbrudd i Beijing i Kina og Seoul i Sør-Korea. I 81 nasjoner går smittetallene opp. Bare 36 nasjoner registrerer en reduksjon.

I verden er 8,6 millioner registrert som smittet. Antall døde er over 460 000. Dette gir ikke et fullstendig bilde av situasjonen. Mangelen på testmuligheter i mange land gjør at det virkelige tallet på smittede er langt høyere enn det offisielle. Studier de siste månedene viser langt høyere dødelighet enn vanlig i mange land. Mange blir ikke diagnostisert og dør av ukjent årsak. I noen land er dødeligheten 50 prosent høyere enn normalt.

les også En brasiliansk tragedie

Helsevesenet i land som Italia og Spania ble stilt på en hard prøve under pandemien. Når har viruset spredd seg til land på den sørlige halvkule. Mange av disse har et svakt og underfinansiert helsevesen selv i normale tider. De har lite å stille opp når en slik katastrofe rammer dem. De økonomiske konsekvensene av stengte samfunn blir enda mer dramatiske i land der det store flertall fra før er fattige. De vil trenge gjeldslette og bistand fra rike land for å komme på fote.

Når smittetallene går ned i Norge kan det spre seg en falsk trygghetsfølelse. Dette er et virus som på svært kort tid har spredd seg til alle verdens land. Vi har hverken vaksine eller medisiner. Det er nok at viruset finnes i ett land for at det skal utgjøre en trussel mot alle. Og fortsatt øker smittetallene i verden. WHO anbefaler både land og enkeltpersoner til å være ekstremt årvåkne. Det er et godt råd.

Publisert: 21.06.20 kl. 10:11

Les også

Fra andre aviser