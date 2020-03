REFSER HØYRESIDEN: – Når Arbeiderpartiet snakker om rettferdighet, svarer høyresiden instinktivt med «misunnelse!», skriver Aps Masud Gharahkhani. Foto: Ole Martin Wold

Samholdet i Norge er i ferd med å rakne

Arbeiderpartiet varsler lønnsfrys for toppolitikerne, våre egne inkludert. Vi ønsker å sende et kraftig signal om at noe alvorlig er i ferd med å skje i Norge.

MASUD GHARAHKHANI, stortingsrepresentant (Ap)

Det norske samholdet er i ferd med å rakne. Vi ser det mellom by og land, men også mellom høy og lav. Lønnsutviklingen på toppen er bare en del av bildet, men den hører med. Den kan ikke løsrives fra helhetsopplevelsen mange har av en Oslo-sentrert elite som lager andre regler for seg selv, enn dem man forventer at vanlige folk skal følge.

Folk i distriktene ser at staten trekker seg tilbake, at arbeidsplasser forsvinner, at velferdsstaten ikke er like nær og trygg som før. Ansatte i helse- og omsorg, i skole og utdanning, i politiet, kriminalomsorgen, Forsvaret og Nav, opplever et måle- og rapporteringshysteri de ikke har fått påvirke med sine erfaringer. Som del av denne «New Public Management»-tenkningen, ser de samtidig at tallet på godt betalte direktører eksploderer. Det samme skjer i en privatisert og oppsplittet jernbane: 23 renholdere på Nordlandsbanen fikk nylig beskjed om at de mister jobben. Samtidig sitter 49 direktører, der det før var 11, i selskapene som sprang ut av det gamle NSB. Alle med millionlønn.

Hverdagssliterne opplever samtidig at kjøpekraften de siste årene har stått mer eller mindre stille, de med minst har til og med gått ned. Opprør mot bompenger, ferjepriser og generelt økte pendlerutgifter, må også ses i lys av dette. Mange kjenner på uro, når slutten av lønnsmåneden nærmer seg. Det er mot dette bakteppet vi må forstå hva stadige medieoppslag om feite lønnsøkninger på toppen, gjør med folk. Hva dette i sin tur gjør med Norge. Og hvorfor det er alvorlig. Et internasjonalt stikkordssveip kan minne oss på det: Trump, Brexit/Johnson, gule vester, Sverigedemokraterna, AfD. Dette bør ingen ta lett på.

Arbeiderpartiet tar det på dypt alvor. Det er bakgrunnen for vårt varsel om at vi vil stemme nei til lønnsøkning for stortingsrepresentanter, statsråder og statsminister, fram til en lederlønnskommisjon har lagt fram sine konklusjoner. Kommisjonen er vårt forslag, og det er kun moderasjon på lønnstoppen den skal beskjeftige seg med. Den skal se topplønningene i statsselskapene, selskapene der staten er majoritetseier, forvaltningen og politikken i sammenheng. Den skal analysere hvorfor retningslinjene så langt ikke har hatt god nok modererende effekt.

En viktig oppgave vil være å skille reelle samfunnshensyn – behovet for å sikre de beste folkene til viktige stillinger – fra det som ikke kan begrunnes slik. Noe som vil være en krevende jobb, det er derfor utredning er nødvendig. Her skiller vi oss fra partier som foreslår hjemmesnekrede ferdigløsninger, eller som glatt overser dilemmaene i et land der staten ikke bestemmer alt.

Små forskjeller kjennetegner Norge, i sammenligning med det fleste andre land. Det skyldes den norske modellen som Arbeiderpartiet har vært den fremste fanebæreren for: omfordeling gjennom rettferdig skatt, modellen vår for lønnsoppgjør og, ikke minst, velferdsstaten: omfordelende støtteordninger og det at vi betaler for helse og skole i fellesskap, ikke hver for oss. Forskjells-skapende lønnsutvikling har vært mindre i fokus. Selv om viktige LO-forbund prøver å jevne ut med krav om kronetillegg og lavtlønnstillegg, handler det stort sett om prosenter, når lønn, pensjoner og andre trygder skal forhandles og reguleres. Men folk lever ikke av prosenter. Bolig og brød, ferjebilletter og ferieturer, betales med kroner. Når han som tjener en million og hun som tjener halvparten får samme prosentøkning, får han dobbelt så mange ekstra kroner som henne å bruke neste år. Da øker forskjellene, det skjønner alle.

Arbeiderpartiet setter derfor foten ned. Det trengs en time-out i pekeleken: Kommunepolitikere peker på stortingsrepresentanter, som peker på dem som jobber i staten, som peker på næringslivet, som peker på utlandet. Konsekvensen er en forsterkende lønnsgalopp. Sammen med forslaget om kommisjon, foreslår vi allerede nå konkrete tiltak for å skjerpet lederlønnspolitikk overfor forvaltning og statsselskaper. Men som partiets toppolitikere vil vi ikke bare peke på andre, vi må også peke på oss selv. Vi vil vise at vi mener alvor, når vi sier at forskjellsutviklingen skal stoppes.

Høyrepartiene vil neppe støtte oss her heller. De har gjennom seks og et halvt år delt ut skattemilliarder til landets rikeste, latt svake grupper betale gjennom smålige kutt, og svekker velferdsstaten med sultefôring av kommuner og sykehus. Når Arbeiderpartiet snakker om rettferdighet, svarer høyresiden instinktivt med «misunnelse!».

Derfor trenger landet en ny regjering, ledet av Arbeiderpartiet. En regjering som har et prosjekt i tråd med det beste av norske verdier: Et mer rettferdig Norge.

Publisert: 02.03.20 kl. 11:28

