TID: – Nå er det igjen aktuelt å fjerne ordningen med å stille klokka to ganger i året. Om det skjer, så kommer nok ordningen likevel snart tilbake igjen, skriver Fredrik Mellem. Foto: ALBERT TANDBERG SJØLI

Debatt

Må vi lære klokka på nytt?

Ordningen med å stille klokka to ganger i året er en grunnleggende god idé.

FREDRIK MELLEM, generalsekretær i Europabevegelsen

Det var Benjamin Franklin, i et essay i 1784, som var først ute med ideen om sommertid. Det var egentlig humoristisk ment fra hans side, men ideer som er grunnleggende gode har en tendens til å leve videre.

Sommertid ble innført første gang i Østerrike og Tyskland i 1916 for å spare energi og dermed olje, som det var lite av på grunn av første verdenskrig. Flere europeiske land, deriblant Norge, fulgte samme år.

Fredrik Mellem. Foto: PRIVAT

Sommertid kom igjen tilbake under andre verdenskrig og på 1960-tallet, men først fra 1980 ble sommertid fast i Norge. I 1996 ble sommertiden den samme i alle EU-landene, og Norge følger nå EUs sommertid.

At vi stiller klokka på likt i hele Europa var unektelig en enda bedre idé, selv om sikkert noen tenker at sjølråderett også her er det aller beste. Omtrent 70 land i hele verden har innført ordningen.

Nå er det igjen aktuelt å fjerne ordningen med å stille klokka to ganger i året. Om det skjer, så kommer nok ordningen likevel snart tilbake igjen. Rett og slett fordi Franklins idé fortsetter å være en grunnleggende god idé. Det er fascinerende at vi som samfunn stadig må erfare og lære ting på nytt.

Noen mener vi bør ha normaltid hele året, mens andre mener vi bør ha sommertid hele året. Klarer vi virkelig ikke å forestille oss at vi enten vil savne lange lyse sommerkvelder – eller at vi midtvinters vil mistrives med nattemørke til nærmere halv elleve på formiddagen?

Får vi permanent sommertid vil samfunnet ganske sikkert over tid forskyve døgnet med en time, slik at skoler og arbeidsplasser etter noen år vil starte dagen en time senere. Vi kunne jo da heller nå bestemt at skolene skal begynne klokka 07.15, eller hva?

Vi ville oppnådd akkurat det samme med det, som med permanent sommertid, men vi ville sluppet å komme i utakt med universet. Når vi som samfunn må lære om enkle ting som klokka og årstidene på nytt, er det kanskje ikke så rart at vi generelt er for dårlige til å lære av vår historie?

Publisert: 26.10.19 kl. 13:41







